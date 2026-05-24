À Saint-Malo, Étonnants Voyageurs récompense cinq voix du livre

Le festival Étonnants Voyageurs a dévoilé les lauréats de plusieurs prix littéraires remis lors de son édition 2026, organisée à Saint-Malo du 23 au 25 mai. Les distinctions saluent cette année un premier roman ancré dans le monde ouvrier, un récit consacré au loup, un roman maritime situé à Miquelon, une fiction autour du grand reportage et l’ensemble de l’œuvre d’une poétesse syrienne installée en France.

Le prix Ouest-France Étonnants Voyageurs revient à Antonin Feurté pour Lâcher les chiens, publié chez Paulsen. Le jury, composé de huit jeunes lecteurs, distingue une cavale dans les Pyrénées, décrite par le communiqué comme une histoire « pleine de suspense ».

Premier roman de l’auteur, l’ouvrage puise aussi dans son expérience du travail en usine agroalimentaire, dont il tire des pages consacrées à la dureté du monde ouvrier. Antonin Feurté est par ailleurs présenté comme le plus jeune auteur invité de cette édition du festival.

Le prix Nicolas Bouvier est attribué à Adam Weymouth pour Dans les pas du loup, paru chez Albin Michel. Créée en 2007 à l’initiative de l’association Étonnants Voyageurs et d’amis de Nicolas Bouvier réunis autour de son épouse Éliane Bouvier, cette récompense distingue chaque année un texte français ou étranger de forte exigence littéraire, dans le prolongement de l’esprit de l’écrivain-voyageur. Pascal Dibie, président du prix 2026, salue un livre qui entraîne le lecteur vers le sauvage et estime que « Nicolas Bouvier ne l’aurait pas renié ».

Le prix Gens de mer — Littoral — Ici Bretagne consacre Anne-Solange Muis pour Écume d’hiver, publié aux éditions Phébus. Le jury retient un récit de transmission familiale, situé principalement sur l’île de Miquelon, territoire encore peu représenté dans la littérature selon le communiqué. Après Une île pour elle, ce deuxième roman est salué pour la sobriété et la justesse de son écriture.

Le prix Joseph Kessel de la Scam revient à Nicolas Delesalle pour L’Art du ricochet, publié chez JC Lattès. Cette distinction honore chaque année une œuvre littéraire en langue française, dans l’esprit de Joseph Kessel, qu’il s’agisse d’une biographie, d’un roman, d’un récit de voyage, d’un récit documentaire ou d’un essai.

Olivier Weber, président du jury, met en avant un roman consacré au témoignage et au métier de grand reporter, porté par l’humour, l’autodérision et une réflexion sur l’horreur de la guerre. Le livre explore notamment la relation entre un geôlier ukrainien et un mercenaire russe de la milice Wagner.

Le Grand Prix de poésie Robert Ganzo 2026 distingue enfin Maram al-Masri pour l’ensemble de son œuvre. Née à Damas en 1962 et installée en France depuis 1982, la poétesse syrienne est présentée comme une voix engagée, attentive à la cause des femmes.

Sa poésie, traduite dans de nombreuses langues et saluée dans les pays arabes, s’est imposée auprès du public francophone avec Cerise rouge sur un carrelage blanc en 2003. Elle a ensuite reçu, en 2007, le prix de poésie de la SGDL pour Je te regarde, avant de publier Je te menace d’une colombe blanche aux éditions Bruno Doucey.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com