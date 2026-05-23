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Blanche Sabbah : "Toutes les occasions sont bonnes pour enrayer le discours de l’extrême droite"

Pour le premier rendez-vous de sa carte blanche à la Comédie du Livre de Montpellier, Salomé Saqué a choisi d’inviter l’autrice et dessinatrice Blanche Sabbah. Connue pour Mythes & Meufs, publié chez Dargaud, elle rencontre depuis plusieurs années un large lectorat avec ses bandes dessinées féministes, militantes et politiques. ActuaLitté a eu l'occasion de s'entrenir avec l'autrice en marge de la carte blanche.

Le 23/05/2026 à 16:33 par Clotilde Martin

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Publié le :

23/05/2026 à 16:33

Clotilde Martin

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ActuaLitté

Avec La Bataille culturelle, publié chez Casterman en septembre 2025, Blanche Sabbah propose un essai politique, graphique pensé comme un outil de lutte contre l’extrême droite, alors que celle-ci n’est plus seulement présente dans les urnes, mais aussi dans les discours, les imaginaires, les médias et les industries culturelles. Le livre se présente comme une réponse à une question simple et urgente : comment résister, ici et maintenant, à une idéologie qui avance aussi bien sur le terrain politique que dans le champ des idées ?

Lors de l’inauguration de cette 41e édition, le maire de Montpellier, Mickael Delfosse, avait insisté sur un plafond de verre désormais brisé : pour la première fois, les femmes autrices et artistes sont plus nombreuses que les hommes dans la programmation. À l’image de Salomé Saqué, à qui le festival a donné carte blanche, plusieurs femmes ont ainsi été invitées à venir parler de luttes, de récits et de résistance culturelle face à l’extrême droite.

Pour ouvrir le bal, Blanche Sabbah était présente au Centre Rabelais, dans une salle comble. La culture rassemble encore, surtout lorsqu’elle accepte de se confronter au politique.

La bédéiste, Blanche Sabbah

Blanche Sabbah, c’est d’abord une autrice et dessinatrice qui s’est fait connaître avec son compte Instagram Lanuitremueparis, où elle vulgarise des concepts militants, notamment féministes. Après Marinette, Nos Mutineries, Histoire de France au féminin ou encore Mythes & Meufs, elle poursuit son travail de réappropriation des récits. Dans ses livres, les femmes ne sont plus des personnages secondaires, mais des sujets politiques à part entière.

Avec La Bataille culturelle, elle change toutefois de forme. L’ouvrage n’est pas seulement une bande dessinée, ni tout à fait un essai classique. Il mêle réflexion politique, expériences militantes, références historiques, analyse de pop culture et bande dessinée. Pour l’autrice, il ne s’agissait pas d’un projet évident. « Ça a été vraiment dicté par les circonstances », confie-t-elle. « Je ne me suis pas dit, depuis toujours, je vais écrire un essai, surtout pas politique.»

Mais l’urgence politique a déplacé ses envies d’écriture. « Écrire un essai, c’est venu parce qu’on m’a fait sentir que ce serait utile. Je l’ai vraiment fait par devoir», explique-t-elle.

Ce devoir naît dans l’immédiat après-législatives. Blanche Sabbah décrit un moment de panique devant une extrême droite qui « progressait autant dans les idées et dans les urnes », mais aussi une énergie nouvelle : celle de « militer, de combattre, de résister». Face à l’échéance présidentielle de 2027, une question s’impose : « Qu’est-ce qu’on fait pendant ces deux ans? Comment est-ce qu’on empêche l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite, de toutes nos forces? »

La Bataille culturelle devient une manière de diffuser son discours : « L'idée était de sortir mon contenu des réseaux sociaux, et de faire un outil qui serait peut-être utile à des personnes qui ont très envie de se mobiliser, mais qui ne savent pas par quel bout prendre le problème. »

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Dans son livre, la culture y est entendue au sens large : « Il s’agit de proposer de nouvelles manières de faire société, dans la réalité comme dans la fiction, de montrer que l’on peut faire autrement et, surtout, que l’on peut faire ensemble. » Elle ne se limite pas aux livres, aux films ou aux œuvres : elle englobe les manières de faire société, de débattre, de produire des imaginaires, de refuser la censure, de défendre la diversité des points de vue et de permettre à chacun, chacune, de prendre sa place.

