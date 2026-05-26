À Dakar, les libraires africains préparent l’avenir du livre

Le rendez-vous arrive à un moment où les littératures francophones sont régulièrement distinguées par de grands prix. Il prend aussi place dans une francophonie dont une part importante se trouve en Afrique : près de la moitié des 321 millions de locuteurs francophones vivent sur le continent. Ce poids démographique rend les questions de circulation, de diffusion et d’accès au livre particulièrement présentes dans les échanges prévus à Dakar.

L’ouverture sera assurée par Michel Choueiri, président de l’AILF, et Anne-Lise Schmitt, déléguée générale de l’association. Ibrahima Lô, directeur du livre et de la lecture du Sénégal, doit également intervenir au début de la rencontre. Les trois journées alterneront séances de travail, temps d’échanges entre professionnels, réunions internes et visites de librairies dakaroises.

Deux discussions avanceront en parallèle. Les libraires africains confronteront leurs expériences sur les conditions d’exercice du métier, tandis que les administrateurs de l’AILF travailleront aux priorités de l’association pour les trois prochaines années. L’assemblée générale de l’association sera préparée en marge de ces échanges.

Les relations entre libraires et éditeurs africains ouvriront les travaux professionnels. Les participants traiteront de l’approvisionnement, de la circulation des ouvrages et des conditions commerciales. La matinée doit aussi revenir sur des collaborations entre éditeurs et libraires, ainsi que sur l’usage de la charte des relations éditeurs-libraires d’Afrique et de la charte du libraire francophone.

Les circuits du livre passés en revue

Un temps sera ensuite consacré à la distribution du livre en Afrique subsaharienne. Des professionnels du Cameroun et du Sénégal partageront leurs expériences sur la diffusion des catalogues et les difficultés de circulation des titres. La première journée prévoit aussi un moment de réseautage autour des tables d’éditeurs et de distributeurs.

Les usages numériques occuperont l’après-midi du jeudi. Le programme prévoit des échanges sur Dilicom, les logiciels de gestion de stock et les outils utilisés au quotidien par les libraires. Des retours d’expérience sont annoncés autour de solutions employées au Niger, au Rwanda, au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Le livre audio et le livre numérique seront également discutés. Une cartographie du livre numérique doit être présentée, avant des interventions consacrées à l’édition audio et à la diffusion de ces formats. Les libraires présents devront aussi échanger sur leurs sites internet, leurs réseaux sociaux et la manière dont ces outils servent de vitrine à leur activité.

La journée se poursuivra à la Librairie Plumes du Monde, à Dakar. Une soirée y est prévue après les séances de travail. D’autres déplacements sont inscrits au programme les jours suivants, notamment à la Librairie Aux 4 Vents et à la Librairie Clairafrique.

Le rôle culturel des librairies au programme

Le vendredi matin sera consacré à la visibilité du travail culturel des libraires et de l’AILF. Les participants travailleront en sous-groupes sur les animations, les projets communs, les rencontres littéraires et les coopérations possibles avec des partenaires publics ou privés. La présence des libraires dans les salons et foires sous-régionaux fera aussi partie des discussions.

L’après-midi portera sur l’Observatoire des librairies francophones. La séance doit présenter la démarche engagée, les études déjà réalisées et les objectifs retenus pour la zone Afrique. Les échanges porteront notamment sur les surcoûts et les difficultés économiques rencontrées par les librairies.

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Les premiers résultats de cet Observatoire adaptés au contexte africain doivent préciser les réalités économiques du secteur. Ils serviront à repérer les moyens de consolider l’activité des librairies. Cette séquence précédera les réunions internes de l’AILF prévues le samedi.

Le dernier jour réunira l’assemblée mixte de l’association, un déjeuner avec les institutionnels présents et un conseil d’administration. Une visite culturelle groupée de l’île de Gorée est également prévue. Les Rencontres de Dakar s’achèveront par une soirée à la Librairie Clairafrique, qui marque ses 75 ans.

Crédits photo : La place de l'Indépendance à Dakar (Sénégal) - Mostroneddo - CC BY 2.0

Par Dépêche

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