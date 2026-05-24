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Christian Bourgois fête ses 60 ans : Tolkien, Fosse et les grandes voix d’un catalogue culte

Invitée de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, à Montpellier, la maison Christian Bourgois a célébré ses 60 ans autour d’une rencontre consacrée à son histoire et à ses traducteurs. Aux côtés de Jean Mattern, directeur éditorial depuis 2024, Serge Mestre, Terje Sinding et Nicolas Richard ont raconté ce que signifie faire vivre un catalogue dont près de 80 % repose sur les littératures traduites : une affaire d’audace, de fidélité et de voix venues d’ailleurs.

Le 24/05/2026 à 06:46 par Clotilde Martin

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Publié le :

24/05/2026 à 06:46

Clotilde Martin

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Il y a des maisons qui suivent le mouvement. D’autres qui s’obstinent à déplacer le regard. Depuis 1966, Christian Bourgois appartient à cette seconde famille : celle des éditeurs qui publient moins pour occuper les tables que pour ouvrir des passages.

Très vite, la discussion a ramené la maison à ce qui la fonde : la circulation des œuvres, le goût des voix singulières, et cette idée que la littérature traduite n’est pas un supplément d’âme, mais un moteur. Jean Mattern le formule simplement : « On a besoin d’élargir, en lecture, par la littérature en traduction. » Pour lui, ces textes venus d’ailleurs permettent de « regarder au-delà des frontières, au-delà des horizons, au-delà de nos habitudes culturelles ».

Cette présence à la Comédie du Livre prend d’autant plus de sens que la promotion des auteurs étrangers reste difficile à la radio ou à la télévision. Jean Mattern le résume très concrètement : certains médias disent que les auditeurs « n’aiment pas entendre la voix de l’interprète par-dessus la voix de l’auteur ». 

Une maison née d’un pas de côté

Christian Bourgois n’était pourtant pas destiné à cette vie d’éditeur. Jean Mattern rappelle qu’il était d’abord promis à « une carrière de haut fonctionnaire ». Mais l’édition lui offre autre chose : un territoire à construire, à explorer, à modeler selon ses propres désirs.

Ce désir, Jean Mattern le résume : Christian Bourgois parlait d’un « plaisir très égoïste » à bâtir « un catalogue éclectique à son goût». Un plaisir de lecteur, d’abord. Aller chercher « à droite et à gauche » des livres, des univers, des œuvres qui le passionnaient et les faire entrer dans une maison qui porterait son nom.

Très tôt, Christian Bourgois préfère d’ailleurs parler de « littératures autres» plutôt que de littératures étrangères. La nuance n’est pas cosmétique. Elle dit une vision de l’édition fondée sur l’altérité, sur le déplacement, sur la possibilité de sortir de soi. « Cette notion d’altérité est au cœur de ma profession de foi », confie Jean Mattern.

Dans cette continuité, il décrit Christian Bourgois comme «un homme très libre », capable d’aller « vers le risque commercial assumé ». Une liberté qui a parfois entraîné des turbulences, mais qui a aussi donné au catalogue sa physionomie unique : Pessoa, Toni Morrison, Salman Rushdie, Richard Brautigan, Allen Ginsberg, William S. Burroughs, Jon Fosse, César Aira, Thomas Pynchon, et bien sûr Tolkien.

L’audace comme héritage

Chez Christian Bourgois, l’audace n’était pas seulement un mot commode. Elle s’est vérifiée dans les choix éditoriaux, parfois jusque dans les conséquences personnelles. Jean Mattern rappelle notamment l’épisode des Versets sataniques de Salman Rushdie, qui valut à Christian Bourgois de vivre sous protection policière. « Quand on est éditeur, parfois, c’est cela aussi, l’audace », souligne-t-il.

Mais l’audace Bourgois ne se réduit pas aux grands épisodes spectaculaires. Elle tient aussi à une manière d’avancer, de construire un catalogue « dans la surprise, dans la découverte », avec « un sens aigu de la liberté : ne jamais aller là où on l’attendait».

