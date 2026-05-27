Yahia Belaskri : un chant pour attenter à la mort

Les éclats de mémoire remontent, débordent le réel. Les ruines d’hier sont celles d’aujourd’hui, avec, en plus, des montagnes de cadavres. Renversé par le vertige d’un tel spectacle, d’une telle géographie broyée, un poète se scandalise de la vacuité du Ciel et s’aventure sur les chemins qui mènent « à la déroute sur l'arbre entaillé ».

Dans De sable et de vent, Yahia Belaskri revient aux questions premières pour tenter d’ordonner un monde livré à la démesure des tyrans : les joies et les tristesses de l’enfance ; l’errance après la fin de l’innocence ; l’absence de sens face à l’écrasement et à la destruction des peuples sans défense.

Dès les commencements, l’auteur brûle tout pour émanciper sa prose des lourdeurs qui saturent l’esprit du temps, affirmant qu’il est « de nulle part comme l'étourneau qui ne cesse de sauter par-dessus les nuages ». Soucieux d’annoncer un monde nouveau et de retrouver la légèreté des premiers éclats de rire de l’enfance, la tendresse des jeunes matins des pays ensoleillés, il enfonce le clou en déclamant : « je suis des bords de l'abîme / du torrent détourné / là où s'entassent les déracinés ».

Menant une existence insulaire, telle l’« île » au « cœur inguérissable », il enfile la tenue de l’homme sans dieux pour juger et détruire les idoles, qu’elles soient visibles ou invisibles. Dans des temps confisqués par les divinités, les idéologies et les volontés de puissance aux pulsions meurtrières, le poète se dresse, tel un lanceur de dés pressé par l’imminence de la catastrophe finale, devant les flammes qui dévorent la possibilité d’écrire un destin heureux : « ôtez-vous du chemin des êtres / il est jalonné de vos méfaits / le renoncement des hommes ».

Chant du supplicié refusant l’accoutumance aux scènes de débris de vies ensevelies et à la multiplication des villes-cimetières, De sable et de vent est aussi un souffle d’espoir qui fait la part belle tant aux visages aimés qu’aux fulgurances de l’art. Même si le temps le dévore, le poète attente à la mort en se nourrissant de l’amour de tout être qui souffre.

Mêlant, dans un style épuré et ingénieusement rythmé, le sable à l’eau vive pour couvrir la nudité que lui impose l’amoncellement des décombres, il continue de marcher, après ses nombreuses chutes, sur un seul pied, dans les soubresauts de la vie.

Par Faris Lounis

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