C’est aussi pour cela que Blanche Sabbah relie cette bataille aux tensions actuelles dans le monde de l’édition et des médias. « Toutes les occasions sont bonnes à prendre pour enrayer le discours de l’extrême droite », affirme-t-elle. Elle cite « l’affaire Grasset», Canal+, UGC, et plus largement « nos imaginaires », comme autant de lieux où se joue ce combat.

Pour elle, lorsqu’une maison comme Casterman lui donne carte blanche, il faut saisir cette place. « Quand on a l’opportunité […] d’une grosse maison d’édition comme Casterman pour propager des idées progressistes, il faut la saisir.» Ne pas le faire aurait été, dit-elle, « dommage », alors même que l’extrême droite occupe déjà tant d’espaces.

Mais écrire un essai politique a aussi posé une difficulté intime. Blanche Sabbah le dit sans détour : « Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historienne, je ne suis pas non plus une femme politique, je ne suis pas journaliste. » La difficulté, pour elle, a été de trouver sa voie, « au milieu de ces différentes compétences», de manipuler correctement des concepts, sans prétendre parler depuis une autorité qu’elle ne revendique pas.

Elle défend pourtant une idée profondément démocratique : « N’importe qui a prétention à écrire sur la politique de son pays, parce que ça nous concerne tous et toutes. » Et de se demander honnêtement : « Est-ce que je ne vais pas dire n’importe quoi? Est-ce que j’ai quelque chose à dire? » Oui.

«Il n’y a pas qu’une seule bonne manière de faire»

Dans cette bataille, Blanche Sabbah refuse aussi le désespoir comme unique horizon. Son livre ne nie pas la gravité du moment, mais cherche à rouvrir une possibilité. « Je voulais que ça donne de l’espoir», explique-t-elle. « Mon fil rouge, c’était : on peut y arriver. » Et même : « Regardez comme c’est chouette de lutter. »

Cette joie n’a rien d’un optimisme naïf. Elle est une stratégie politique. L’autrice rappelle que l’extrême droite « carbure à la colère » et que le contre-pied peut devenir une arme. Il ne s’agit pas de prétendre que tout va bien : « Non, ça va probablement être dur », nuance-t-elle. Mais il s’agit de ne pas laisser l’adversaire imposer seul ses affects, ses mots et ses obsessions.

Elle donne un exemple parlant avec Sophie Binet. Alors que certaines voix d’extrême droite s’attaquaient au débat sur les jours fériés, la secrétaire générale de la CGT a choisi de déplacer le débat : plutôt que de discuter seulement de l’utilité de conserver ce jour férié, elle a proposé que le 8 mars le devienne également. Pour Blanche Sabbah, c’est une manière de « couper l’herbe sous le pied » à l’extrême droite : non pas en restant enfermée dans son cadre, mais en prenant le contre-pied.

« Les sujets où l’extrême droite n’a pas quelque chose à dire […] c’est rare», souligne-t-elle. L’enjeu est donc aussi de trouver des espaces où elle ne peut pas simplement réagir, imposer son agenda ou transformer chaque débat en rapport de force.

Dans La Bataille culturelle, il n’y a donc pas une seule manière de lutter. C’est même l’un des points que Blanche Sabbah défend le plus fortement : «Il n’y a pas qu’une seule bonne manière de faire. » Chacun doit trouver la forme d’engagement qui lui correspond : manifester, écrire, dessiner, débattre, faire de la pédagogie, publier, transmettre, créer des récits, ou simplement refuser de laisser passer certaines idées.

Cette idée résonne aussi dans son échange avec Salomé Saqué. Les deux autrices montrent qu’un même camp politique peut connaître des désaccords, des nuances, des débats, sans que cela empêche de faire front. Dans une démocratie, se disputer calmement, entendre un autre point de vue, accepter le pas de côté, c’est déjà défendre quelque chose que l’extrême droite attaque : la possibilité d’une société plurielle.