Cette liberté s’est bâtie grâce aux traducteurs. Jean Mattern insiste sur ce paradoxe : Christian Bourgois ne parlait pas de langue étrangère. Pourtant, il a construit l’une des maisons françaises les plus ouvertes aux littératures du monde. Comment ? En s’appuyant sur des passeurs, des lecteurs, des amis, des traducteurs. Car, dit-il, « il y a beaucoup de belles histoires d’amitié derrière les histoires ».

César Aira, une voix parmi les voix

Serge Mestre replace d’emblée Christian Bourgois du côté des voix. Pour lui, « les auteurs Bourgois sont des voix avant tout». C’est même ce qui fait la reconnaissance immédiate de la maison : «Un livre de Bourgois, même les yeux fermés, c’est découvrir une voix et un auteur. »

Cette idée prend tout son sens lorsqu’il évoque César Aira, écrivain argentin aussi prolifique qu’inclassable. Chez Aira, tout semble procéder d’un mouvement rapide, presque instinctif. Serge Mestre rappelle que l’auteur en est à son « 120e roman », avec des textes souvent très courts, mais d’une logique interne très particulière.

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Ce qui l’intéresse, dans ce travail, c’est moins la quantité que la manière. Aira avance par gestes, par déplacements, par inventions successives. « On reconnaît que ce processus créatif est très particulier », observe Serge Mestre, avant de le rapprocher d’un art visuel : « C’est un peu comme un peintre, finalement.»

Dans le contexte Bourgois, Aira incarne parfaitement cette ligne : une littérature libre, mobile, difficile à ranger, mais immédiatement reconnaissable par son rythme et son imaginaire.

Jon Fosse, traduire le flux

Avec Terje Sinding, la discussion glisse vers une autre forme d’exigence : celle de Jon Fosse. Le traducteur refuse pourtant l’image d’un auteur inaccessible. Oui, Fosse travaille des zones sombres, mais «il y a quand même de l’humour aussi», note-t-il. Et surtout, ses livres mêlent «le trivial et le poétique », le quotidien et la métaphysique.

Dans Blancheur, explique Terje Sinding, il est question du « passage de la vie à la mort», thème récurrent chez l’écrivain norvégien. Mais ce passage n’est jamais seulement abstrait. Il touche au plus intime. Fosse, dit-il, « questionne notre propre existence, l’âme humaine et l’existence très courte que l’on a». La vie humaine, chez lui, se trouve toujours replacée « dans une perspective beaucoup plus large » : « On est des poussières dans le désert. »

Reste la question de la traduction. Là encore, Sinding donne une image très forte du travail. Fosse écrit vite, explique-t-il, et le traducteur doit suivre. Sinon, « on perd tout : le rythme, la continuité, le flux textuel ». Traduire Fosse revient alors à entrer dans un courant sans trop savoir où il mène : « On plonge en apnée, et on ne sait pas quand on remontera. »

Ginsberg, Pynchon et les secousses de la langue

Nicolas Richard aborde, lui, la question par Allen Ginsberg et la Beat Generation. Ce qui l’intéresse chez Ginsberg, ce n’est pas seulement sa place dans une constellation d’auteurs — Kerouac, Burroughs, les grands compagnons de route — mais « ce qu’il a fait à la langue ».

Avec Howl, écrit en 1955, Ginsberg « ébranle vraiment la langue américaine », affirme-t-il. Il agit sur la syntaxe, le souffle, le rythme. Il « brutalise d’une certaine manière la langue » et « ouvre des brèches où on n’imaginait pas qu’il puisse y en avoir ».

Pour Nicolas Richard, certains écrivains incarnent ainsi des bascules. Ils ne se contentent pas d’ajouter une œuvre à l’histoire littéraire : ils déplacent cette histoire. Ginsberg fait partie de ces auteurs qui représentent « des virages dans la littérature, des bifurcations, des déviations ». Et même aujourd’hui, insiste le traducteur, les textes beatniks restent capables de nous atteindre : « Même en 2025, ce sont des textes qui nous secouent.»

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Avec Thomas Pynchon, autre monument américain du catalogue, la difficulté change de nature. L’auteur, secret au point que certains ont pu douter de son existence, reste pourtant accessible à son traducteur par un jeu de correspondances. Nicolas Richard, qui traduit son troisième roman, explique qu’il le contacte dès qu’il le peut.

