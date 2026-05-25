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"La joie de la lutte" : Atlas – Fragments du futur, à Montpellier

Je suis partie à Montpellier avec mon cahier de vacances et l’intention de découvrir des autrices, des artistes, des auteurs, des passionnées, des zélés du livre — ou pas — mais surtout des imaginaires. À la Comédie du livre, la compagnie L’Opératrice et sun/sun éditions présentaient Atlas – Fragments du futur, une performance littéraire, musicale et visuelle en arabe, grec et français autour des « intraduisibles », ces écarts entre les langues où peuvent naître de nouvelles façons de faire commun.

Le 25/05/2026 à 11:56 par Clotilde Martin

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Publié le :

25/05/2026 à 11:56

Clotilde Martin

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Atlas – Fragments du futur, premier volet du projet Bibliothèques vivantes, part du livre de Frédéric D. Oberland, Vestiges du futur, à paraître chez sun/sun éditions. Ils livrent une performance littéraire, musicale et visuelle en français, arabe et grec. Au centre : les intraduisibles.

C’est aussi l’importance de la Comédie du livre : créer des imaginaires communs par la littérature. Un art qui peut parfois se suffire à lui-même, mais qui, lorsqu’il rencontre le chant, la musique, le silence et la parole, devient autre chose : un moment suspendu. Une respiration dans une époque caractérisée par l’immédiateté, la violence des actualités, la guerre ou encore le réchauffement climatique.

Les intraduisibles : faire commun malgré l’écart

C’est précisément ce que proposent la compagnie L’Opératrice et sun/sun éditions avec Bibliothèques vivantes, un projet né de plusieurs années de collaboration entre Laurie Bellanca et Céline Pévrier. Lorsque je leur demande depuis combien de temps elles travaillent ensemble, elles rient presque : « 12 ans ? » — « 14 ans ! » Leur premier projet commun, Lectures électriques, cherchait déjà à faire sortir les textes du livre imprimé pour les faire vivre autrement : par la voix, le son, les images et la circulation entre différents espaces artistiques.

Avec Bibliothèques vivantes, elles poussent cette idée encore plus loin. « Qu’est-ce qui se passerait si nos deux approches, nos deux savoir-faire, on les mettait vraiment au service de quelque chose de commun ? », expliquent-elles. L’idée est de penser « les vies des bibliothèques, les vies des livres » autrement : comme des objets mouvants, collectifs, poreux, capables de traverser les langues, les disciplines et les frontières.

Le projet est soutenu par la Saison Méditerranée 2026 de l’Institut français. Et cela change beaucoup de choses : Bibliothèques vivantes ne se pense pas comme un projet seulement régional, mais comme une circulation à l’échelle du bassin méditerranéen. Casablanca, Athènes, Montpellier : les villes deviennent des points d’ancrage d’une bibliothèque commune en train de se construire.

Sur scène : trois voix — Widad Mjama, Laurie Bellanca et Makis Malafékas — font circuler les textes en français, en arabe et en grec. Widad Mjama, chanteuse, ne se contente pas de lire : à plusieurs reprises, elle chante, et ces moments rendent la performance encore plus forte, plus belle, presque rituelle.

Au milieu de la scène, Frédéric D. Oberland manipule ses machines sonores, mélange instruments et textures électroniques. Mais la véritable colonne vertébrale du spectacle reste peut-être sa musique. Elle ne vient jamais illustrer les textes : elle les traverse. Grondements sourds, nappes électroniques, respirations métalliques, basses presque organiques ; le son agit comme une quatrième voix entre le français, le grec et l’arabe.

Une quatrième voix : la musique comme langue sans frontière

Frédéric D. Oberland est musicien, compositeur, multi-instrumentiste, photographe et plasticien. À la croisée de l’image et du son, il développe depuis plusieurs années une œuvre où photographie, musique et narration dialoguent constamment. Membre fondateur d’Oiseaux-Tempête, FOUDRE ! ou encore FareWell Poetry, il compose aussi pour le cinéma et l’art contemporain.

À plusieurs moments, la musique prend même le relais des poèmes. Elle étire les silences, crée des tensions, ouvre des espaces mentaux. On ne “comprend” plus seulement les textes : on les ressent physiquement. Dans l’auditorium du Mo.Co. Panacée, certaines vibrations prennent littéralement au ventre.

