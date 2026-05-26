Alain Della Negra adapte Les Enfants des autres, de Pierric Bailly

Déjà présente aux côtés d'Alain Della Negra — et de Kaori Kinoshita, sa coréalisatrice — sur Bonheur académie (2016) et Petit ami parfait (2020), la société de production Ecce Films rempile sur ce nouveau projet du réalisateur.

Diplômé du Fresnoy et de la Haute école des arts du Rhin (HEAR), Alain Della Negra réalise des films à la frontière entre le documentaire et la fiction, qui interrogent aussi les rapports entre les individus à l'ère numérique. Il enseigne également à la HEAR.

Bobby vit avec Julie dans une petite ville de province. Il travaille sur des chantiers. Il aime marcher dans la forêt qu’il connaît bien où une découverte macabre vient d’avoir lieu : le corps d’une femme assassinée. Bobby aime rendre visite à sa grand-mère et aime ses enfants. Ses enfants ? Mais ce sont les enfants de leurs amis Max et Alexa, prétend Julie quand Bobby les cherche partout dans la maison. Et Bobby ne sait plus très bien surtout depuis qu’il a surpris, croit-il, Julie avec Max, son meilleur ami, dans une scène sans équivoque. Ou n’ont-ils jamais eu d’enfants ? D’ailleurs, Bobby est-il bien en couple avec Julie ? Et a-t-il jamais voulu d’enfants... – Le résumé de l'éditeur pour Les Enfants des autres

Le tournage du film doit s'ouvrir à l’automne 2026, dans le Jura. Notons qu'un autre film nommé Les Enfants des autres, réalisé et écrit par Rebecca Zlotowski, sorti en 2022, n'a pas de lien avec le roman de Pierric Bailly.

Ce n'est pas la première fois qu'un roman de Pierric Bailly est porté à l'écran : en 2024, Arnaud et Jean-Marie Larrieu ont en effet adapté Le Roman de Jim, avec Karim Leklou, Laetitia Dosch et Sara Giraudeau. Les frères porteront aussi au cinéma La Foudre, roman paru en 2023, toujours chez P.O.L. Pierric Bailly publiera en août prochain Rouges-Truites.

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Paru en 2020, Les Enfants des autres s'est écoulé à 3257 exemplaires en grand format et 1599 au format poche, selon Edistat.

Par Antoine Oury

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