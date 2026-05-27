Comment Amazon a exploité l'image de la mythique librairie Shakespeare and Company

Librairie mythique s'il en est, l'enseigne parisienne Shakespeare and Company, à l'origine fondée en 1919 par Sylvia Beach, reste aujourd'hui une adresse incontournable de la capitale, en particulier pour les touristes. Sa réputation la précède, tout comme son image, exploitée via de nombreux produits dérivés. La multinationale Amazon a tenté d'en profiter, avant d'être rattrapée par la justice.
Le 27/05/2026 à 15:12 par Antoine Oury
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27/05/2026 à 15:12
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Installée au 37, rue de la Bûcherie, dans le 5e arrondissement de Paris, depuis 1951 et son ouverture par George Whitman, l'enseigne Shakespeare and Company poursuit l'histoire du commerce inauguré en 1919, à une autre adresse, par Sylvia Beach.
Au-delà de ce siècle d'existence, la librairie jouit d'une histoire jalonnée d'échanges avec des figures littéraires, dont celles la « génération perdue » de Fitzgerald, Gertrude Stein ou Hemingway, et, plus tard, de la « Beat Generation », comme Allen Ginsberg et Gregory Corso. Son intérieur soigneusement préservé, tout de bois et d'escaliers, ainsi que certains détails, à l'instar du fameux piano, participent à sa légende.
N'oublions pas, évidemment, la sélection de titres anglophones, de la fiction à la non-fiction, en passant par les ouvrages jeunesse, les romans graphiques et autres mangas. Une boutique de livres rares accueille par ailleurs les collectionneurs.
Tous ces éléments attirent chaque jour — l'enseigne est ouverte 7 jours sur 7, à des horaires variables — un nombre considérable de visiteurs, si bien que Shakespeare and Company a instauré une capacité d'accueil maximale et quelques règles pour assurer une bonne circulation dans les lieux, dont l'interdiction des valises imposantes ou la réalisation de photographies...
À Paris, Shakespeare and Company est ainsi devenue une véritable attraction touristique et livresque, à l'instar des librairies Acqua Alta de Venise, Lello de Porto ou Daunt Books de Londres. L'enseigne en a bien conscience, et développe depuis quelques années une gamme de produits dérivés comprenant carnets, sacs en toile, t-shirts, cartes, marque-pages ou stylos...
Pour s'assurer la maitrise de son nom et de son image, la librairie a déposé des marques, « Shakespeare and Company » et « Shakespeare and Co », associés à plusieurs types de produits, auprès des autorités françaises et européennes. Parmi ces produits, un sac en toile sur lequel s'affiche une illustration de Neil Gower représentant la librairie, qu'il est possible de se procurer au 37, rue de la Bûcherie.
Mais pas seulement, découvre l'enseigne, puisque certains articles se retrouvent sur la plateforme de la multinationale Amazon, via le service d'impression à la demande d'Amazon, « Merch on Demand », ouvert en 2015. En juillet 2023, Shakespeare and Company réclame donc le retrait de t-shirts et de pulls à capuche présentant le fameux dessin de la librairie. Quelques jours plus tard, Amazon confirme la suppression de 7 articles.
La librairie parisienne n'en reste pas là, néanmoins, et assigne plusieurs sociétés du groupe Amazon devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon de droit d'auteur et de marques. Pour Shakespeare and Company, il ne fait aucun doute que la multinationale américaine a contrefait la marque verbale « Shakespeare and Company », d'une part, mais aussi l'œuvre originale représentant la façade de la librairie.
Notant, dans ses arguments, que « le rôle des sociétés Amazon est parfaitement opaque, rendant impossible de déterminer de manière précise et certaine à quelle société incombe la responsabilité d'organiser sa plateforme de vente et celle en charge du service “Merch on Demand” », Shakespeare and Company a assigné cinq entités de la galaxie Amazon : Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon France Services, Amazon Technology et Amazon.com Inc..
Le premier axe de défense du géant américain s'appuie sur cette multiplicité des sociétés citées, assurant ainsi que la plupart d'entre elles sont « étrangères aux faits de l'affaire ». Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision rendue le 7 mai dernier et consultée par ActuaLitté, réplique qu'il existe bien, dans les conditions d'utilisation et autres contrat de licence du service une « indétermination des sociétés impliquées dans le service “Merch on demand” et donc une incertitude sur le rôle et la responsabilité des différentes sociétés d'Amazon ».
La meilleure défense restant l'attaque, le deuxième axe développé par la firme américaine porte sur la déchéance des droits de marques de la société Shakespeare and Company pour absence de toute exploitation. Autrement dit, Amazon conteste la légitimité de la librairie à protéger les utilisations à des fins commerciales de son image sur certains produits, parce que l'enseigne n'avancerait pas d'éléments suffisants « pour démontrer la réalité des ventes de ces produits, leur nature et l'usage commercial des marques ».
