Cinq ouvrages finalistes pour le Prix du livre Lorientales 2026

De retour en 2026, le Prix du livre Lorientales, qui honore chaque année une œuvre traitant de l'univers oriental, présente une liste de cinq finalistes. Le jury les départagera avant d'annoncer son verdict le 12 septembre prochain.
Le 26/05/2026 à 10:32 par Dépêche
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26/05/2026 à 10:32
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Je me regardais dans les yeux, Rim Battal, Bayard
Les fleuves du ciel, Elif Shafak, traduit par Dominique Goy-Blanquet, Flammarion
Les maisons de sel, Hala Alyan, traduit par Aline Pacvon, La Belle Étoile
La nuit nous emportera, Mahi Binebine, Robert Laffont
Lundi, ils nous aimeront, Najat El Hachmi, traduit par Dominique Blanc, Verdier
À LIRE - 8 titres distingués par le Prix Livrentête
Cette distinction salue depuis 2011 une œuvre publiée l'année précédente et traitant de l'univers oriental. Elle est portée par l’association Lorientales, ancrée au Pays de Lorient.
L'année dernière, le Prix du livre Lorientales avait salué Guillaume Viry pour son roman L'Appelé, publié par les éditions du Canoë
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 12/06/2026
160 pages
Points
7,90 €
Paru le 19/08/2026
672 pages
J'ai lu
10,40 €
Paru le 29/10/2025
363 pages
Marabout
22,90 €
Paru le 09/01/2025
192 pages
Robert Laffont
19,00 €
Paru le 06/02/2025
256 pages
Editions Verdier
23,00 €
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