Le film de Mia Hansen-Løve sur Mary Wollstonecraft bientôt en tournage

If Love Should Die retracera les douze dernières années de la vie de Mary Wollstonecraft (1759-1797), autrice, entre autres, du pamphlet Défense des droits de la femme (1792), texte pionnier dans la défense des droits des femmes et la dénonciation des inégalités sociales et économiques entre les femmes et les hommes.

Mia Hansen-Løve a elle-même signé le scénario de ce long-métrage, son neuvième, après Un beau matin (2022), Bergman Island (2021) ou encore L'Avenir (2016). Le film est produit par Caspian Films (Royaume-Uni), Les Films Pelléas, Mer Film (Norvège) et Our Films (Italie), avec Arte France Cinéma et MUBI à la coproduction.

En Angleterre, à la veille de la Révolution française, une jeune femme pauvre et solitaire fait son chemin à travers les idéaux des Lumières. – Le synopsis du film If Love Should Die

Le casting compte pour l'instant deux noms, ceux de Renate Reinsve et Jane Beever. La première a été largement remarquée pour ses performances dans deux films de Joachim Trier, Julie (en 12 chapitres) (2021) et Valeur sentimentale (2025).

« Je crois que le mieux est de ne pas savoir trop de choses sur ce film et de laisser une part de mystère. J’adore en tout cas le cinéma Mia Hansen-Løve, qui une réalisatrice au travail tellement intelligent et sensible. C’est une grande cinéaste que j’admire », a déclaré Renate Reinsve au magazine Trois Couleurs à l'occasion du Festival de Cannes. L'actrice était présente pour sa participation au film Fjord, de Cristian Mungiu, lequel a reçu la Palme d'or de cette édition.

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Le tournage du long-métrage se déroulera cet été, notamment en Normandie. Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été communiquée.

Illustration : Mary Wollstonecraft, détail d'un portrait de John Opie réalisé vers 1797 (domaine public)

Par Antoine Oury

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