Le prochain texte, La Mission de l’ombre, attendu à l’automne, promet selon lui une expérience rare : « une expérience de lecture et une expérience mentale absolument unique ». Et peut-être, ajoute-t-il, «un des moyens les plus saisissants de comprendre l’Amérique aujourd’hui ».

Tolkien, ou le pari devenu évidence

Mais comment parler de la maison Christian Bourgois sans parler de Tolkien ? Impossible. Un choix éditorial qui, au début des années 1970, n’avait rien d’une évidence. Publier Le Seigneur des anneaux en français relevait alors du pari. Un pari littéraire, commercial, culturel : exactement le type de risque que la maison a toujours assumé. 

Aujourd’hui, Tolkien est un pilier du catalogue, à la fois symbole et succès durable. Mais il ne doit pas masquer le reste. C’est peut-être là que se tient le cœur de Christian Bourgois. Dans cette capacité à ne pas attendre que les livres soient déjà consacrés pour les défendre. À croire dans les voix avant le marché. À préférer les chemins de traverse aux autoroutes éditoriales.

À LIRE —Blanche Sabbah : «Toutes les occasions sont bonnes pour enrayer le discours de l’extrême droite»

Soixante ans après sa naissance, Christian Bourgois continue de défendre les voix qui déplacent le regard, celles qui, comme le dit Jean Mattern, permettent de « regarder au-delà des frontières, au-delà des horizons, au-delà de nos habitudes culturelles».

Crédits images : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 : Nicolas Richard, Terje Sinding, Serge Mestre et Jean Mattern

 

 
 

DOSSIER - À Montpellier, la Comédie du livre 2026 bat son plein

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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22/05/2026, 16:28

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Disparition d’Aldo Naouri, pédiatre star et voix clivante de la parentalité

Le pédiatre et essayiste Aldo Naouri est mort le 18 mai 2026 à Paris, à l’âge de 88 ans. Figure médiatique de la pédiatrie française, spécialiste des relations intrafamiliales et auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’enfance, à l’éducation et à la famille, il aura marqué pendant plusieurs décennies les débats sur la parentalité, tout en suscitant de vives controverses.

22/05/2026, 14:53

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À Meyssac, Antoine Peuchmaurd prépare l'ouverture de la Librairie Modestine

Meyssac, en Corrèze, abritera bientôt une librairie. Antoine Peuchmaurd poursuit les préparatifs en vue de l'ouverture, en juin prochain, de son commerce, la Librairie Modestine. Installée au centre du village, dans un local de 40 m2, elle concrétise un projet de cœur pour ce natif de la commune, qu'il a longuement mûri.

22/05/2026, 12:52

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Catherine Pégard, interrogée sur l'empire Bolloré, botte en touche

En quelques semaines, le milliardaire Vincent Bolloré aura usé de son influence dans deux secteurs culturels. L'édition, tout d'abord, avec le limogeage de l'éditeur Olivier Nora, puis le cinéma, en menaçant, par la voix du directeur de Canal+, d'écarter des professionnels qui s'inquiétaient de la concentration à l'œuvre dans le 7e art français. Sollicitée par des députés et sénateurs, la ministre de la Culture Catherine Pégard est allégrement passée à côté du sujet.

22/05/2026, 10:12

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La présomption d'utilisation des oeuvres par l'IA discutée à l'Assemblée nationale en juin

Écartée par les présidents de groupes de l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle sera finalement discutée en séance publique le 11 juin prochain, grâce au groupe Gauche Démocrate et Républicaine.

21/05/2026, 16:29

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Les États “doivent défendre leur souveraineté culturelle dans l’univers numérique”

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale recevait, ce mardi 19 mai, le ministre de la Culture et de la Communication du Québec, Mathieu Lacombe. Son intervention portait sur le sujet de la découvrabilité, un terme dont l'importance se confirme jour après jour dans l'espace francophone, mais aussi pour « toutes les langues et toutes les cultures », a-t-il assuré.