Le tribunal a recadré la discussion sur les seuls totebags, sweats et tee-shirts et rapidement débouté Amazon de cette demande en déchéance. À l'inverse, il établit sans difficulté la contrefaçon par reproduction des marques verbales, puisque les produits vendus par Amazon, mais aussi les titres et contenus de leurs descriptions mentionnent le signe « Shakespeare and Company ».
Concernant le dessin réalisé par Neil Gower, le tribunal attendait de Shakespeare and Company qu'elle prouve « que ce dessin constitue une œuvre originale au sens du code de la propriété intellectuelle », afin qu'il puisse prétendre à une protection par le droit d'auteur.
Les arguments de l'enseigne, cette fois, n'ont pas porté : les choix esthétiques, traits, couleurs et techniques sont, aux yeux de la justice, « en réalité largement répandu[s] chez les illustrateurs pour figurer les éléments architecturaux d'une ville comme les intérieurs, tels ceux d'une bibliothèque ». « Au surplus, ce dessin procède d'une commande, de sorte que même le sujet et l'organisation de l'espace ne procèdent d'un choix libre de l'auteur », souligne encore le tribunal sur ce point.
Par son action en justice, la librairie parisienne attendait des dommages-intérêts qui prennent en compte « la durée et le caractère massif des contrefaçons commises », mais aussi le préjudice moral « commis par une société qui est son antithèse ».
En face, Amazon assurait que les produits mis en cause étaient en vente depuis janvier 2023, puis retirés dès le mois de juillet et que « seuls quelques dizaines d'articles ont été vendus en France, dont 2 tee-shirts et 4 sweats commandés par la société [Shakespeare and Company] pour les besoins de son constat d'achat [...] ».
D'après les informations transmises au tribunal, outre les 2 t-shirts à 19,99 € pièce et les 4 sweats à 31,49 € l'unité, 62 sacs en toile à 10 € pièce auraient été vendus, pour une somme totale de 785,94 €.
Au vu des preuves fournies par les deux parties, le tribunal évalue à 3000 € le préjudice, y compris moral, subi par la librairie. Il reconnait par ailleurs que les sociétés Amazon « ont commis des actes de contrefaçon » des marques verbales « Shakespeare and Company ».
Les sociétés Amazon sont également condamnées aux dépens, ainsi qu'à payer à Shakespeare and Company « la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles qui comprennent les frais de traduction et de constats ». Et elles sont bien entendu frappées d'une interdiction « d'utiliser ou reproduire le signe Shakespeare and Company sur des tote bags, sweats et tee-shirts ».
Contactés, ni la librairie Shakespeare and Company ni Amazon France n'ont donné suite pour le moment.
Photographie : La librairie parisienne Shakespeare and Company (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
DOSSIER - Le prix unique des frais de port du livre, une saga législative
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés se déplace vers les textes de loi. Idaho, Wisconsin, Alaska : les États ajustent, abandonnent ou encadrent leurs dispositifs sous pression judiciaire et publique. Le débat porte désormais sur les procédures, les définitions juridiques, les catégories d’âge et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes de groupes organisés, dans les écoles.
23/05/2026, 11:41
Un article déposé sur arXiv décrit CoAuthorAI, un dispositif destiné à produire des ouvrages scientifiques longs avec intervention humaine. Son cas d’étude, une monographie publiée en accès ouvert par Springer Nature, documente un gain de méthode plus qu’une automatisation totale : les auteurs conservent le plan, la correction et la responsabilité des citations.
23/05/2026, 11:08
Avec le retour du soleil, les librairies françaises sortent aussi de l’ombre. Ouvertures, agrandissements, cafés-librairies, clubs de lecture ou collectes solidaires : partout, le livre cherche de nouveaux chemins vers ses lecteurs. Mais derrière ces élans, d’autres enseignes affrontent dettes, sinistres, fermetures ou passages de relais douloureux. Tour de France d’un réseau fragile, inventif, et toujours essentiel.
22/05/2026, 16:28
Le pédiatre et essayiste Aldo Naouri est mort le 18 mai 2026 à Paris, à l’âge de 88 ans. Figure médiatique de la pédiatrie française, spécialiste des relations intrafamiliales et auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’enfance, à l’éducation et à la famille, il aura marqué pendant plusieurs décennies les débats sur la parentalité, tout en suscitant de vives controverses.
22/05/2026, 14:53
Meyssac, en Corrèze, abritera bientôt une librairie. Antoine Peuchmaurd poursuit les préparatifs en vue de l'ouverture, en juin prochain, de son commerce, la Librairie Modestine. Installée au centre du village, dans un local de 40 m2, elle concrétise un projet de cœur pour ce natif de la commune, qu'il a longuement mûri.
22/05/2026, 12:52
En quelques semaines, le milliardaire Vincent Bolloré aura usé de son influence dans deux secteurs culturels. L'édition, tout d'abord, avec le limogeage de l'éditeur Olivier Nora, puis le cinéma, en menaçant, par la voix du directeur de Canal+, d'écarter des professionnels qui s'inquiétaient de la concentration à l'œuvre dans le 7e art français. Sollicitée par des députés et sénateurs, la ministre de la Culture Catherine Pégard est allégrement passée à côté du sujet.