Résister à l’extrême droite, dans cet essai, ce n’est donc pas seulement voter contre elle. C’est défendre la diversité culturelle, refuser la censure, permettre aux femmes d’accéder à la parole publique, aux responsabilités, à la reconnaissance. C’est défendre une multitude de récits, de corps, de trajectoires et de points de vue. C’est aussi comprendre que la paix démocratique suppose de sortir du rapport de force permanent.

Avec La Bataille culturelle, Blanche Sabbah propose moins un manuel qu’une boussole. Un livre pour celles et ceux qui veulent agir, mais ne savent pas encore par où commencer. Un antidote, qui rappelle que la culture n’est jamais neutre : elle peut être un terrain de domination, mais aussi un lieu de résistance.

À LIRE — À Montpellier, un peu de lecture avant la fin du monde

On peut également retrouver Blanche Sabbah avec La Cité des Dames, dont le premier tome, Le Secret des Sikah, est publié chez Dargaud. L’autrice y reprend les codes de l’heroic fantasy dans une saga médiévale féministe, inclusive et écologiste. (Éditions Dargaud)

Crédits images : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 — Blanche Sabbah à la Comédie du Livre 2026

 
 
 
 

DOSSIER - À Montpellier, la Comédie du livre 2026 bat son plein

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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La bataille culturelle

Blanche Sabbah

Paru le 03/09/2025

144 pages

Casterman

12,00 €

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Le secret des Sikah

Blanche Sabbah

Paru le 24/04/2026

208 pages

Dargaud

23,00 €

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Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre

Avec le retour du soleil, les librairies françaises sortent aussi de l’ombre. Ouvertures, agrandissements, cafés-librairies, clubs de lecture ou collectes solidaires : partout, le livre cherche de nouveaux chemins vers ses lecteurs. Mais derrière ces élans, d’autres enseignes affrontent dettes, sinistres, fermetures ou passages de relais douloureux. Tour de France d’un réseau fragile, inventif, et toujours essentiel.

22/05/2026, 16:28

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À Meyssac, Antoine Peuchmaurd prépare l'ouverture de la Librairie Modestine

Meyssac, en Corrèze, abritera bientôt une librairie. Antoine Peuchmaurd poursuit les préparatifs en vue de l'ouverture, en juin prochain, de son commerce, la Librairie Modestine. Installée au centre du village, dans un local de 40 m2, elle concrétise un projet de cœur pour ce natif de la commune, qu'il a longuement mûri.

22/05/2026, 12:52

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Catherine Pégard, interrogée sur l'empire Bolloré, botte en touche

En quelques semaines, le milliardaire Vincent Bolloré aura usé de son influence dans deux secteurs culturels. L'édition, tout d'abord, avec le limogeage de l'éditeur Olivier Nora, puis le cinéma, en menaçant, par la voix du directeur de Canal+, d'écarter des professionnels qui s'inquiétaient de la concentration à l'œuvre dans le 7e art français. Sollicitée par des députés et sénateurs, la ministre de la Culture Catherine Pégard est allégrement passée à côté du sujet.

22/05/2026, 10:12

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La présomption d'utilisation des oeuvres par l'IA discutée à l'Assemblée nationale en juin

Écartée par les présidents de groupes de l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle sera finalement discutée en séance publique le 11 juin prochain, grâce au groupe Gauche Démocrate et Républicaine.

21/05/2026, 16:29

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Les États “doivent défendre leur souveraineté culturelle dans l’univers numérique”

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale recevait, ce mardi 19 mai, le ministre de la Culture et de la Communication du Québec, Mathieu Lacombe. Son intervention portait sur le sujet de la découvrabilité, un terme dont l'importance se confirme jour après jour dans l'espace francophone, mais aussi pour « toutes les langues et toutes les cultures », a-t-il assuré.

21/05/2026, 15:28

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Les éditeurs révisent leur copie alors que les ventes de non-fiction chutent

Aux États-Unis, les grands essais de biographie, d’histoire, de politique et d’actualité subissent une baisse nette en librairie. Ancien pilier du cadeau et de la prescription masculine, le secteur est concurrencé par l’audio, la vidéo, les newsletter et les séries documentaires. Pour les éditeurs, la question devient économique : quels sujets justifient encore l’investissement d’un livre long ?