21/05/2026, 15:28

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Manakiel et Sowl revient en édition collector sur Ulule

L’autrice Kat Thibault annonce le retour de Manakiel et Sowl dans son édition collector, à l’occasion d’une nouvelle campagne de précommande sur Ulule. Déjà plébiscité par ses lecteurs et lectrices depuis sa sortie, ce roman compagnon de la saga Children of the Sun revient dans une version enrichie avec un jaspage et des pages de garde.

21/05/2026, 11:56

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Les éditeurs révisent leur copie alors que les ventes de non-fiction chutent

Aux États-Unis, les grands essais de biographie, d’histoire, de politique et d’actualité subissent une baisse nette en librairie. Ancien pilier du cadeau et de la prescription masculine, le secteur est concurrencé par l’audio, la vidéo, les newsletter et les séries documentaires. Pour les éditeurs, la question devient économique : quels sujets justifient encore l’investissement d’un livre long ?

21/05/2026, 11:42

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Inceste, prolétariat, violence sociale : le Glasgow des oubliés de la gentrification

Hanté par Faulkner et Cioran, Irvine Welsh et le rappeur Lino pour son art de la punchline, Benoît Legemble esquisse dans son premier roman un drame familial ancré dans le monde des travailleurs de l’ombre et des déshérités de la gentrification écossaise. En somme, l’itinéraire des sans-dents et de leur appétence pour toutes les drogues à leur disposition lorsqu’il s’agit d’oublier un horizon que la société leur a définitivement barré.

20/05/2026, 16:13

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Nosoli, propriétaire du Furet du Nord et Decitre, en difficulté financière

Le groupe Nosoli, société propriétaire des chaines de librairies Le Furet du Nord et Decitre, serait sur le point d'annoncer sa demande de placement en redressement judiciaire. La situation économique du groupe semble délicate, dans un contexte de contraction des ventes de livres et alors qu'un autre acteur du secteur, Gibert, est aussi en difficulté.

20/05/2026, 16:04

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Affaire Depardieu : Yann Moix perd son procès contre France 2 et Hikari

Fin 2023, la diffusion, dans l'émission Complément d'enquête, d'extraits d'un documentaire de Yann Moix sur un voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord, avait éclairé la face sombre de l'acteur. Ce dernier avait tenu des propos choquants, notamment au sujet d'une jeune fille, que Yann Moix lui-même qualifiait d'« ignobles ». Il avait néanmoins porté plainte contre la chaine France 2 et la société de production Hikari pour « montage illicite » et « abus de confiance ». La justice l'a débouté de ses demandes.

20/05/2026, 12:52

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Auteurs privés de retraite : l'Assemblée nationale enquêtera-t-elle sur le scandale Agessa ?

Pendant plusieurs décennies, des artistes-auteurs croyaient cotiser pour leur retraite, par l'intermédiaire d'un organisme dédié créé en 1978, l'Agessa. Or, des fautes de gestion ont conduit, au minimum, 190.000 créateurs à être privés de leur droit à la retraite. Ce « scandale Agessa » pourrait faire l'objet d'une commission d’enquête, comme le demandent plusieurs députés du groupe La France Insoumise, via une proposition de résolution.

20/05/2026, 11:47

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Sally Rooney fait traduire Intermezzo en hébreu avec un éditeur israélien compatible BDS

Sally Rooney autorise la publication d’une traduction hébraïque de son roman Intermezzo par November Books, maison indépendante israélienne présentée comme compatible avec les critères du mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Le projet associe également +972 Magazine et Local Call, deux médias indépendants.

20/05/2026, 11:32

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Bolloré, Vivendi, Hachette : une affaire de contrôle

Les conclusions de l’avocate générale devant la cour d’appel de Paris relancent le contentieux sur la scission de Vivendi. Si l’affaire vise d’abord le droit boursier, elle touche directement l’édition : Louis Hachette Group, issu de l’opération, détient Hachette Livre, premier groupe français du secteur.

20/05/2026, 11:29

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Chine, Iran... 401 auteurs emprisonnés pour leurs écrits en 2025

PEN America a recensé 401 personnes détenues ou emprisonnées en 2025, dans 44 pays, en raison de leurs écrits ou de l'usage de leur liberté d’expression. Le Freedom to Write Index de l'organisation non gouvernementale, publié le 12 mai dernier, inclut notamment 130 auteurs littéraires et 73 poètes. La Chine et l’Iran arrivent en tête du classement.

