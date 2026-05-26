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Le Maroc forme ses élites pour l’Occident

Paris. Lundi, 25 mai 2026. Peu d’études universitaires, de recherches approfondies, de statistiques fiables, de chroniques documentées transparaissent sur la fuite des cerveaux au Maroc. La société française est en déficit d’étudiants dans ses filières scientifiques et techniques. Elle manque de 8000 apprenants en ingénierie. Les Marocains compensent le manque. Il est rare aujourd’hui d’entrer dans un hôpital français sans y croiser un clinicien marocain. Par Mustapha Saha.

Le 26/05/2026 à 13:19 par Auteur invité

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Publié le :

26/05/2026 à 13:19

Auteur invité

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Le Maroc a besoin de 32.000 médecins. 700 ingénieurs et 500 médecins formés localement s’expatrient chaque année. L’élitisme, le favoritisme, le népotisme laissent beaucoup d’ambitions sur le bord de la route. Les sirènes occidentales sont terriblement attractives.

Les Marocains, généralement doués pour les disciplines scientifiques, sont tentés par le marché mondial des technologies numériques. Comme à l’époque postcoloniale, quand la France avait besoin de main-d’œuvre corvéable à merci, les ingénieurs marocains se recrutent directement à Casablanca.

Le Maroc forme pour l’étranger

Des séminaires d’embauche se tiennent dans les grands hôtels. La société Sintegra Consulting supervise ces réunions à longueur de semaines. Slogan tentateur, Accélérez votre carrière en France. L’école Supinfo des métiers d’informatique de Casablanca place 60% de ses diplômés à l’étranger. Le visa French Tech permet, dans ces cas d’exception, d’avoir une carte de séjour et de travail en peu de temps.

Au Maroc, les dommages collatéraux sont considérables. 90% des étudiants marocains sont mentalement prêts pour l’exil. 20 % passent à l’acte. La fuite des cerveaux appauvrit la recherche, affaiblit l’innovation, entraîne une perte irrattrapable de compétences stratégiques. Nul hasard si les deux principales revendications de la « GenZ 212 » concernent les écoles et les hôpitaux.

 Les entreprises marocaines cherchent avant tout le profit au détriment des conditions de travail. Les infrastructures éducatives se perfectionnent sans tenir compte des débouchés. Les pôles d’excellence se multiplient sans retours sur investissements. Les programmes mis en place pour remédier à la situation calamiteuse ne produisent que des résultats négligeables.

Les procédures Tokten et Fincome, dotées de sigles hermétiques en vertu du confusionnisme technocratique, sollicitent les cadres nationaux établis à l’étranger pour s’investir dans le développement au Maroc à travers des transferts de connaissances, des missions scientifiques, sans fournir l’infrastructure opérationnelle.

À LIRE - Au Maroc, le chantier qui scandalise archéologues et défenseurs du patrimoine

Les initiatives se réduisent à des conférences et des colloques stériles. S’il y a une tendance au retour des intellectuels et des techniciens marocains dans leur pays qui se dessine, elle a des raisons politiques, l’ostracisation des instances étatiques françaises. Le Mouvement GenZ 212 a révélé les raisons structurelles de la fuite des cerveaux, l’absence d’un véritable espace de liberté critique, les blocages institutionnels endémiques, la difficulté de transformer le savoir en projet collectif, l’impossibilité de construire un devenir lisible, la précarisation généralisée de la jeunesse. L’exil des compétences résulte du décalage entre le potentiel humain foisonnant et l’incapacité de le valoriser. GenZ 212 n’est pas une simple protestation de la jeunesse. 

Une rébellion horizontale et rhizomique

La vague contestataire est symptomatique d’une profonde crise sociale. GenZ 212 est déroutante pour le système établi par son imprévisibilité, son surgissement inattendu d’une plateforme internétique méconnue, Discord en l’occurrence, sa rapidité. J’ai explicité ailleurs une équation symbolique, floquée sur des tee-shirts de manifestants casablancais, T = A/0 x V. T = tension / transformation. A = Aspiration.0 = opportunité. V = vitesse du monde digitalisé.

Quand les aspirations augmentent plus vite que les opportunités réelles, la frustration devient explosive. GenZ 212 est une génération rhizomique, horizontale, transversale. Elle est, jusqu’à présent, indomptable, incontrôlable, irrécupérable. Elle paie cher sa rébellion, 2500 jeunes, parfois des adolescents, croupissent dans les geôles. Elle pousse dans tous les sens, sans programme prédéfini, à partir des périphéries délaissées, mais aussi à partir des classes moyennes déclassées. 

Cette génération est à la fois audacieuse et paralysée par la peur. Elle réclame fébrilement une dignité existentielle, une place dans le récit national. Elle démythifie la rhétorique politicienne traditionnelle, le langage de bois, les promesses récurrentes, la gouvernance dévissée du vécu quotidien. Mais, elle sacralise encore le pouvoir. Elle reste, malgré tout, enfermée dans des logiques algorithmiques. Elle vit comme une libération une aliénation numérique ambivalente, amphigourique, subtile.

Entre 1970 et 1990, on assiste à une forte augmentation à cause de la massification scolaire et des accords universitaires franco-marocains. À partir de 2000, les étudiants marocains constituent le premier contingent parmi les étudiants africains francophones. L’évolution est particulièrement importante dans les écoles d’ingénieurs. Le Maroc développe fortement ses classes préparatoires. Le cas de l’école Polytechnique métropolitaine est édifiant. Depuis 2000, l’établissement français a accueilli plus de 300 étudiants marocains. Un néocolonialisme éducationnel et culturel pernicieux se ramifie dans les relations bilatérales.

Elle n’échappe pas aux paradoxalités marocaines. Elle combine insubordination et légalisme, dissidence et loyalisme, insoumission et conformisme. Elle ne s’incarne pas dans des créativités, des inventivités soixante-huitardes. Elle manque d’une théorisation inspiratrice. La France demeure la principale destination des étudiants marocains. Jusqu’en 1970, le phénomène concerne quelques milliers de personnes issues des élites administratives et bourgeoises. 

Le royaume mise sur l’excellence

Le Maroc s’est doté, dès 1959, de l’École Marocaine d’Ingénierie. S’y sont ajoutées plusieurs institutions. L’École Hassania des Travaux Publics, spécialisée dans les infrastructures, l’hydraulique, l’énergie, les travaux publics. L’École Mohammadia d’Ingénieurs en informatique pour les télécommunications, la cybersécurité. L’École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes. L’École Nationale Supérieure des Mines de Rabat pour la géologie, l’énergie, l’électromécanique. L’École Nationale des Sciences Appliquées. Et d’autres filières accessibles après le baccalauréat à Tanger, à Agadir, à Fès, à Marrakech.

