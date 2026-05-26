Qu’est-ce que la libre pensée ?

Dans le contexte politique délétère dans lequel nous évoluons, où les guerres impérialistes ou coloniales sont qualifiées de « guerres de légitime défense » ; où la destruction totale de l’habitat et l’anéantissement de milliers de civils sont commentés en termes de « dommages collatéraux » ; où des milliardaires de la droite dite « républicaine » et de l’extrême droite font main basse sur les médias, la presse et l’édition dans le dessein de noyer le réel dans des mensonges fabriqués à la chaîne, relire Propagande officielle et pensée libre de Bertrand Russell (traduit par André Bernard) s’avère être un exercice crucial pour se ressaisir du langage, qui tend à se vider de sa principale vertu émancipatrice : nommer les faits adéquatement.

En France, par exemple, certains médias nous apprennent qu’un « libre-penseur » serait l’être « courageux » qui va vous expliquer qu’une religion et ses fidèles vont changer radicalement le visage du pays, pis encore, commettre un « génocide par substitution » ; qu’un « dissident » serait celui qui va vous convaincre qu’un militant néonazi ne serait en vérité qu’un humble « patriote », un « nationaliste » jaloux de voir son pays prospérer.

Les exemples de telles supercheries ne manquent pas, mais retenons seulement les mots visionnaires de Bertrand Russell qui, déjà dans les années 1920, avertissait des nouveaux dangers – inhérents à la modernité et à ses industries culturelles – qui menacent la liberté de pensée et la liberté de l'individu : la vanité et la vantardise chauvinistes propagées par le système éducatif, la propagande publicitaire et la pression économique.

Dans cette perspective, le philosophe entend défendre l’esprit scientifique, chose totalement différente de la simple connaissance des résultats scientifiques, dans le but de « régénérer l'humanité et de fournir une solution à tous nos embarras ». Au-delà du refus d’accorder créance aux dogmes des religions traditionnelles, la « pensée libre » doit concurrencer l’ensemble des croyances, mais à condition que celles-ci « puissent s'exprimer et qu’aucun avantage ou désavantage légal ou pécuniaire ne soit attaché à aucune d'elles ».

Pour faire face à ces deux menaces et créer une opinion publique vigoureuse et vigilante, le logicien défend avant tout la « volonté de douter ». Convaincu qu’aucune de nos croyances n’est tout à fait vraie, il avance quelques méthodes pour accroître le degré de vérité des croyances auxquelles on s’attache.

Selon lui, ces méthodes « consistent à écouter tous les partis, à essayer d'établir tous les faits dignes d'être relevés, à contrôler nos penchants individuels par la discussion avec des personnes qui ont des penchants opposés, et à cultiver l'habitude de rejeter toute hypothèse qui s'est montrée inadéquate ». Grâce à de telles pratiques, la science a pu établir un corps de connaissances assez solide.

Incrédule devant les formes hégémoniques du mensonge, notamment celles véhiculées dans le système éducatif, dans les arènes politiques, au sein des agences publicitaires ou par les grandes firmes industrielles, Bertrand Russell propose deux principes directeurs pour agir en « libre-penseur » : « Le premier est que l'un des buts de l'éducation doit être d'apprendre aux gens à n'accepter une proposition que s'il y a quelque raison de penser qu'elle est vraie. Le second est qu'en donnant du travail à quelqu'un, on ne devrait se guider que sur sa capacité à l'exécuter. »

Mettant au centre de sa philosophie de l’émancipation le devoir d’enseigner dans les écoles « l'habitude de peser les faits et l'habitude de ne pas donner son plein consentement à des propositions qu'il n'y a aucune raison de croire vraies », Propagande officielle et pensée libre frappe le lecteur par l’acuité de ses réflexions sur les contraintes légales et économiques qui entravent le libre épanouissement de la raison humaine.

Aussi bien dans les pays où subsistent des institutions démocratiques que dans les pays autoritaires, les atteintes aux droits et aux libertés citoyennes se multiplient, se normalisent, deviennent des programmes de gouvernement. Tandis que certains chercheurs sont accusés de vouloir « casser la République en deux », des journalistes et des responsables politiques qui informent sur les réalités d’une guerre génocidaire en Palestine, ou s’opposent à la violence désinhibée des extrêmes en France, sont harcelés par des plaintes pour « apologie du terrorisme ».

À une époque où l’on peut perdre son travail et même sa vie pour des mots formulés au-delà du carcan des idéologies abêtissantes, l’avertissement visionnaire lancé en 1922 par l’auteur des Essais sceptiques (Les Belles Lettres, 2011) demeure une boussole pour tout démocrate conséquent : donner du travail en tenant seulement compte de la capacité de l’exécutant ; émanciper les gens en leur enseignant l’habitude de ne pas accepter comme vraies des propositions pour lesquelles il n’existe aucune preuve.

Par Faris Lounis

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