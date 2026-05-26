Yannick Haenel, l’aventure retrouvée de la littérature

À rebours des discours qui réduisent les livres à des prises de position attendues ou à des objets de circonstance, Aventures défend une idée plus haute, plus libre, plus risquée de l’écriture. Le mot même d’« aventure » y retrouve sa puissance première : non pas le déplacement touristique — même si j’ai du respect pour les touristes car il s’agit déjà d’une première forme de curiosité —, non pas l’anecdote romanesque, mais l’épreuve intérieure, la traversée du langage, l’instant où une phrase ouvre soudain un passage dans le réel.

Yannick Haenel est l’un des rares écrivains français contemporains à tenir encore la littérature pour une expérience décisive. Depuis Cercle, Jan Karski, Les Renards pâles, Tiens ferme ta couronne ou Le Trésorier-payeur, son œuvre avance comme une procession ardente, tour à tour mystique, politique, burlesque et visionnaire.

Chez lui, écrire ne consiste jamais à raconter simplement une histoire : il s’agit de faire comparaître le monde devant la langue, de chercher dans les signes une issue, une délivrance, parfois même une forme de salut. C’est cette exigence que l’on retrouve dans Aventures, mais déplacée, partagée, offerte à d’autres voix.

Ce numéro 5 impressionne d’abord par son ambition. Il ne cherche pas à flatter le goût du moment. Il ne s’aligne pas sur l’actualité culturelle — cette grande machine à fabriquer de l’oubli. Il rassemble au contraire des textes qui semblent répondre à une même nécessité : écrire depuis un point de brûlure, depuis une inquiétude, depuis une joie ou une solitude que seule la langue peut porter.

On y sent une fraternité secrète entre les auteurs, non pas une école, encore moins une chapelle, mais une communauté d’intensités. Yannick Haenel a toujours eu ce don rare : reconnaître les écrivains qui ne se contentent pas de produire du texte, mais qui engagent leur existence dans la phrase.

Ce qui frappe dans cette revue, c’est son refus de l’abaissement. À une époque où l’on demande trop souvent à la littérature d’être utile, lisible, raisonnable, immédiatement identifiable — bref, souvent très chiante —, Aventures rappelle qu’un texte peut être obscur sans être confus, libre sans être gratuit, exigeant sans être fermé. La littérature y apparaît comme une force d’élargissement. Elle ne vient pas expliquer le monde : elle le rouvre. Elle ne livre pas des messages : elle crée des présences. Elle ne prétend pas résoudre les contradictions de l’existence : elle les rend enfin habitables.

Yannick Haenel, en directeur de revue, ne se contente pas de réunir des noms. Il compose un espace. On pourrait presque dire une chambre d’échos, où chaque texte répond à un autre sans jamais perdre sa singularité. Cette manière de faire entendre des voix différentes tout en maintenant une ligne de feu est sans doute l’une des grandes réussites d’Aventures.

La revue ne ressemble ni à un supplément littéraire, ni à un catalogue, ni à une anthologie mondaine. Elle ressemble à un lieu. Un lieu où la littérature respire encore, où elle retrouve sa fonction la plus ancienne et la plus neuve : arracher l’homme à la torpeur, lui rendre le sentiment qu’exister est une affaire grave, merveilleuse, périlleuse.

On aime Yannick Haenel précisément pour cela. Pour son lyrisme sans prudence. Pour sa fidélité aux puissances de la lecture. Pour son goût des illuminations, des filiations, des rencontres souterraines entre les écrivains, les peintres, les mystiques, les insurgés. Pour cette façon qu’il a de ne jamais séparer la phrase de la vie.

Chez beaucoup, la littérature est devenue un métier ; chez lui, elle demeure une vocation. Le mot peut paraître ancien, presque embarrassant. Il est pourtant juste. Yannick Haenel écrit, lit, publie comme si quelque chose d’essentiel se jouait encore dans les livres. Et, en lisant Aventures, on se surprend à penser qu’il a raison.

Ce cinquième numéro a donc la beauté des entreprises nécessaires. Il ne cherche pas à prouver que la littérature existe encore ; il le montre. Page après page, il fait entendre que l’écriture n’est pas morte, qu’elle n’a pas renoncé à ses pouvoirs d’apparition, de trouble et de transfiguration.

Dans le paysage souvent fatigué des revues contemporaines, Aventures surgit comme une promesse tenue : celle d’une littérature qui ne se laisse pas intimider par l’époque, qui ne se réduit pas au commentaire du présent, qui continue d’interroger l’existence par les moyens les plus mystérieux, les plus concrets, les plus souverains du langage.

Yannick Haenel a donné à cette revue un titre magnifique, mais surtout une direction. Aventures n’est pas seulement une revue : c’est une déclaration d’amitié à la littérature. Une littérature qui avance, avec ses risques, ses éclats, ses fidélités, vers ce point où lire et vivre redeviennent une seule et même aventure.

Par Vincent Hein

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