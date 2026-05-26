Histoires de la nuit, d'après le roman de Laurent Mauvignier : bande-annonce

En compétition lors du Festival de Cannes 2026, Histoires de la nuit, de Léa Mysius, présente ses premières images dans une bande-annonce. Très attendu, le film réunit Hafsia Herzi, Benoît Magimel, ou encore Bastien Bouillon.
Le 26/05/2026 à 10:35 par Antoine Oury
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26/05/2026 à 10:35
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Pour son troisième long-métrage, la réalisatrice Léa Mysius a jeté son dévolu sur le roman de Laurent Mauvignier, qu'elle a elle-même adapté en scénario pour l'écran. Un travail ardu, si l'on se rappelle que l'ouvrage développe son action sur près de 700 pages...
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Distribué par Le Pacte, le long-métrage sera en salles le 16 septembre 2026.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 06/01/2022
604 pages
Les Editions de Minuit
11,50 €
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