Parmi les établissements d’enseignement supérieur dits d’excellence, l’Université Mohammed VI Polytechnique, fondée en 2013 à Ben Guérir, avec le soutien de l’Office Chérifien des Phosphates, axée sur la recherche appliquée et l’innovation. L’Université Internationale de Rabat, créée en 2010 à Technopolis, avec un enseignement en français et en anglais. La School of Aerospace and Automotive Engineering pour l’aéronautique, le spatial, l’automobile, la mécanique avancée, les systèmes embarqués, les transports intelligents.

L’Université Cadi Ayyad de Marrakech, créée en 1978, bénie du nom du fameux juriste de Grenade. Cadi Ayyad (1083-1149), est un théologien marocain natif d’Al Hoceima, affilié à l’école malikite, considéré comme l’un des sept saints de Marrakech. L’université s’est taillée une renommée internationale en astronomie grâce à l’Observatoire de l’Oukaïmeden, qui a permis la découverte de plusieurs comètes et objets célestes.

L’université internationale anglophone Al Akhawayn, décidée par décret royal en 1993, implantée à Ifrane, en plein Moyen Atlas. Son architecture s’inspire des chalets de montagne. Al Akhawayn adopte le modèle américain, liberal arts. Elle embrasse les disciplines de prédilection du technocratisme, l’ingénierie, l’informatique, l’intelligence artificielle, le management, la finance, le marketing, la communication. Elle se prévaut de ses opportunités professionnelles dans les multinationales. Elle entretient le mythe de la performance et du leadership.

Le Maroc prend en charge, en pure perte, les formations universitaires au profit de l’ancien colonisateur. Selon les données du Conseil national de l’Ordre des médecins, 7000 praticiens marocains, dont 32 % de femmes, exercent en France depuis 2017, 6510 en activité régulière, 450 en intermittence. Les inégalités sociales, territoriales s’aggravent. Des régions entières sont laissées à l’abandon. La tragédie d’Agadir et la mort de huit femmes en cours d’accouchement témoignent de l’état lamentable des équipements sanitaires. Le chômage des 18–24 ans culmine à 42 % dans les villes. Les diplômes sont perçus comme des visas pour l’étranger. La réussite, c’est partir.

La France recrute les ingénieurs marocains

Au classement des meilleures préparations aux grandes écoles françaises, il y a le lycée Sainte-Geneviève de Versailles, le Lycée Louis Legrand de Paris, et à la sixième place, le lycée d’excellence de Ben Guérir, ouvert en 2015. En 2020, dix-sept de ses élèves sont entrés à l’École polytechnique en France. L’établissement écume un millier de surdoués dans toutes les régions. Il les sélectionne en dehors des canaux officiels. Il leur accorde des bourses. Il les accueille en internat. L’initiative présidée par l’Office Chérifien des Phosphates détonne dans un pays marqué par des inégalités scolaires criantes.

Le déficit éducatif marocain est notoire. Selon des chiffres fournis par le Haut-Commissariat au Plan du Maroc, 38 % de la population en milieu rural, 17,3 en milieu urbain, 32 % des femmes, 17,2 % d’hommes sont analphabètes. L’enseignement, comme la médecine, se privatise. Le néolibéralisme prospère aux dépens du service public. Ainsi se décline la société schizophrène marocaine, le meilleur et le pire.

Selon Campus France, les étudiants marocains, au cours de l’année scolaire 2024-2025, sont 42.000 dans les universités françaises, dont 6000 dans écoles d’ingénieurs, 8500 dans les écoles de commerce. Au Maroc, 1,4 million suivent des études supérieures. Une réserve considérable d’émigration. La France manque de 80.000 ingénieurs par an. Elle puise allégrement ses besoins dans les ressources marocaines.

Le médical est le secteur le plus visible de la fuite des cerveaux qui concerne tout autant le génie logiciel, la data science, l’intelligence artificielle. Le Maroc forme 15.000 ingénieurs par an dont certains se retrouvent dans les fintechs de la Silicon Valley, les startups californiennes, les laboratoires d’intelligence artificielle. Ces Marocains, contrairement aux Indiens et aux Chinois, sont moins présents médiatiquement et moins organisés comme lobbys technologiques.

Plusieurs Marocains travaillent pour l’aérospatial américain, les projets de satellites. La réputation des ingénieurs marocains est internationalement bien assise, formation mathématique et physique solide, polyglottisme, maîtrise du Machine Learning, du cloud, du software engineering. Dans plusieurs universités marocaines, les cours sont dispensés en anglais. Le Maroc s’anglicise, s’américanise, s’atlantise.

La révolution numérique fait émerger des modélisations économiques inédites, des désignations organisationnelles inexplorées, des métiers insoupçonnés. Les entreprises Al-native de logiciels intelligents artificiels, de modèles génératifs, d’automatisation massive, de forte capacité de scalabilité, les startups deeptech, impliquées dans le calcul quantique, la robotique, les biotechnologies, les data-driven companies, collecteurs de données, analystes en temps réel, utilisateurs de modèles prédictifs, les plateformes créatrices de valeurs par la mise en relation, sont voraces en énergie et en techniciens pointus.

La schizophrénie culturelle du technocratisme

Des sommes affolantes sont engagées pour déployer des smart companies, pilotées par l’automatisation, des Al-first compagnies gérées par l’intelligence artificielle, des data-centric organizations valorisatrices des données, des licornes capitalisées à un milliard de dollars et plus. Ces sociétés exigent des cycles rapides, des expérimentations continues, des équipes flexibles.

Les nouvelles fonctions s’appellent data scientist, deep learning engineer, prompt engineer, Artificial engineer, Cloud Architect. Les concepts-clés, transformation digitale, intelligence artificielle générative, Big Data, Cloud computing, Edge computing, industrie 4.0, économie algorithmique, jumeaux numériques.

Les entreprises évoluent vers des organisations hybrides humain-intelligence artificielle, des microsociétés ultra-productives. Les prédictions baudrillardiennes s’accomplissent. Cf. Jean Baudrillard, Simulacre et simulations, éditions Galilée, 1981. Le livre a inspiré la série filmique Matrix des sœurs Lana et Lilly Wachowski.