Et c’est là que la performance dépasse la simple lecture publique. Les voix ne sont plus seules : elles dialoguent avec une matière sonore mouvante, presque vivante, qui transforme chaque poème en expérience sensorielle. La musique agit comme une quatrième langue. Une langue sans traduction possible. Une langue de vibrations, de souffle et de saturation qui relie les trois voix présentes sur scène. Là où certains mots échappent à la traduction, le son prend le relais.

Car ici, tout part aussi du livre de Frédéric D. Oberland, Vestiges du futur, à paraître chez sun/sun éditions. Un objet hybride, entre photographie, écriture et matière sonore : « Ce livre, c’est une sorte de grimoire qui permettrait de décoder possiblement le pas d’après. » Il insiste : ce n’est pas de la science-fiction, mais plutôt « quelque chose de l’ordre de l’anticipation ».

Son travail repose notamment sur un renversement du regard photographique : « On a tendance à voir la photographie comme étant une image arrêtée dans le passé. Et là, l’idée, c’est plutôt de voir ce corpus-là comme étant de possibles prémonitions. » Les images deviennent alors des « rêves éveillés », des « hallucinations personnelles ou collectives ».

Pour construire la performance, Frédéric D. Oberland a demandé à plusieurs autrices et auteurs d’écrire à partir de cet univers visuel. « J’avais très envie de convoquer différentes voix », explique-t-il. Parmi les textes lus sur scène figurent ceux de Soukaina Habiballah, Raja Salim, Maya Abu Al Hayat, Asma Azaizeh, Léa Bismuth, Christophe Manon, Efthimis Filippou ou encore Makis Malafékas.

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Tu es descendu dans cette nuit noire et froide, pour voir.
Tu es là, au fond de la grotte.
Tu es debout, face aux parois.
Et sous les vacillements de la flamme, les parois vivent.
Elles respirent. 

 

Extrait de poème durant la performance

Cette idée traverse tout le spectacle : descendre dans l’obscurité, chercher une image, une trace, un signe. Là où les langues ne se traduisent pas toujours, les voix, les images et la musique prennent le relais.

Mais le véritable centre de Bibliothèques vivantes reste les intraduisibles.

C’est même le point de départ de cette première année. « On pose comme première pierre la question de l’intraduisible », explique Laurie Bellanca. Entre l’arabe, le grec et le français, il ne s’agit pas de produire une traduction parfaite, mais de faire entendre ce qui résiste, ce qui déborde, ce qui ne peut jamais complètement passer d’une langue à une autre.

Laurie Bellanca cite les travaux de la philosophe Barbara Cassin sur les intraduisibles. Elle parle de « trous », de « fantômes », de « résonances » entre les langues. Puis elle ajoute une phrase qui résume peut-être toute la performance : « Il n’y a pas de problème avec l’écart. »

Dans Atlas – Fragments du futur, les trois langues cohabitent sans hiérarchie réelle. Le français reste parfois majoritaire — parce que nous sommes en France — mais le grec et l’arabe déplacent constamment notre écoute. Une phrase chantée en arabe, une respiration en grec, un poème en français : le spectateur ne comprend pas toujours tout, mais il ressent.

"Le futur est déjà dans le présent"

Le spectacle ne se revendique pas politique au sens frontal du terme. Et pourtant, il l’est profondément. Réunir le français, le grec et l’arabe, faire entendre leurs écarts, leurs manques, leurs correspondances, c’est déjà refuser l’enfermement des langues dans des frontières fixes. C’est dire que la Méditerranée n’est pas seulement un espace géographique, mais une circulation de récits, de mémoires et de futurs possibles.

Une phrase revient alors comme une évidence : « La joie de la lutte. » Une expression née à la fin d’une résidence. « Ça nous a vraiment plu, parce que ce sont des sentiments ambivalents, complexes, mais qui racontent quelque chose politiquement. » Puis une autre phrase arrive : « La tristesse, si on la met en partage, peut nous donner de la puissance. »

C’est exactement ce que produit Atlas – Fragments du futur. Une mise en partage des fragilités, des langues et des imaginaires. Une bibliothèque vivante où les livres ne restent plus immobiles sur des étagères, mais deviennent des voix, des images, des chants et des corps.