21/05/2026, 11:42

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Angoulême : les éditions Le Troisième Homme en redressement judiciaire

Fondée en 2014 et installée à Angoulême, la maison d'édition Le Troisième Homme, spécialisée dans la bande dessinée et les ouvrages illustrés, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulême, a appris ActuaLitté.

21/05/2026, 09:52

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Nosoli, propriétaire du Furet du Nord et Decitre, en difficulté financière

Le groupe Nosoli, société propriétaire des chaines de librairies Le Furet du Nord et Decitre, serait sur le point d'annoncer sa demande de placement en redressement judiciaire. La situation économique du groupe semble délicate, dans un contexte de contraction des ventes de livres et alors qu'un autre acteur du secteur, Gibert, est aussi en difficulté.

20/05/2026, 16:04

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Affaire Depardieu : Yann Moix perd son procès contre France 2 et Hikari

Fin 2023, la diffusion, dans l'émission Complément d'enquête, d'extraits d'un documentaire de Yann Moix sur un voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord, avait éclairé la face sombre de l'acteur. Ce dernier avait tenu des propos choquants, notamment au sujet d'une jeune fille, que Yann Moix lui-même qualifiait d'« ignobles ». Il avait néanmoins porté plainte contre la chaine France 2 et la société de production Hikari pour « montage illicite » et « abus de confiance ». La justice l'a débouté de ses demandes.

20/05/2026, 12:52

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Phosphène lance une revue papier indépendante pour explorer des idées surprenantes

Deux fois par an, Phosphène propose un objet papier - 200 pages pour se surprendre, explorer, penser. Le premier volume sortira en juin 2026. Dans un paysage médiatique saturé, il manquait une revue qui prenne le contre-pied, pour explorer des idées à travers l’art, la science et la philosophie. Un objet papier pour s’offrir une pause et penser. Chaque volume posera un nouveau regard sur un thème grâce à des reportages, des essais originaux, des récits littéraires, des photos, des illustrations. Découvrez sur Ulule le premier numéro sous le thème des Motifs. Avec l’interview d’un chef habité, un reportage sur la piste animale, une expérience de pensée en montagne et d’autres créations originales.

20/05/2026, 12:06

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Auteurs privés de retraite : l'Assemblée nationale enquêtera-t-elle sur le scandale Agessa ?

Pendant plusieurs décennies, des artistes-auteurs croyaient cotiser pour leur retraite, par l'intermédiaire d'un organisme dédié créé en 1978, l'Agessa. Or, des fautes de gestion ont conduit, au minimum, 190.000 créateurs à être privés de leur droit à la retraite. Ce « scandale Agessa » pourrait faire l'objet d'une commission d’enquête, comme le demandent plusieurs députés du groupe La France Insoumise, via une proposition de résolution.

20/05/2026, 11:47

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Sally Rooney fait traduire Intermezzo en hébreu avec un éditeur israélien compatible BDS

Sally Rooney autorise la publication d’une traduction hébraïque de son roman Intermezzo par November Books, maison indépendante israélienne présentée comme compatible avec les critères du mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Le projet associe également +972 Magazine et Local Call, deux médias indépendants.

20/05/2026, 11:32

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Bolloré, Vivendi, Hachette : une affaire de contrôle

Les conclusions de l’avocate générale devant la cour d’appel de Paris relancent le contentieux sur la scission de Vivendi. Si l’affaire vise d’abord le droit boursier, elle touche directement l’édition : Louis Hachette Group, issu de l’opération, détient Hachette Livre, premier groupe français du secteur.

20/05/2026, 11:29

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Le nouvel éditeur Les Intranquilles a trouvé sa responsable communication

Les éditions Les Intranquilles, lancées en avril par Paloma Grossi au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs, annoncent l’arrivée de Vanessa Retureau comme responsable de la communication et éditrice.

19/05/2026, 18:04

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Le groupe luxembourgeois Sansolano Média reprend les éditions møtus

Les éditions møtus, fondées en 1988 et placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, font l'objet d'une reprise par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, déjà propriétaire des Éditions Élysande et de l’agence de publicité Youmeno. Une nouvelle entité juridique est en cours de création afin d'abriter le catalogue historique de la structure, avant de nouveaux développements à partir de 2027.