« Le simulacre ne cache pas la vérité. La vérité le masque. Le simulacre est vrai. C’est la carte qui précède le territoire, qui l’engendre. Dissimuler, c’est feindre de ne pas avoir ce qu’on a. Simuler, c’est feindre d’avoir ce qu’on n’a pas. L’un renvoie à une présence, l’autre à une absence. La simulation remet en cause la différence entre le vrai et le faux, le réel et l’imaginaire ». Voir Mustapha Saha, Jean Baudrillard, mon ami, disponible sur le web.

Les jeunes ingénieurs marocains, en s’immergeant dans l’univers algorithmique, se projettent dans un univers de science-fiction. Il suffit de parcourir les réseaux sociaux pour constater l’étendue de l’anglicisation des jeunes Marocains. Les références culturelles locales s’érodent. L’américanophilie génère une multiplication d’écoles privées anglophones. Les plateformes comme Netflix, YouTube, Instagram, TikTok, inondent les écrans de téléfilms, de musiques, de pratiques consuméristes états-uniens, J’ai discuté avec des polytechniciens marocains, ils ne jurent que par le paradigme américain.

Les Marocains adoptent les méthodes libérales de management, les logiques des start-ups. Le traité de libre-échange Maroc-États-Unis de 2006 officialise l’alignement politique, diplomatique, géostratégique. Les jeunes Marocains des grandes villes usent et abusent des anglicismes, crush, deadline, challenge, mood, selfie, feedback. La darija, le français, l’anglais s’amalgament dans un jargon d’initiés. L’individualisme s’affirme à coups de storytellings personnels.

Les malls, les food courts, des coffee shops essaiment. La mode épouse les streetwears, les sneakers, les hoodies, les casquettes. Les comportements se standardisent. Le rap marocain reprend les codes visuels américains. Même GenZ 212 est tombé dans ce travers. On ne peut mieux définir la schizophrénie marocaine. Le jeune diplômé type travaille dans une start-up, écoute du rap américain, parle anglais sur TikTok.

Les jeunes Marocains, dans leur euphorie technicienne, n’ont pas conscience des enjeux, à moyen et long terme, de leur déracinement, de leur rupture profonde avec leurs attaches sociales, historiques, culturelles, symboliques. Dans ma thèse Psychopathologie sociale des populations déracinées, j’ai défini le déracinement comme une pathologie sociale, un démembrement de l’entité collective. Le déracinement ne se rapporte pas uniquement à l’éloignement géographique. Il remet en cause les repères existentiels, l’ancrage culturel, la proximité dynamisante des relations quotidiennes, la stabilité psychique.

Le technocratisme détruit les repères culturels

J’ai observé chez de jeunes exilés, en situation de désenchantement, des syndromes de désorientation, d’anxiété, de dépression diffuse. Cette souffrance psychosomatique trahit une désorganisation sociale intériorisée. Dans les pays occidentaux, l’urbanisme technocratique, signalétique, sécuritaire, disciplinaire, maintient les citadins sous pression permanente. La ville anxiogène désaxe l’exilé.

Les nouveaux métiers numériques, décrochent leurs exerçants des réalités palpables. Les jeunes expatriés, réduits à leurs fonctions techniques, séparés de leur territoire, de leur histoire, de leur mémoire, plongés dans un espace urbain sans repères, se retrouvent désarmés face à leurs désillusions. L’acculturation les guette.

Il ne s’agit pas ici de prôner un retour nostalgique aux origines. Il s’agit de constater la négation par le technocratisme de la diversité. Le problème se situe au niveau du déracinement sans reconnaissance publique, l’anonymisation psychologique, l’isolement mental. Les jeunes Marocains, fiers de leurs pertinences, ignorent leurs incohérences. Combien parmi eux ont lu et compris Les Damnés de la terre de Frantz Fanon (éditions François Maspero, 1961). La fuite des cerveaux retombe dans l’aliénation coloniale.

Le départ des diplômés, brain drain, est toujours une perte pour le pays d’origine, un gain pour la terre d’accueil. L’économiste américain Gary Becker (1930-2014), théoricien du capital humain, considère les connaissances, les compétences, comme un capital économique au même titre que les machines. Investir dans une personne, financer ses études, sa formation professionnelle, son apprentissage d’une langue, son acquisition d’expériences pratiques, intensifie sa productivité future. La logique des incitations s’applique ainsi à l’ensemble des vivants.

L’éducation est réduite à une simple question de rentabilité. S’occultent les inégalités sociales. Les attitudes sociales deviennent des marchandises. Jean-Paul Sartre aurait crié à la chosification de l’être humain. Dans l’économie de marché, la conscience libre est transformée en objet figé. Les ingénieurs exilés cherchent une seule chose, la réussite sociale. À ma connaissance, il n’y a pas chez eux de mouvement social. Ils sont des exécutants au sens propre. Ils sont déterminés, une fois pour toutes, par leurs fonctions techniques.

Les Marocains dans les start-ups sont loués pour leur adaptabilité, autrement dit pour leur passivité psychologique. Ils sont regardés par leurs supérieurs comme des objets. Ils sont aliénés par les privilèges matériels. Leurs discours trahissent leur mauvaise foi. Ils s’appliquent à eux-mêmes une nouvelle forme de servitude volontaire, dans les mêmes termes décrits par Etienne de la Boétie au seizième siècle.

Le concept de réification, verdinglichung en allemand, littéralement transformation en chose, est central chez Karl Marx et Georg Lukács (1885-1971). La réification désigne le phénomène qui fait apparaître les relations humaines, sociales, économiques, culturelles, historiques comme des choses naturelles, objectives, indépendantes des individus qui les produisent. La réification est intrinsèquement liée au développement du capitalisme à travers l’industrialisation, la généralisation du salariat, la dictature du marché. Les produits du travail humain semblent, dans ce processus, acquérir une existence autonome.

C’est le même mécanisme qui se renouvelle avec la logicisation de toutes choses, l’automatisation, la robotisation, la cognition artificielle. Au commencement, le fétichisme de la marchandise. Les rapports entre humains prennent la forme de rapports entre choses. La force de travail se vend comme une chose. L’exploitation est représentée comme un échange neutre entre marchandises. Les créations humaines dominent leurs créateurs. La réification est étroitement liée à l’aliénation.