À LIRE - Blanche Sabbah : "Toutes les occasions sont bonnes pour enrayer le discours de l’extrême droite" 

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Avec Atlas – Fragments du futur, Bibliothèques vivantes dépasse déjà les frontières physiques autant que linguistiques. Le spectacle circule entre le français, le grec et l’arabe comme il entend désormais circuler entre les villes et les rives méditerranéennes. Après Montpellier, le projet doit continuer à Athènes puis Casablanca.

Crédits images : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 — Atlas – Fragments du futur, Bibliothèques vivantes, MO.CO. Panacée

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DOSSIER - À Montpellier, la Comédie du livre 2026 bat son plein

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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La 12e édition de Partir en Livre se tiendra du 17 juin au 19 juillet 2026. Organisée par le Centre national du livre, sous l’impulsion du ministère de la Culture, la manifestation sera portée cette année par Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert, respectivement marraine et parrain de l’événement.

25/05/2026, 07:00

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À Saint-Malo, Étonnants Voyageurs récompense cinq voix du livre

Le festival Étonnants Voyageurs a remis, dimanche 24 mai à Saint-Malo, plusieurs de ses prix littéraires 2026. Antonin Feurté, Adam Weymouth, Anne-Solange Muis, Nicolas Delesalle et Maram al-Masri figurent parmi les lauréats, distingués pour des romans, récits ou une œuvre poétique qui prolongent l’esprit voyageur, maritime et documentaire du rendez-vous malouin, entre fiction contemporaine, récit de nature et poésie engagée et sociale forte.

24/05/2026, 21:17

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“Avec du papier, des ciseaux et de la colle, on ne s’ennuie jamais"

Alors que le festival bat son plein et que les stands de dédicaces se remplissent, l’espace jeunesse Nautilus accueille une exposition née d’ateliers scolaires menés avec des élèves. Parmi eux, ceux de l’école élémentaire Saint-Exupéry à Castelnau-le-Lez, accompagnés par l’autrice et illustratrice Nathalie Trovato autour du Petit Prince.

22/05/2026, 17:26

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"Pour la première fois, il y a plus d’autrices que d’auteurs" : à Montpellier, le livre au féminin

L'inauguration oficielle de la 41e édition, la Comédie du Livre – Dix jours en mai, s'est tenue ce matin. Un mot d’ordre clair : défendre la lecture, les librairies, le service public de la culture — et placer les femmes au cœur du récit.

 

22/05/2026, 17:25

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Les Parisiennes de Kiraz exposées à Paris

Silhouettes fines, espiègles, élégantes, les « Parisiennes » de Kiraz ont fini par composer un peuple à part dans l’imaginaire graphique français. À partir du 6 juin 2026, la Mairie du 6e arrondissement de Paris leur consacre une exposition organisée en partenariat avec le Fonds de dotation Kiraz. 

22/05/2026, 15:35

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Drill, baby, drill : le festival lyonnais qui répond aux urgences écologiques

Du 12 au 14 juin 2026, Lyon accueillera la 8e édition du festival « À l’École de l’Anthropocène », rendez-vous consacré aux bouleversements environnementaux et au changement global. Coorganisé et coproduit par Cité Anthropocène et October Octopus, l’événement entend, une nouvelle fois, croiser les regards scientifiques, artistiques, militants et politiques autour des crises écologiques contemporaines.

22/05/2026, 15:19

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Au Peyrou, la jeunesse entre livres sonores et mémoire du Mur de Berlin

Entre albums sonores, livres en braille et chorégraphies engagées, la jeunesse a investi la promenade royale du Peyrou. D’un côté, les éditions montpelliéraines Benjamin Médias faisaient entendre Bleu. De l’autre, des élèves du lycée Jules Guesde transformaient le Mur de Berlin en performance dansée, entre peur, résistance et liberté. Deux propositions différentes, mais un même fil : transmettre des émotions, des histoires et une mémoire collective. 

