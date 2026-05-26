Cinq ouvrages finalistes pour le Prix du livre Lorientales 2026

Les finalistes du Prix du livre Lorientales 2026

Je me regardais dans les yeux, Rim Battal, Bayard

Les fleuves du ciel, Elif Shafak, traduit par Dominique Goy-Blanquet, Flammarion

Les maisons de sel, Hala Alyan, traduit par Aline Pacvon, La Belle Étoile

La nuit nous emportera, Mahi Binebine, Robert Laffont

Lundi, ils nous aimeront, Najat El Hachmi, traduit par Dominique Blanc, Verdier

À LIRE - 8 titres distingués par le Prix Livrentête

Cette distinction salue depuis 2011 une œuvre publiée l'année précédente et traitant de l'univers oriental. Elle est portée par l’association Lorientales, ancrée au Pays de Lorient.

L'année dernière, le Prix du livre Lorientales avait salué Guillaume Viry pour son roman L'Appelé, publié par les éditions du Canoë

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Par Dépêche

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