La fuite des cerveaux nourrit l’inégalité

Le salarié dissocié de son travail ne contrôle ni sa production, ni ses finalités. Son activité est mécanique, machinale, abstraite. Il est étranger à la société et à lui-même. Il est incapable de dépasser sa condition. Georg Lukács fait de la réification un concept majeur dans Histoire et conscience de classe (1922, réédition en français, dans une traduction de Kostas Axelos, éditions de Minuit, 1960). Voir aussi Henri Lefebvre, Lukács 1955, éditions Aubier, 1992. L’objectivisme est une idéologie bourgeoise. Le capitalisme ne transforme pas seulement les objets. Il bouleverse aussi la manière de penser.

Il rend tout quantifiable, y compris les affectivités, les désirs, les sentiments, les sensibilités, les impressions, les goûts, les inclinations. Le marketing, la publicité, le marchandisage se chargent des conversions lucratives. L’humain, son corps, son esprit, sa conscience, ne sont plus que des choses mesurables, chiffrables, monnayables. Les institutions sociales, les divisions de travail, les fragmentations pyramidales, les inégalités sont perçues comme des dispositions immuables, imprescriptibles, inchangeables alors qu’elles ne sont que des constructions historiques. Les ingénieurs marocains, sans s’en rendre compte, sont des techniciens de la réification.

Pour le sociologue américain Immanuel Wallerstein (1930-2019), le système-monde est constitué de trois zones, le centre, la semi-périphérie, la périphérie. La fuite des cerveaux est une conséquence structurelle du capitalisme mondial. Les pays du centre attirent les travailleurs hautement qualifiés grâce aux salaires élevés, aux infrastructures scientifiques bien équipées, aux opportunités professionnelles. La fuite des cerveaux renforce la domination du centre, entrave le développement des périphéries. Le centre accumule le savoir, le capital et l’innovation. La périphérie s’enfonce dans le développement du sous-développement. Cf. André-Gunder Franck, Le développement du sous-développement, éditions François Maspero, 1972.

Les inégalités mondiales se reproduisent indéfiniment. À la Silicon Valley, on parle de diasporas scientifiques. L’historien et philosophe camerounais Achille Mbembe analyse les mobilités migratoires comme des aboutissements des déséquilibres mondiaux. Les expatriations des intellectuels africains ne relèvent pas d’options individuelles. Elles proviennent d’un système mondial inégal où les ressources et les savoirs sont concentrés dans les pays occidentaux.

La captation des compétences est un héritage colonial. La prédation intellectuelle va de pair avec la rapacité économique. Cf. Achille Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, éditions Karthala, 2000. Samir Amin, L’Impérialisme et le développement inégal, éditions de Minuit, 1976. Samir Amin, La faillite du développement en Afrique et dans le tiers monde, 1989.

Résister par l’imaginaire et l’art

J’ai développé autrefois une approche de l’exil créateur, où la création littéraire, philosophique, artistique, peut produire des chefs-d’œuvre en demeurant frustrative. Je pense à l’exil créatif, terminé par une tragédie, de Jilali Gharbaoui (1929-1971), ami d’Ahmed Sefrioui, d’Henri Michaux, de Pierre Restany, découvert mort en avril 1971 sur un banc du Champ-de-Mars. Voir Mustapha Saha, La véritable sépulture de Jilali Gharbaoui, disponible sur le web. Je pense à l’exil créateur de Mohammed Khaïr-Eddine (1941-1995), son isolement, sa marginalisation après son retour en 1979 au Maroc. Voir Mustapha Saha, Mohammed Khaïr-Eddine, le poète médusé, disponible sur le web.

L’exil anthropologique n’est pas forcément géographique. Des exilés culturels peuvent se sentir étrangers dans leur propre pays. C’est le cas notamment des émigrés revenus sur leur terre natale. Mais aussi des écrivains, des poètes, des artistes qui ne se reconnaissent pas dans leur environnement. La fuite des cerveaux relève du déracinement qui teinte toute chose vécue de superficialité.

L’émigré, quelle que soit sa condition sociale, économique, intellectuelle, est toujours assis entre deux chaises, entre deux langues, entre deux mémoires, entre deux imaginaires, entre deux perceptions du monde. Il n’habite pas un territoire symbolique stable. Les plus endurants transforment leur rupture existentielle en source d’inspiration. Leurs déchirures les fécondent. L’individu déplacé développe une conscience altéritaire.

La révolution internétique abolit les frontières, les barrières spatiales, temporelles, communicationnelles. Dans la société technocratique atomisante, l’exil créateur devient une résistance, une manière de se reconstruire après fragmentation mentale.

À LIRE - Nabil Lahlou, l’insoumis du théâtre et du cinéma marocain, est mort

Se réalise, comme en Mai 68, une improbabilité salutaire, la fertilisation artistique de la vie, la bonification de l’espace urbain, la libération de l’imaginaire dans les marges, les passages, les zones de transition. Une ouverture sur des horizons inespérés pour l’exilé hyperconnecté, béquillé d’écrans portatifs, l’hyperconnecté, écartelé entre réseaux, entre identifications multiples, confronté à l’absence de repères.

Mustapha Saha, sociologue, poète et artiste peintre, auteur de Haïm Zafrani, penseur de la diversité aux éditions Maisonneuve & Larose.

Crédits photo : l’Université Al Quaraouiyine, à Fès, est considérée comme la plus ancienne université encore en activité au monde. Fondée en 859 par Fatima al-Fihriya, elle fut un grand centre d’enseignement religieux, juridique et scientifique. Elle demeure un symbole majeur du rayonnement intellectuel et spirituel du Maroc. (Abdel Hassouni, CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 
 
 

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Prévu les 13 et 14 novembre, le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » n’aura finalement pas lieu au Collège de France. L’établissement a annoncé, dimanche 9 novembre, l’annulation de l’événement « en réaction à la polémique entourant sa tenue », déclenchée après des accusations de « foire antisioniste », formulées notamment par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra).

10/11/2025, 13:11

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France Culture s’invite sur les campus avec artistes et écrivains

La station publique lance deux nouveaux dispositifs pour renforcer sa présence dans les universités : une série de Masterclasses des étudiants et une nouvelle édition du Prix roman des étudiants France Culture. Ces événements, organisés avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le Centre national du livre, se dérouleront tout au long du mois de novembre dans plusieurs établissements à travers la France.