22/05/2026, 14:00

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Le Festival BD de Puteaux voit la vie en Schtroumpf

Les Schtroumpfs envahiront Puteaux les 23 et 24 mai prochains. Pour sa 19e édition, le Festival BD de Puteaux transformera la ville en vaste terrain de jeu consacré au 9e Art, avec une programmation pensée pour tous les publics : dédicaces, expositions, ateliers, animations, concours de dessin et rencontres avec une cinquantaine d’auteurs.

22/05/2026, 11:29

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Montpellier : Marion Fayolle transforme les sentiments en dessins

Alors que les stands prennent place sur l’esplanade du Peyrou et que les affiches de la Comédie du Livre envahissent les rues de Montpellier, l’Espace Dominique Bagouet accueille un univers plus intime. Avec Les Aimants, Marion Fayolle transforme le dessin en langage sensible, entre amour, désir et fragilité des corps.

21/05/2026, 17:54

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Terres de Paroles 2026 : les voix qui feront date

Du 23 au 30 mai 2026, Terres de Paroles place « l’aventure humaine » au centre de sa 15e édition. Dans les jardins de l’abbaye Saint-Georges, à l’Historial Jeanne d’Arc et jusque dans les librairies de Seine-Maritime, le rendez-vous normand déroule une programmation où signatures reconnues, dialogues inédits et formats plus intimes composent une cartographie vivante de la création contemporaine.

21/05/2026, 13:05

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Philippe Spanghero au Salon du livre du Grand Narbonne : écrire avec l’héritage familial

Au fil des mots, le 12e Salon du livre du Grand Narbonne accueillera Philippe Spanghero le samedi 30 mai, pour une rencontre consacrée à l’héritage familial, à la transmission et au poids du nom. L’ancien rugbyman, issu d’une lignée de sportifs, présentera Au nom du clan, publié chez Alisio, lors d’un échange prévu de 16h à 16h45 à l’Espace Rencontres.

20/05/2026, 17:45

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Turin attire 254.000 visiteurs dans son salon

Le Salon international du livre de Turin clôt sa 38e édition avec 254.000 visiteurs, contre 231.000 en 2025. Le bilan confirme une forte mobilisation des jeunes publics, des ventes solides chez plusieurs exposants et une montée en puissance du Centre des droits, tandis que le marché italien reste soutenu par les achats publics des bibliothèques. L’édition 2027 accueillera le catalan et le Latium sur un calendrier fixé mi-mai.

20/05/2026, 16:57

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Voyager sans quitter Caen : ce que prépare le festival Époque 2026

Du 29 au 31 mai 2026, le festival Époque réunira à Caen auteurs, autrices, illustrateurs, essayistes et artistes autour d’un fil rouge : « Partir ». Installé à l’Hôtel de Ville, à l’Abbaye-aux-Hommes et dans plusieurs lieux culturels caennais, le salon entend interroger le départ sous toutes ses formes : exil, voyage, déplacement, fuite, quête intime ou simple échappée par la lecture. Tous les rendez-vous sont gratuits, en accès libre, dans la limite des places disponibles.

20/05/2026, 16:35

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À Palaiseau, Dimension fait dialoguer médiation culturelle et métiers du livre

Du 22 au 23 mai 2026, le salon du livre Dimension, à Palaiseau, accordera une large place à la transmission et à la découverte des professions du secteur éditorial. Autour du thème « La science rencontre la fiction », cette troisième édition multipliera rencontres scolaires, échanges avec des auteurs et ateliers consacrés aux coulisses du livre, dans une volonté d’ancrer davantage encore le festival dans le territoire et auprès des jeunes publics.

20/05/2026, 14:36

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Dix histoires d’enfance au Parc d’attractions littéraires

Le Salon du livre et de la presse jeunesse organise la 12e édition de son Parc d’attractions littéraires au parc Georges-Valbon, à La Courneuve. Conçue avec Marie Desplechin et Magali Le Huche, cette édition s’inscrit dans le cadre de Partir en Livre et de son thème national, « Nos petits et grands Héros ».

20/05/2026, 13:19

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Festival du premier roman : littérature et environnement au coeur d’une journée ouverte

Le Festival du premier roman de Chambéry consacrera, au cours de sa 39eme édition, une journée de rencontres aux liens entre littérature et environnement, le jeudi 28 mai. Ouvert au public, ce cycle interrogera la manière dont le récit peut renouveler notre perception du vivant, là où le discours scientifique peine parfois à provoquer l’action.