19/05/2026, 16:41

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Contrat d'édition : la proposition de loi Robert-Darcos examinée en juin

Déposée en avril 2025, la proposition de loi relative au contrat d'édition des sénatrices Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain) sera finalement examinée, en première lecture, par le Sénat. La discussion en séance publique est programmée pour le 10 juin prochain.

19/05/2026, 11:48

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Une aide financière aux éditeur allemands, pour renforcer l’indépendance

Hambourg crée une aide annuelle de 700.000 € pour les éditeurs indépendants installés dans la ville. Doté d’une enveloppe publique destinée aux programmes et segments de catalogues, le dispositif retient jusqu’à 40 maisons par an. Les montants, fixés selon le chiffre d’affaires, s’étendent de 10.000 à 25.000 €. La première campagne court jusqu’au 15 juin 2026, avant un rythme biennal à partir de 2027, avec contrôle des dépenses et bilan final.

18/05/2026, 13:15

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La science-fiction saoudienne s’exporte : Fahad Fatani signe aux États-Unis

L’auteur saoudien Fahad Fatani, qui publie sous le nom F. J. Fatani, a signé un contrat en trois livres avec SLKY World, maison indépendante installée à Orlando. L’accord porte sur sa première trilogie de science-fiction, Something About Mars, dont le premier volume est annoncé pour 2027.

18/05/2026, 12:41

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Conseil supérieur des archives : Annette Wieviorka reste vice-présidente

L'historienne Annette Wieviorka, vice-présidente du Conseil supérieur des archives depuis 2023, a été reconduite dans cette fonction par la ministre de la Culture Catherine Pégard. Depuis ce début d'année 2026, l'institution est présidée par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.

18/05/2026, 12:19

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Cécile Favarel-Garrigues et Thomas Janicot au ministère de la Culture

Le ministère de la Culture enregistre deux arrivées, au sein de son secrétariat général et de la direction générale de la création artistique. 

18/05/2026, 12:12

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20 années depuis Gomorra, Roberto Savianio toujours au cœur du combat italien

Vingt ans après Gomorra (trad. Vincent Raynaud), Roberto Saviano a fait du Salon du livre de Turin un lieu de bilan et d’alerte. L’écrivain a relié le coût personnel de son enquête sur la Camorra à la saturation de l’information et aux tensions politiques autour de la culture italienne. Une intervention qui replace le livre au cœur des enjeux d’édition, de médias, de liberté d’expression et de hiérarchie des faits dans l’espace public contemporain du pays.

18/05/2026, 12:08

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Werber, Foenkinos, Berest et Capo dans l'ordre du Mérite

Ordre universel, l'ordre national du Mérite honore des personnes de nationalité française issues de tous les domaines d'activité. Particulièrement fournie en personnalités du secteur du livre, la promotion de ce 15 mai salue notamment les auteurs Bernard Werber, Bernard Capo, Miguel Bonnefoy, Olivier Guez, Anne Berest ou encore David Foenkinos.

18/05/2026, 09:44

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La fin d'un symbole : la maison d'édition de Mafalda ferme ses portes

Ediciones de la Flor, maison indépendante associée à Mafalda, Quino, Fontanarrosa et Rodolfo Walsh, cessera son activité en 2026. La perte de droits majeurs, la concentration du secteur et la contraction du marché argentin achèvent une trajectoire commencée en 1966. À Buenos Aires, la décision dépasse la fermeture d’une entreprise : c'est toute la fragilité économique des catalogues patrimoniaux indépendants face aux grands groupes qui se manifeste.

17/05/2026, 10:28

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Les Mots à la Bouche : la librairie parisienne “traverse une phase critique”

La librairie LGBTQIA+ Les Mots à la Bouche chiffre désormais le cœur de sa difficulté : un loyer passé d’environ 4300 € en 2021 à près de 5500 €, et des charges mensuelles proches de 6000 €. Après une suspension de trois mois de loyer, la SCOP réclame une solution durable à la Mairie de Paris et à Paris Commerces.