28/10/2025, 17:03

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En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège

Une professeure de français du collège Alexandre Soljenitsyne d'Aizenay, en Vendée, a été visée par une campagne numérique de l'association d'extrême droite Parents Vigilants, réseau du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Les activistes réactionnaires reprochent à l'enseignante le choix de Lettre à Adama, d'Assa Traoré et Elsa Vigoureux (Seuil), comme lecture pour les élèves de 3e au cours de l'année.

22/10/2025, 12:24

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Le Réseau Canopé recherche sa direction générale

Pensé depuis 2014 pour accompagner les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants, le Réseau Canopé recherche son ou sa nouvelle directrice générale. Marie-Caroline Missir, titulaire du poste, le quitte à la fin du mois d'octobre.

22/10/2025, 09:26

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Maroc : la rentrée perturbée par une grave pénurie de manuels scolaires

Dans un Maroc traversé par une mobilisation sociale inédite, portée par une jeunesse engagée pour de meilleurs services de santé et d’éducation, la pénurie de manuels scolaires qui frappe écoles dites pionnières, collèges et lycées, devient un nouveau symbole d’un système défaillant. Entre flambée des prix, rupture de stock et confusion dans la distribution, libraires et familles dénoncent une rentrée chaotique et interpellent directement le ministre de l’Éducation nationale.

03/10/2025, 16:59

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L'étude qui change tout sur l’impact du cadre familial sur la lecture

La lecture, cet acte à la fois ordinaire et fondateur, révèle souvent bien plus qu’on ne l’imagine. Derrière les premières syllabes déchiffrées d’un enfant, se cache un réseau invisible, tissé de contexte familial, d’exposition langagière, d’âge d’initiation à la lecture — et, plus fondamental encore, du statut socio-économique (SES). 

17/08/2025, 09:06

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Les prix des fournitures scolaires suivent l'inflation générale

La rentrée 2025 sera un peu plus chère que la précédente, au rayon des fournitures scolaires. La hausse des tarifs est estimée à 2 %, soit l'équivalent de l'inflation générale. Une nouvelle augmentation des prix, qui poursuit la tendance observée depuis quelques années déjà.

04/08/2025, 15:12

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Écrire, éditer, rêver : immersion dans le master CORREM de la Sorbonne

Au croisement de l’écriture et du métier d’éditeur, le master CORREM de Sorbonne Université cultive les plumes en devenir. Dans cette formation singulière, on apprend à jongler avec les mots autant qu’à les corriger, à les aimer autant qu’à les façonner. Entre travail éditorial et ateliers d’écriture, les étudiant·es tracent leur voie, jusqu’à faire éclore, en fin de parcours, une novella où s’entrelacent technique, imagination et style personnel.

03/06/2025, 12:04

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En Mayenne, une bibliothèque personnelle pour chaque enfant

« Ma Première Bibliothèque » est un programme porté par Bibliothèques Sans Frontières visant à favoriser l’accès à la lecture pour les élèves issus de territoires défavorisés (réseaux d’éducation prioritaire, zones rurales…). Chaque enfant bénéficie d’une dotation de dix ouvrages issus du fonds de l’association, lui permettant de constituer une première bibliothèque personnelle.

12/05/2025, 12:26

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Scolarité : un plan d'action pour additionner filles et sciences

En France, la part de filles dans les filières scientifiques stagne depuis plusieurs années, et décroit à mesure de leur avancée dans la scolarité. Pour répondre à ces difficultés d'accès et tenter de les réduire, un plan « Filles et Maths » a été présenté par Élisabeth Borne, suite à un rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche.

12/05/2025, 10:56

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L'avenir de l'édition : quand les étudiants bousculent les fables

Les étudiants de deuxième année du master CREM (Création Éditoriale Multisupports) de Sorbonne Université – Asfored vous avaient présenté Les Éditions à la renverse en décembre dernier. Leur objectif : publier Mégafaune, Relire et Réécrire la fable, un recueil mêlant fables anciennes et réécritures contemporaines de ces mêmes textes. L’ouvrage illustré prendra la forme d’un livre tête-bêche, c’est-à-dire qu’il sera à lire dans un sens… puis dans l’autre. Noé Senaini et Victor Wolf vous parlent de leurs dernières avancées…

11/03/2025, 11:01

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Enseignants, mettez de la science-fiction dans vos classes

Jusqu'au 16 novembre 2025, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême accueille "Plus loin – La nouvelle science-fiction", première exposition d’envergure consacrée à la bande dessinée de science-fiction dans un musée en France. À cette occasion, une riche offre pédagogique est mise en place pour les établissements scolaires, avec des visites guidées, des ateliers de création et des ressources pédagogiques adaptées à chaque niveau.

25/02/2025, 11:45

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Éducation artistique et culturelle à l'école : peut mieux faire

Pour un rapport publié le 14 février dernier, la Cour des Comptes s'est intéressée à la politique d’éducation artistique et culturelle mise en œuvre par l'État et les collectivités territoriales. L'institution relève des inégalités persistantes dans l'accès à la culture, selon les territoires et les milieux sociaux, et un manque de coopération entre les parties prenantes.

17/02/2025, 13:28

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De la théorie à la pratique : forger les éditeurs de demain

Découvrez le projet de master des étudiants en édition à la Sorbonne : la conception d’une collection. En alternance dans diverses maisons d’édition, ils ont l’opportunité d’imaginer et de développer la collection de leur choix. Margaux Gonzalez revient sur les étapes de ce projet.

04/02/2025, 12:25

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À Toulouse, les étudiants conjuguent livre et écologie

Cap sur le sud de la France, au cœur de la Ville Rose. Le 14 janvier 2025, l’Institut Catholique de Toulouse réunira étudiants et professionnels pour discuter des liens entre écologie et livre. Organisée par le master Métiers du livre, cette journée étudiera les grands défis écologiques de l’industrie : surproduction, responsabilité sociétale, gestion des ressources... Une occasion unique de placer les futurs acteurs de l’édition au centre des transformations indispensables pour bâtir l’avenir du secteur.

20/12/2024, 18:09

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Les Éditions à la renverse : un projet des étudiants de la Sorbonne

Découvrez le projet ambitieux des étudiants de la Sorbonne : Les Éditions à la renverse. Ces futurs professionnels du livre relèvent le défi de réinventer la fable, en mêlant traditions et modernité dans un ouvrage tête-bêche. Une initiative qui questionne notre rapport aux animaux et aux grands enjeux contemporains. Jeanne Mouton et Victor Wolf, du master CREM (Création éditoriale multi-supports), nous en disent un peu plus.