20/05/2026, 10:38

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Science et fiction, le grand dialogue de Palaiseau

À Palaiseau, la troisième édition de DIMENSION place la science-fiction au cœur d’un dialogue très concret : comment transmettre les savoirs, raconter les découvertes, former les regards critiques et imaginer les lendemains sans perdre le contact avec le réel. Le samedi 23 mai 2026, le salon du livre réunira auteurs, autrices, scientifiques, illustrateurs, éditeurs et publics autour d’une même ligne de force : la science rencontre la fiction.

20/05/2026, 09:34

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Aux frontières du réel : un voyage dans les collections ésotériques de la BmL

Se faire tirer les cartes, lire l’horoscope, faire tourner les tables, utiliser un pendule… Nous avons presque toutes et tous, plus ou moins sérieusement, fait l’expérience de pratiques ésotériques. Jusqu’au 11 juillet, la bibliothèque Part-Dieu accueille une exposition sur les collections ésotériques de la BmL (Bibliothèque municipale de Lyon). Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

19/05/2026, 16:53

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Angoulême : 9e Art+ liquidée, l’avenir du festival reste incertain

La société 9e Art+, organisatrice du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême pendant vingt ans, a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai par le tribunal de commerce d’Angoulême. L’information, révélée le 18 mai par la Charente Libre et confirmée à France 3 par Franck Bondoux, intervient après l’annulation de l’édition 2026 et la désignation de Morgane pour piloter le festival à partir de 2027. La liquidation ne met pas fin aux procédures engagées par 9e Art+ et l’association FIBD contre l’ADBDA.

19/05/2026, 16:50

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Nuits de la lecture 2027 : l’enfance au cœur de la 11e édition

Du 20 au 24 janvier 2027, les Nuits de la lecture consacreront leur 11e édition au thème de « L’enfance ». Organisée par le Centre national du livre (CNL), la manifestation proposera partout en France des événements autour des représentations de l’enfance dans la littérature. Romans, poésie, bande dessinée ou littérature jeunesse seront mobilisés pour explorer cette thématique à travers des rendez-vous en présentiel et en ligne.

19/05/2026, 15:21

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George Sand au fil d’une tapisserie contemporaine

La Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson prépare « Hommage à George Sand », une commande publique artistique confiée à Françoise Pétrovitch pour les 150 ans de la disparition de l’écrivaine, en 2026. Intitulée George, la tapisserie sera tissée par la Manufacture Robert Four et présentée à Aubusson du 9 juin au 20 septembre 2026. L’œuvre prendra la forme d’un ruban textile autoporté de 23 mètres de long sur 2,15 mètres de haut.

19/05/2026, 11:50

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Fariba Hachtroudi, l’Iran au risque de la liberté

Samedi 6 juin, à 11 h 30, l’Espace Dialogue du salon du livre, avenue Carnot, accueille Fariba Hachtroudi pour la rencontre « La liberté ou la mort… ou pas » dans le cadre du festival Les Passeurs de Livres d'Alès Le programme l’associe à l’historienne Monique Cottret, autrice du Siècle des Lumières, dans un dialogue animé par Régis Cayrol et Ilena Idri. Le titre dit déjà l’enjeu : sortir la liberté du réflexe héroïque, l’interroger dans ses choix extrêmes, ses fatigues, ses renoncements et ses fidélités.

 

19/05/2026, 10:35

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À Palaiseau, la science-fiction passe au débat

À Palaiseau, Dimension réunit science, fiction et littérature autour de cinq tables rondes, de l’IA aux fake news, du corps aux imaginaires. Parrainé par Étienne Klein, le salon place chercheuses, auteurs et médiateurs au cœur d’un débat sur nos futurs possibles.

19/05/2026, 08:00

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La Comédie du Livre remet le livre au cœur de Montpellier

La 41e Comédie du Livre — 10 jours en mai continue à Montpellier, avant l’ouverture du salon du livre sur la promenade royale du Peyrou, du 22 au 24 mai. Le festival, lancé le 15 mai, réunit cette année encore auteurs, éditeurs, traducteurs, journalistes, libraires et lecteurs autour d’un programme foisonnant : grandes rencontres, débats, lectures, littérature jeunesse, bande dessinée, cinéma documentaire et rendez-vous consacrés à l’imaginaire.