16/05/2026, 10:50

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En Italie, les bibliothèques relancent les ventes de livres

Le marché italien du livre progresse au début 2026, mais l’embellie repose largement sur le bonus bibliothèques. L’AIE chiffre à 35 millions d’euros les achats déjà engagés, sur 60 millions prévus. Le Sud, les librairies indépendantes et les éditeurs hors grands groupes en profitent le plus, tandis que les essais, l’universitaire et la grande distribution poursuivent leur recul. Le second semestre dira si la reprise résiste sans cet appui public.

16/05/2026, 10:15

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Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits

Après le retrait de Shy Girl par Hachette, le cas dépasse le sort d’un roman d’horreur soupçonné d’intégrer des passages produits par des outils génératifs. Elle place les maisons face à une question plus ardue que la détection technique : comment documenter l’origine d’un manuscrit ? Et quid de la responsabilité des versions successives, donc de la crédibilité d’un catalogue, quand le doute naît d’abord en ligne, hors des circuits professionnels ?

16/05/2026, 10:11

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OpenAI étudie l'option d'un recours en justice contre Apple

OpenAI étudie les options juridiques après un partenariat jugé décevant autour de ChatGPT dans l’iPhone. L’entreprise envisage notamment une notification de manquement contractuel, sans plainte engagée. Le dossier révèle un enjeu central pour l’IA grand public : la place accordée aux modèles dans les interfaces contrôlées par Apple et leurs outils d’écriture et de recherche.

16/05/2026, 09:58

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Librairies indépendantes : le nouveau défi de la sécurisation des commerces culturels

Une librairie reste un commerce à part. On y protège des livres, mais aussi des rencontres, des habitudes de quartier et parfois plusieurs décennies de travail. Pourtant, comme n’importe quel magasin de proximité, elle peut devenir la cible de cambriolages, d’intrusions nocturnes ou de dégradations coûteuses. Face à cette réalité discrète mais bien présente, les professionnels du livre réfléchissent désormais autrement à la sécurisation de leurs espaces.

15/05/2026, 12:49

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IA : Et si l'accord à 1,5 milliard $ proposé par Anthropic était rejeté ?

À San Francisco, la juge Araceli Martínez-Olguín n’a pas validé immédiatement la transaction de 1,5 milliard de dollars négociée par Anthropic avec des auteurs. Le dossier, né de l’usage de livres piratés pour entraîner Claude, se resserre sur les frais d’avocats, les paiements aux plaignants et la répartition entre ayants droit, au cœur d’un précédent suivi par l’édition. La décision finale reste suspendue aux prochaines ordonnances du tribunal.

15/05/2026, 12:36

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Faux déstockages, piratage maquillé : en Chine, le marché du livre tremble

En Chine, les ventes de livres en ligne dominent le marché de détail, avec 86,35 % des ventes en 2025. Cette emprise nourrit un désordre commercial fait de faux déstockages, de contrefaçons, de rabais extrêmes et de ventes éclair. Derrière l’alerte se dessine un enjeu central : reconstruire la traçabilité avant que le prix bas n’épuise la valeur éditoriale et n’affaiblisse les éditeurs.

15/05/2026, 11:51

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Alors que la Pologne stabilise ses lecteurs, un prix unique du livre est relancé

La Bibliothèque nationale de Pologne maintient à 41 % la part des plus de 15 ans déclarant avoir lu au moins un livre. Derrière cette stabilité, les jeunes, les grandes villes et les bibliothèques publiques structurent l’accès aux ouvrages. Ces données alimentent un vieux débat polonais : prix encadré, transparence des ventes et protection économique des auteurs, éditeurs et libraires, dans un marché fragilisé par les rabais répétés en ligne.

15/05/2026, 11:29

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Bahreïn perd une librairie historique, sur fond de recul du livre

À Bahreïn, National Library ferme son espace de vente d’Isa Town après une liquidation massive. Fondée en 1929, l’enseigne incarne un pan ancien du commerce du livre dans le royaume. Sa fragilité rejoint celle du Salon international du livre, encore reporté faute de soutien privé. Et poursuit une tendance à la raréfaction des lieux d’accès aux nouveautés et aux auteurs locaux du pays.

15/05/2026, 11:17

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“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits
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