16/12/2024, 11:37

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Les Sélénites cherchent des Muses – et plus globalement des textes inspirés

On n’exigera pas que les participants habitent dans la Lune pour prendre part au concours de nouvelles des Sélénites. Pas certain que cela aide, ne serait-ce que pour transmettre les textes. Reste que les élèves de 2e année du Master Ingénierie Editoriale et Communication de l'Université Cergy-Pontoise ouvrent leur appel à texte.

28/10/2024, 17:12

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MOOC Wikidata 3e édition, centrée sur les enseignants du secondaire

Pour sa 3ème édition, le MOOC Wikidata revient du 1er octobre au 31 décembre. Entièrement gratuit et financé grâce aux dons, le MOOC est composé de 20 vidéos (2 à 7 minutes) illustrées par des BD, des schémas explicatifs et des exercices et animées par 6 personnes intervenantes. 

20/09/2024, 16:25

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La langue française n'est pas démunie, face au mix et au ranking

Les domaines de l'éducation et de l'enseignement supérieur ne sont pas épargnés par une certaine tendance au recours à des termes anglophones. Si ces derniers peuvent paraitre plus adaptés à décrire de nouvelles pratiques, le français est en réalité plein de ressources, rappelle la Commission d'enrichissement de la langue française au sujet de deux termes précis, mix et ranking.

19/09/2024, 08:52

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Les lieux d'éducation de plus en plus visés par des attaques

La Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques (GCPEA, en anglais) s'inquiète dans un rapport d'une hausse des événements violents au sein des établissements scolaires et éducatifs, dans le monde entier. En 2022 et 2023, leur nombre a augmenté de près de 20 % par rapport aux deux années précédentes.

11/09/2024, 09:18

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En Italie, la rentrée scolaire coute de plus en plus cher

Chaque année, l’association Codacons (Coordination des associations de défense de l'environnement et des droits des usagers et des consommateurs) fournit des données officielles sur les dépenses prévues pour la rentrée scolaire. Un sujet qui interpelle plusieurs parents italiens, étant donné l’augmentation, d’environ 5% en 2024, des prix des livres scolaires. 

27/08/2024, 10:42

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Part collective du Pass Culture : le livre et la lecture à la traîne

Phénomène largement documenté, le succès du livre au sein de la part individuelle du Pass Culture a fait les affaires de l'industrie de l'édition. La part collective du dispositif, utilisable par les élèves avec leurs professeurs, est plus rarement dépensée au profit du livre et de la lecture. Une étude rend compte d'usages plutôt tournés vers les sorties et visites culturelles.

30/07/2024, 13:20

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Petite hausse ou légère baisse ? Le prix élevé des fournitures scolaires

La période estivale n'est pas seulement celle des cahiers de vacances : il s'agit aussi de s'équiper pour l'année scolaire, avec l'achat des fournitures. Un poste de dépense devenu conséquent, après plusieurs hausses de prix annuelles. 2024 resterait, sur ce point, plus ou moins stable, à en croire les études et estimations.

30/07/2024, 10:30

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L’Institut supérieur européen d’enluminure et du manuscrit en difficulté

Après plus de 60 ans d’existence sous diverses formes, l’Institut supérieur européen d’enluminure et du manuscrit (Iseem) forme peut-être ses derniers élèves à Angers, dans le Maine-et-Loire, avant de fermer ses porte pour dépôt de bilan. 

01/07/2024, 16:26

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Suisse : Né pour lire devient une association nationale dédiée à la petite enfance

Le 23 avril 2026, l’association Né pour lire – Buchstart – Nati per leggere – Naschì per leger a été fondée afin de renforcer durablement l’éveil au langage, à la lecture et aux livres en Suisse. Cette nouvelle structure autonome doit permettre de développer le programme et d’assurer son ancrage à long terme au niveau national.

12/05/2026, 12:11

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Anglais, IA, inégalités : les défis majeurs qui menacent le français

Publié en mars 2026 par le ministère de la Culture, via la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), le Rapport au Parlement sur la langue française dresse un constat très large : le français reste une grande langue mondiale, mais sa place est fragilisée dans la vie économique, le numérique, la recherche, l’enseignement supérieur et l’espace public. 

24/04/2026, 18:24

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Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS

Une erreur dans un sujet du concours de l’École normale supérieure interroge : le nom de l’écrivain d’origine libanaise Wajdi Mouawad, mal retranscrit dans l’énoncé, met en cause les conditions de relecture et la rigueur attendue dans un cadre aussi exigeant, tout en soulevant la question des ressorts d’une telle négligence.

21/04/2026, 16:20

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À Bologne, le monde du livre alerte sur l’urgence de faire lire les jeunes

Au coeur de la foire du livre de Bologne, consacrée à la littérature jeunesse, se déroulait ce 13 avril une conférence professionnelle de haut vol. Au menu : présenter et encourager la diffusion des meilleures pratiques mondiales en matière de promotion de la lecture et interroger le rôle des politiques européennes et internationales. Au terme de cette rencontre, un appel commun a été diffusé, pour prolonger le plaisir. 

 

14/04/2026, 10:40

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Un nouvel outil d'analyse, pour mieux lutter contre l'illettrisme

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) met à disposition, sur son site internet, un nouvel outil d'analyse et de lutte contre l'illettrisme, à travers 100 fiches départementales. Ces dernières synthétisent plusieurs données et facteurs sur chaque territoire, avec une précision qui s'étend jusqu'aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

13/04/2026, 11:26

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Un éditeur américain mise sur l’IA pour changer ses livres en dessins animés

HarperCollins signe avec Toonstar un accord qui dépasse la simple adaptation audiovisuelle. En partant de Friendship List, l’éditeur américain teste une chaîne complète de valorisation : livres transformés en séries animées courtes, diffusion numérique directe, puis prolongement en roman graphique. L’intelligence artificielle n’y sert pas d’ornement : elle réduit les délais et change la cadence d’exploitation des catalogues.

08/04/2026, 16:16

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Orthographe : une règle… ou un pouvoir ?

Norme, outil de distinction sociale, terrain de crispations collectives : la langue concentre des enjeux qui dépassent largement son usage quotidien. Derrière les règles, se dessine aussi une manière de classer, de juger et de se situer - une mécanique discrète, mais sans cesse bousculée par celles et ceux qui la font vivre, lui donnent un présent et un avenir.