19/05/2026, 16:49

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Chine, Iran... 401 auteurs emprisonnés pour leurs écrits en 2025

PEN America a recensé 401 personnes détenues ou emprisonnées en 2025, dans 44 pays, en raison de leurs écrits ou de l'usage de leur liberté d’expression. Le Freedom to Write Index de l'organisation non gouvernementale, publié le 12 mai dernier, inclut notamment 130 auteurs littéraires et 73 poètes. La Chine et l’Iran arrivent en tête du classement.

19/05/2026, 16:41

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Contrat d'édition : la proposition de loi Robert-Darcos examinée en juin

Déposée en avril 2025, la proposition de loi relative au contrat d'édition des sénatrices Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain) sera finalement examinée, en première lecture, par le Sénat. La discussion en séance publique est programmée pour le 10 juin prochain.

19/05/2026, 11:48

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Chez Ska Éditions, Christophe Tabard à la tête de la collection “Il est N”

Ska, skaediteur.net annonce aujourd’hui un changement majeur au sein de son équipe éditoriale avec la
nomination de Christophe Tabard en remplacement de Jérémy Bouquin, qui avait créé la collection Il est
N en mars 2021.

18/05/2026, 13:24

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Une aide financière aux éditeur allemands, pour renforcer l’indépendance

Hambourg crée une aide annuelle de 700.000 € pour les éditeurs indépendants installés dans la ville. Doté d’une enveloppe publique destinée aux programmes et segments de catalogues, le dispositif retient jusqu’à 40 maisons par an. Les montants, fixés selon le chiffre d’affaires, s’étendent de 10.000 à 25.000 €. La première campagne court jusqu’au 15 juin 2026, avant un rythme biennal à partir de 2027, avec contrôle des dépenses et bilan final.

18/05/2026, 13:15

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La science-fiction saoudienne s’exporte : Fahad Fatani signe aux États-Unis

L’auteur saoudien Fahad Fatani, qui publie sous le nom F. J. Fatani, a signé un contrat en trois livres avec SLKY World, maison indépendante installée à Orlando. L’accord porte sur sa première trilogie de science-fiction, Something About Mars, dont le premier volume est annoncé pour 2027.

18/05/2026, 12:41

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Conseil supérieur des archives : Annette Wieviorka reste vice-présidente

L'historienne Annette Wieviorka, vice-présidente du Conseil supérieur des archives depuis 2023, a été reconduite dans cette fonction par la ministre de la Culture Catherine Pégard. Depuis ce début d'année 2026, l'institution est présidée par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.

18/05/2026, 12:19

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Cécile Favarel-Garrigues et Thomas Janicot au ministère de la Culture

Le ministère de la Culture enregistre deux arrivées, au sein de son secrétariat général et de la direction générale de la création artistique. 

18/05/2026, 12:12

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Lucie Caubet, nouvelle attachée de presse aux éditions du Seuil

Lucie Caubet rejoindra les Éditions du Seuil le 29 juin comme attachée de presse chargée de la fiction. Elle intégrera le service de presse de la maison d’édition auprès d’Alain Deroudilhe, après dix ans passés aux Éditions Jean-Claude Lattès, où elle a accompagné des auteurs de fiction française, étrangère et de polar, ainsi que le développement promotionnel de plusieurs labels et ouvrages.

18/05/2026, 11:17

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Werber, Foenkinos, Berest et Capo dans l'ordre du Mérite

Ordre universel, l'ordre national du Mérite honore des personnes de nationalité française issues de tous les domaines d'activité. Particulièrement fournie en personnalités du secteur du livre, la promotion de ce 15 mai salue notamment les auteurs Bernard Werber, Bernard Capo, Miguel Bonnefoy, Olivier Guez, Anne Berest ou encore David Foenkinos.

18/05/2026, 09:44

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La fin d'un symbole : la maison d'édition de Mafalda ferme ses portes

Ediciones de la Flor, maison indépendante associée à Mafalda, Quino, Fontanarrosa et Rodolfo Walsh, cessera son activité en 2026. La perte de droits majeurs, la concentration du secteur et la contraction du marché argentin achèvent une trajectoire commencée en 1966. À Buenos Aires, la décision dépasse la fermeture d’une entreprise : c'est toute la fragilité économique des catalogues patrimoniaux indépendants face aux grands groupes qui se manifeste.

