Histoires de la nuit, d'après le roman de Laurent Mauvignier : bande-annonce

Pour son troisième long-métrage, la réalisatrice Léa Mysius a jeté son dévolu sur le roman de Laurent Mauvignier, qu'elle a elle-même adapté en scénario pour l'écran. Un travail ardu, si l'on se rappelle que l'ouvrage développe son action sur près de 700 pages...

Mysius a précédemment réalisé Ava (2017) et Les Cinq Diables (2022), dont elle avait déjà signé les scénarios (avec Paul Guilhaume pour le second). Elle a également collaboré avec Arnaud Desplechin sur Les Fantômes d'Ismaël (2017) et Roubaix, une lumière (2019).

Distribué par Le Pacte, le long-métrage sera en salles le 16 septembre 2026.

Par Antoine Oury

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