03/04/2026, 18:05

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En Allemagne, les livres pour enfants “anti-écrans” gagnent du terrain

À mesure que l’usage des écrans s’installe dès les premières années, l’édition jeunesse allemande formalise une réponse éditoriale structurée. Entre inquiétudes parentales, recommandations publiques et stratégies de catalogue, une offre de livres dédiée à la gestion du numérique émerge. Sans constituer encore un marché massif, elle révèle un déplacement significatif : le livre devient un outil de régulation des pratiques numériques familiales.

01/04/2026, 10:03

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Pourquoi l’Afrique est devenue le cœur de la francophonie

Avec près de 396 millions de locuteurs, le français devient la quatrième langue la plus parlée au monde, derrière l’anglais, le mandarin et l’espagnol, mais devant l’arabe standard. Ils étaient estimés à 220 millions en 2010. Le rapport confirme un basculement majeur : la francophonie est désormais largement portée par le continent africain.

19/03/2026, 16:27

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Livre audio : une nouvelle formation pour les futurs éditeurs

Face à la montée en puissance du livre audio, l’Asfored et la SAE Institute France ont mis en place une collaboration pédagogique destinée à former des professionnels capables de concevoir des contenus éditoriaux pensés pour l’écoute.

13/03/2026, 17:51

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En prison, une formation inédite aux métiers de libraire

L’École de la Librairie, référence nationale dans la formation aux métiers du livre, lance un dispositif inédit : une formation qualifiante en librairie destinée aux personnes détenues. Le projet est mené en collaboration avec l’Agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle (ATIGIP) du ministère de la Justice, avec le soutien de la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris et du ministère de la Culture.

25/02/2026, 18:22

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Lire avant de savoir lire : comment naît le rapport au livre dès la petite enfance ?

On imagine souvent que l'apprentissage de la lecture commence sur les bancs de l'école, avec l'alphabet et les premières syllabes. Pourtant, l'histoire d'amour entre un enfant et les livres débute bien plus tôt, souvent dès les premiers mois de vie.

02/02/2026, 17:22

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Langue arabe, librairie, transmission : la fin d’un lieu unique à Marseille

À Marseille, une aventure culturelle de long cours arrive à son terme. Portée pendant plusieurs décennies par Victoria Yaghmour-Roger, elle s’est construite autour de l’enseignement de la langue arabe, d’actions culturelles et d’une librairie spécialisée, fragilisée depuis plusieurs années par des difficultés matérielles et immobilières. Entre ancrage local et ouverture sur le monde arabe, ce travail patient touche aujourd’hui à sa fin, laissant en suspens la question de la transmission.

23/01/2026, 18:33

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Vivre entre les langues : Antoine Compagnon interroge notre rapport aux mots

Dans le cadre des conférences publiques organisées par l’Institut de France, Antoine Compagnon proposera, de février à juin 2026, un cycle intitulé Vivre entre les langues. Huit conférences, données à l’auditorium André et Liliane Bettencourt, réuniront plusieurs membres de l’Académie française autour d’une question centrale : notre rapport intime, culturel et intellectuel aux langues.

21/01/2026, 16:24

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Le Collège de France ouvre une chaire d’histoire de la pensée indienne

Le Collège de France annonce la leçon inaugurale d’Isabelle Ratié, philosophe spécialiste de la pensée indienne et titulaire de la chaire Histoire des systèmes de pensée de l’Inde. Cette leçon se tiendra le jeudi 29 janvier 2026 à 18 heures, au Collège de France. Elle portera sur l’histoire et les enjeux de la philosophie indienne, souvent méconnue ou réduite à une lecture religieuse dans les traditions intellectuelles européennes.

19/01/2026, 13:20

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Le 10 mars, la France lit : le Quart d’heure de lecture revient partout dans le pays

Le Centre national du livre invite une nouvelle fois le public à s’accorder un moment de pause. Le 10 mars 2026, partout en France, particuliers, écoles, structures culturelles, entreprises ou administrations sont conviés à participer au Quart d’heure de lecture national. Quinze minutes, pas plus (ou davantage pour ceux qui se laisseront emporter), pour redécouvrir le plaisir simple d’ouvrir un livre.

 

04/12/2025, 18:13

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Annulation d’un colloque sur la Palestine : 300 universitaires dénoncent une "ère de censure"

Dans une tribune publiée dans Le Monde, un collectif de plus de 300 universitaires dénonce une « atteinte sans précédent à la liberté académique ». 

12/11/2025, 16:33

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Formation FLE en entreprise : un levier pour la diversité de vos équipes

Face à des enjeux croissants de compétitivité, la formation professionnelle s’impose comme un levier essentiel pour les entreprises. C'est aussi le cas pour les salariés qui doivent chercher à multiplier leurs compétences, que ce soit en langue ou en informatique. L'agilité devient une obligation pour tous. 

 

12/11/2025, 09:23

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Mélissa Da Costa devient ambassadrice de l’UNICEF France

L’écrivaine Mélissa Da Costa a été nommée ambassadrice de l’UNICEF France. Cette désignation officialise plusieurs années de collaboration entre l’autrice et l’organisation, autour d’initiatives en faveur des droits de l’enfant, en France et à l’étranger.

06/11/2025, 11:32

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Ils aimaient lire et rêver : l’IBBY honore les enfants et les bibliothèques de Gaza

L’arrêt des combats dans la bande de Gaza est accueilli avec soulagement, mais il reste d’une fragilité extrême. Au moment où l’Union internationale pour les livres de jeunesse (IBBY) rappelle que « les frappes sporadiques d’Israël continuent ». À ce titre, une nouvelle série de bombardements a coûté la vie à plus de 100 civils, dont environ 35 enfants, selon la défense civile palestinienne, dans la nuit de ce 28 octobre. 

29/10/2025, 11:17

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Un programme de mentorat tourné vers la diversité

La Charte et Diveka sont heureuses d'annoncer le lancement d’un programme de mentorat pour les auteur·ices issu·es d’un groupe minorisé sous-représenté dans le monde de l’édition et portant le projet de publication d’un premier roman jeunesse. L’objectif est clair : faire émerger de nouvelles voix et contribuer à une littérature plus juste, plus riche et plus représentative.

22/10/2025, 15:10

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Langues régionales en danger : le Sénat parle d’une disparition “imminente”

Quatre ans après l’adoption de la loi Molac, le Sénat tire la sonnette d’alarme. Dans un rapport dense, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport souligne que les langues régionales de France sont aujourd’hui au bord de l’extinction. Sans un sursaut politique et sociétal majeur, elles pourraient disparaître d’ici une ou deux générations...