18/05/2026, 17:45

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À Nantes, une nouvelle fête du livre s'organise : La Prairie aux livres

À Nantes (Loire-Atlantique), le quartier de la Prairie au Duc traverse une longue phase d'aménagement urbain entamée en 2010, qui culmine actuellement avec les travaux sur le pont Anne de Bretagne. Installée depuis quelques années dans l'allée Susan Brownell-Anthony, la maison d'édition Rouquemoute voit grand pour son 10e anniversaire, et organise avec des partenaires et les commerçants du coin un festival du livre sur un week-end, en septembre prochain. L'ambition est de rendre cet événement, nommé La Prairie aux livres, récurrent.

18/05/2026, 16:44

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Olivia Ruiz, l’enfant d’Occitanie au cœur du Salon du livre du Grand Narbonne

Au fil des mots, le 12e Salon du livre du Grand Narbonne réunira plus de 90 auteurs les 30 et 31 mai 2026, cours Mirabeau à Narbonne, autour d’une programmation mêlant rencontres, dédicaces, lectures, ateliers, projections et grands entretiens...

15/05/2026, 15:54

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La Fnac lance une soirée pour lire sans téléphone

La Fnac installe la lecture collective au cœur de sa stratégie événementielle. Le 29 mai, son magasin de Bercy Village accueille une première Reading Party autour d’Un jour sans femme, de Laëtitia Colombani, avec Lisa Pariente. Lecture silencieuse, échange, showcase et téléphone mis à distance composent ce format gratuit sur inscription, entre club de lecture, rencontre d’autrice et opération de reconquête concrète de l’attention, en librairie.

14/05/2026, 09:47

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Chambéry : Jean-Baptiste Andrea parrain du 39e Festival du premier roman

Le Festival du premier roman se tiendra du 27 au 31 mai 2026 à Chambéry. Organisée par l’association Lectures Plurielles, cette 39e édition réunira des auteurs français et étrangers autour de rencontres, lectures, projections, ateliers et débats ouverts au public. Le romancier Jean-Baptiste Andrea en sera le parrain.

13/05/2026, 11:42

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Tournez Jeunesse ! : des auteurs jeunesse circulent dans les librairies du Sud

Du 15 au 30 mai 2026, l’association Libraires du Sud déploiera une nouvelle édition de « Tournez Jeunesse ! », une tournée consacrée à la littérature jeunesse à travers les librairies indépendantes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pendant quinze jours, cinq auteurs et illustrateurs iront à la rencontre des lecteurs dans treize librairies partenaires, autour de lectures, d’ateliers créatifs, de dédicaces et de rencontres destinées aux enfants comme aux familles. 

12/05/2026, 17:55

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Paris accueille le tout premier Salon de la BD érotique

Le 28 juin 2026, de 14h à 20h, La Bellevilloise, dans le 20e arrondissement de Paris, accueillera la première édition du Salon de la BD érotique. L’événement est organisé avec le soutien de la librairie La Musardine et des éditions Tabou.

12/05/2026, 17:19

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André Malraux au centre d’une exposition à la Galerie Gallimard

La Galerie Gallimard, située au 30/32 rue de l'université à Paris présentera, du 29 mai au 18 juillet 2026 à Paris, l’exposition « André Malraux, écrivain 1920-1976 ». Organisée avec la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet et les Éditions Gallimard à l’occasion du cinquantenaire de la mort de l’écrivain, elle réunira manuscrits, archives éditoriales, photographies et éditions originales issus des collections des deux institutions.

12/05/2026, 17:09

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Le Salon du Roman Historique de Levallois fête ses 15 ans

Le Salon du Roman Historique de Levallois célébrera sa 15e édition les samedi 27 et dimanche 28 juin 2026, de 14h à 19h, au parc de la Planchette. L’événement, en entrée libre, réunira les amoureux des livres autour de l’Histoire, du roman historique, des essais, récits, biographies, bandes dessinées et ouvrages jeunesse.

12/05/2026, 17:03

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