17/05/2026, 10:28

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Les Mots à la Bouche : la librairie parisienne “traverse une phase critique”

La librairie LGBTQIA+ Les Mots à la Bouche chiffre désormais le cœur de sa difficulté : un loyer passé d’environ 4300 € en 2021 à près de 5500 €, et des charges mensuelles proches de 6000 €. Après une suspension de trois mois de loyer, la SCOP réclame une solution durable à la Mairie de Paris et à Paris Commerces.

16/05/2026, 10:50

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En Italie, les bibliothèques relancent les ventes de livres

Le marché italien du livre progresse au début 2026, mais l’embellie repose largement sur le bonus bibliothèques. L’AIE chiffre à 35 millions d’euros les achats déjà engagés, sur 60 millions prévus. Le Sud, les librairies indépendantes et les éditeurs hors grands groupes en profitent le plus, tandis que les essais, l’universitaire et la grande distribution poursuivent leur recul. Le second semestre dira si la reprise résiste sans cet appui public.

16/05/2026, 10:15

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Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits

Après le retrait de Shy Girl par Hachette, le cas dépasse le sort d’un roman d’horreur soupçonné d’intégrer des passages produits par des outils génératifs. Elle place les maisons face à une question plus ardue que la détection technique : comment documenter l’origine d’un manuscrit ? Et quid de la responsabilité des versions successives, donc de la crédibilité d’un catalogue, quand le doute naît d’abord en ligne, hors des circuits professionnels ?

16/05/2026, 10:11

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OpenAI étudie l'option d'un recours en justice contre Apple

OpenAI étudie les options juridiques après un partenariat jugé décevant autour de ChatGPT dans l’iPhone. L’entreprise envisage notamment une notification de manquement contractuel, sans plainte engagée. Le dossier révèle un enjeu central pour l’IA grand public : la place accordée aux modèles dans les interfaces contrôlées par Apple et leurs outils d’écriture et de recherche.

16/05/2026, 09:58

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Librairies indépendantes : le nouveau défi de la sécurisation des commerces culturels

Une librairie reste un commerce à part. On y protège des livres, mais aussi des rencontres, des habitudes de quartier et parfois plusieurs décennies de travail. Pourtant, comme n’importe quel magasin de proximité, elle peut devenir la cible de cambriolages, d’intrusions nocturnes ou de dégradations coûteuses. Face à cette réalité discrète mais bien présente, les professionnels du livre réfléchissent désormais autrement à la sécurisation de leurs espaces.

15/05/2026, 12:49

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IA : Et si l'accord à 1,5 milliard $ proposé par Anthropic était rejeté ?

À San Francisco, la juge Araceli Martínez-Olguín n’a pas validé immédiatement la transaction de 1,5 milliard de dollars négociée par Anthropic avec des auteurs. Le dossier, né de l’usage de livres piratés pour entraîner Claude, se resserre sur les frais d’avocats, les paiements aux plaignants et la répartition entre ayants droit, au cœur d’un précédent suivi par l’édition. La décision finale reste suspendue aux prochaines ordonnances du tribunal.

15/05/2026, 12:36

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Faux déstockages, piratage maquillé : en Chine, le marché du livre tremble

En Chine, les ventes de livres en ligne dominent le marché de détail, avec 86,35 % des ventes en 2025. Cette emprise nourrit un désordre commercial fait de faux déstockages, de contrefaçons, de rabais extrêmes et de ventes éclair. Derrière l’alerte se dessine un enjeu central : reconstruire la traçabilité avant que le prix bas n’épuise la valeur éditoriale et n’affaiblisse les éditeurs.

15/05/2026, 11:51

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Alors que la Pologne stabilise ses lecteurs, un prix unique du livre est relancé

La Bibliothèque nationale de Pologne maintient à 41 % la part des plus de 15 ans déclarant avoir lu au moins un livre. Derrière cette stabilité, les jeunes, les grandes villes et les bibliothèques publiques structurent l’accès aux ouvrages. Ces données alimentent un vieux débat polonais : prix encadré, transparence des ventes et protection économique des auteurs, éditeurs et libraires, dans un marché fragilisé par les rabais répétés en ligne.

15/05/2026, 11:29

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“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits
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