15/10/2025, 18:24

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Un nouveau directeur à l’UNESCO : une victoire écrasante mais critiquée

Lundi 6 octobre 2025, lors du vote du Conseil exécutif de l’UNESCO, Khaled El-Enany a été élu directeur général de l’organisation par 55 voix contre 2 pour son adversaire congolais, Firmin Edouard Matoko. Il succédera à Audrey Azoulay, pour un mandat de quatre ans. Son élection sera soumise à l’approbation des 193 États membres lors de la Conférence générale de l’UNESCO en novembre à Samarcande.

08/10/2025, 18:12

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Colloque sur les juifs de France : cinq chercheurs boycottent l’événement

Pour la première fois depuis sa création en 1998, le musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (mahJ) est confronté à un boycott académique, assure l'institution. Cinq chercheurs français ont annulé leur participation au colloque « Les histoires juives de Paris », prévu les 15 et 16 septembre 2025, invoquant la guerre à Gaza et la collaboration avec des universitaires israéliens.

11/09/2025, 12:35

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Quand l’agenda devient un outil culturel pour les enseignants

Les Éditions Maison des Langues et la Maison des langues proposent une nouvelle édition de leurs Carnets de bord 2025-2026, véritables compagnons de route pour les enseignants. Conçus comme des agendas enrichis, ces volumes rassemblent non seulement les outils pratiques indispensables à l’organisation de l’année, mais aussi des contenus culturels adaptés à chaque discipline. 

26/08/2025, 14:34

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1016 jeunes interrogés sur la pratique d’écriture en 2025

Le Labo des histoires, association nationale d’intérêt général créée en 2011 et dédiée à la démocratisation de l’écriture chez les moins de vingt-cinq ans, a publié en 2025 sa première grande étude d’impact. Son objectif : mesurer les effets concrets de la pratique de l’écriture créative dans le cadre des ateliers proposés par la structure.

25/08/2025, 17:25

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Pourquoi les étudiants préfèrent encore le livre papier au numérique

On les croyait déjà vintage, mais ils tiennent bon. La lecture sur papier et l'écriture manuscrite restent des outils d’apprentissage privilégiés des étudiants, malgré la concurrence du numérique. Et ça, ce n'est pas une rédaction littéraire qui le confirme, mais bien une étude menée par les linguistes Naomi S. Baron et Anne Mangen, professeures universitaires.

20/08/2025, 17:11

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Les femmes lisent presque deux fois plus que les hommes au Québec

En 2024, plus de huit Québécois sur dix ont lu au moins un livre, imprimé ou numérique, pendant leur temps libre. L’enquête de l’Institut de la statistique du Québec dresse un portrait détaillé des habitudes de lecture et d’écoute de livres : les écarts restent marqués entre générations, femmes et hommes, diplômés et non-diplômés, tandis que l'essor de nouvelles pratiques chez les plus jeunes se poursuit.

12/08/2025, 14:32

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La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour

Imaginez une bibliothèque où chaque ouvrage est un allié précieux pour enseigner le français. Ce rêve de nombreux enseignants vient de prendre forme concrète. Baptisé La Bibliothèque idéale des professeurs de français, ce projet réunit « les ouvrages incontournables pour enseigner le français langue étrangère » en un seul guide pratique.

07/08/2025, 12:54

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Comment et où se former aux métiers du livre ?

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) publie, depuis plusieurs années, un répertoire des formations aux métiers du livre, régulièrement mis à jour. L'édition 2025 est disponible : elle expose, région par région, les offres de formation, classées par niveau de diplôme.

23/07/2025, 09:43

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Rédaction d’un mémoire : une pratique qui se métamorphose

Longtemps perçu comme le couronnement d’un cursus universitaire, le mémoire incarne encore aujourd’hui une étape symbolique dans le parcours de l’étudiant. Pourtant, les conditions de sa rédaction, les ressources mobilisées, la temporalité de son élaboration et même sa finalité, connaissent de profonds bouleversements. Le numérique, en particulier, redessine les contours de cet exercice académique exigeant.

07/07/2025, 16:24

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L'illettrisme, un obstacle dans le parcours de nombreux jeunes

En 2025, les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) seront centrées sur la situation des jeunes face à l'illettrisme, à l'innumérisme et à l'illectronisme. Les individus âgés de 18 à 29 ans représenteraient 1 adulte sur 4 en forte difficulté avec les compétences de base, dont la lecture, l'écriture ou l'usage des outils numériques.

03/07/2025, 11:39

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Bac français 2025 : Rabelais, Sarraute et... Françoise Nyssen

Un peu plus de 530.000 élèves des classes de première générale et technologique ont travaillé, ce vendredi 13 juin, sur les sujets du bac de français 2025. Au programme cette année, une multitude de genres littéraires et d'auteurs, de Pierre Corneille à Nathalie Sarraute, en passant par La Bruyère ou... Françoise Nyssen.

13/06/2025, 15:03

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La renaissance de l'immersion linguistique : pourquoi de plus en plus d'étudiants français étudient à l'étranger ?

Les échanges internationaux offrent une immersion totale dans un environnement linguistique authentique, accélérant ainsi l'apprentissage et la maîtrise d'une langue. Ils permettent une interaction constante avec des locuteurs natifs, favorisant une compréhension plus profonde des nuances culturelles et linguistiques. Ces expériences enrichissent le vocabulaire et améliorent la fluidité, tout en développant une confiance accrue dans l'utilisation de la langue au quotidien.

07/06/2025, 14:44

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Librairie : une formation pour passer de l’idée au concret

Créer sa librairie, c’est un rêve, mais aussi un métier. Avec sa nouvelle formation certifiante, Book Conseil propose aux futurs libraires un accompagnement pour structurer leur projet, affiner leur stratégie et acquérir les bases nécessaires à la création d’une entreprise viable.

15/05/2025, 12:52

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Avec Pernod Ricard, enivrez-vous... de lecture

Pernod Ricard devient aujourd’hui le dixième signataire de la Charte pour le livre et la lecture en entreprise du Centre national du livre (CNL). Soutenue par le ministère de la Culture, la charte a pour objectif de favoriser la lecture au sein des organisations. Elle valorise les initiatives permettant de renforcer la cohésion d’équipe, de stimuler l’expression individuelle et collective, ainsi que de nourrir les échanges d’idées. 

14/05/2025, 11:49

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