22/05/2026, 10:12
Écartée par les présidents de groupes de l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle sera finalement discutée en séance publique le 11 juin prochain, grâce au groupe Gauche Démocrate et Républicaine.
21/05/2026, 16:29
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale recevait, ce mardi 19 mai, le ministre de la Culture et de la Communication du Québec, Mathieu Lacombe. Son intervention portait sur le sujet de la découvrabilité, un terme dont l'importance se confirme jour après jour dans l'espace francophone, mais aussi pour « toutes les langues et toutes les cultures », a-t-il assuré.
21/05/2026, 15:28
L’autrice Kat Thibault annonce le retour de Manakiel et Sowl dans son édition collector, à l’occasion d’une nouvelle campagne de précommande sur Ulule. Déjà plébiscité par ses lecteurs et lectrices depuis sa sortie, ce roman compagnon de la saga Children of the Sun revient dans une version enrichie avec un jaspage et des pages de garde.
21/05/2026, 11:56
Aux États-Unis, les grands essais de biographie, d’histoire, de politique et d’actualité subissent une baisse nette en librairie. Ancien pilier du cadeau et de la prescription masculine, le secteur est concurrencé par l’audio, la vidéo, les newsletter et les séries documentaires. Pour les éditeurs, la question devient économique : quels sujets justifient encore l’investissement d’un livre long ?
21/05/2026, 11:42
Fondée en 2014 et installée à Angoulême, la maison d'édition Le Troisième Homme, spécialisée dans la bande dessinée et les ouvrages illustrés, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulême, a appris ActuaLitté.
21/05/2026, 09:52
Hanté par Faulkner et Cioran, Irvine Welsh et le rappeur Lino pour son art de la punchline, Benoît Legemble esquisse dans son premier roman un drame familial ancré dans le monde des travailleurs de l’ombre et des déshérités de la gentrification écossaise. En somme, l’itinéraire des sans-dents et de leur appétence pour toutes les drogues à leur disposition lorsqu’il s’agit d’oublier un horizon que la société leur a définitivement barré.
20/05/2026, 16:13
Le groupe Nosoli, société propriétaire des chaines de librairies Le Furet du Nord et Decitre, serait sur le point d'annoncer sa demande de placement en redressement judiciaire. La situation économique du groupe semble délicate, dans un contexte de contraction des ventes de livres et alors qu'un autre acteur du secteur, Gibert, est aussi en difficulté.
20/05/2026, 16:04
Deux fois par an, Phosphène propose un objet papier - 200 pages pour se surprendre, explorer, penser. Le premier volume sortira en juin 2026. Dans un paysage médiatique saturé, il manquait une revue qui prenne le contre-pied, pour explorer des idées à travers l’art, la science et la philosophie. Un objet papier pour s’offrir une pause et penser. Chaque volume posera un nouveau regard sur un thème grâce à des reportages, des essais originaux, des récits littéraires, des photos, des illustrations. Découvrez sur Ulule le premier numéro sous le thème des Motifs. Avec l’interview d’un chef habité, un reportage sur la piste animale, une expérience de pensée en montagne et d’autres créations originales.
20/05/2026, 12:06
Pendant plusieurs décennies, des artistes-auteurs croyaient cotiser pour leur retraite, par l'intermédiaire d'un organisme dédié créé en 1978, l'Agessa. Or, des fautes de gestion ont conduit, au minimum, 190.000 créateurs à être privés de leur droit à la retraite. Ce « scandale Agessa » pourrait faire l'objet d'une commission d’enquête, comme le demandent plusieurs députés du groupe La France Insoumise, via une proposition de résolution.
20/05/2026, 11:47
Sally Rooney autorise la publication d’une traduction hébraïque de son roman Intermezzo par November Books, maison indépendante israélienne présentée comme compatible avec les critères du mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Le projet associe également +972 Magazine et Local Call, deux médias indépendants.
20/05/2026, 11:32
Les éditions Les Intranquilles, lancées en avril par Paloma Grossi au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs, annoncent l’arrivée de Vanessa Retureau comme responsable de la communication et éditrice.
19/05/2026, 18:04
Les éditions møtus, fondées en 1988 et placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, font l'objet d'une reprise par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, déjà propriétaire des Éditions Élysande et de l’agence de publicité Youmeno. Une nouvelle entité juridique est en cours de création afin d'abriter le catalogue historique de la structure, avant de nouveaux développements à partir de 2027.
19/05/2026, 16:49
PEN America a recensé 401 personnes détenues ou emprisonnées en 2025, dans 44 pays, en raison de leurs écrits ou de l'usage de leur liberté d’expression. Le Freedom to Write Index de l'organisation non gouvernementale, publié le 12 mai dernier, inclut notamment 130 auteurs littéraires et 73 poètes. La Chine et l’Iran arrivent en tête du classement.
19/05/2026, 16:41
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