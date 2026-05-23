Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes”

Les bibliothèques affrontent déjà une difficulté que l’édition observe souvent à distance : des lecteurs réclament des livres inexistants, des catalogues accueillent des titres de faible qualité, des équipes vérifient des références présentées comme fiables. Dans une analyse publiée le 23 avril, Jane Friedman voit dans ces établissements un système d’alerte pour toute la chaîne du livre.

La source originelle tient à un webinaire du Book Industry Study Group, organisé le 2 avril dans sa série consacrée aux usages de l’intelligence artificielle dans l’édition. L’échange s’appuie sur l’enquête 2025 menée avec BookNet Canada auprès de plus de 550 professionnels nord-américains. La séance portait sur les bibliothèques, la découverte des ouvrages, le développement des collections et les risques associés.

La confiance se vérifie au comptoir

Le segment étudié présente un profil expérimenté. Selon Jane Friedman, les répondants issus des bibliothèques travaillent surtout dans de grands établissements, de plus de 100 salariés. Plus de la moitié déclarent plus de onze ans de métier ; le groupe le plus représenté se situe entre quinze et vingt-cinq ans d’expérience. Leur prudence ne traduit donc pas un retard numérique, mais une pratique quotidienne de la validation documentaire.

Environ un tiers de ces répondants disent ne pas utiliser ces dispositifs et ne pas prévoir de le faire, contre 20 % dans l’ensemble du panel. Moins de la moitié signalent un usage actif par leur institution ; 31 % l’ignorent. Sur la politique interne, la réponse la plus fréquente n’est ni l’encouragement ni l’interdiction, mais l’absence de cadre.

Les objections recensées donnent la mesure du problème : catalogues encombrés de contenus générés de faible qualité, temps consacré à les repérer puis à les retirer, charge supplémentaire pour corriger des informations fausses ou trompeuses. Le risque touche la frontière entre un ouvrage publié et un titre inventé, entre une source vérifiable et une réponse plausible.

Des livres fantômes, des fonds invisibles

Ce phénomène existe déjà dans les services au public. ActuaLitté a rapporté le cas de livres inventés par des outils conversationnels, ensuite demandés en bibliothèque par des lecteurs convaincus de leur existence. L’erreur devient une recherche : confirmer l’absence d’un ouvrage, retrouver l’origine de la confusion, préserver la relation de confiance.

La source Friedman apporte toutefois un contrepoint. R. David Lankes cite une collection musicale de l’Université du Texas, composée de milliers d’albums et d’enregistrements, restée largement invisible faute de catalogage complet. Une équipe a produit des notices provisoires, chacune assortie d’un indice de confiance. Les fiches les moins sûres rejoignaient une vérification humaine ; les documents les plus consultés passaient en priorité vers un catalogage complet.

L’exemple distingue deux situations. D’un côté, des références incertaines saturent les circuits de découverte ; de l’autre, une assistance limitée rend accessibles des fonds réels, identifiés et contrôlables. Pour les bibliothèques, l’enjeu tient à la capacité d’un outil à servir la mission documentaire.

Le facteur humain reprend du poids

Le projet de recommandations de l’American Library Association fixe la même ligne : des règles locales, une assistance humaine visible et des résultats automatisés traités comme des brouillons soumis à évaluation. L’organisation demande aussi de documenter les systèmes, de prévoir des alternatives sans automatisation lorsque c’est possible et de refuser les dispositifs qui restreignent discrètement l’accès à certains contenus.

À LIRE - Une grande enseigne américaine accepte de vendre les livres générés par IA

La Fédération internationale des associations de bibliothécaires rattache ces usages à la recherche, à la découverte, au classement, à l’aide aux usagers et à la formation à l’information. Le sujet dépasse donc la performance technique. Il concerne les métadonnées, la transparence des interfaces, la sélection des collections et la capacité d’un lecteur à comprendre pourquoi un résultat lui est proposé.

Pour les éditeurs, l’alerte porte sur la découvrabilité autant que sur la production. Si les outils de recherche mêlent titres réels, notices pauvres et références inventées, la valeur d’un catalogue dépend davantage de sa traçabilité. Les bibliothécaires ne se contentent plus d’orienter vers les livres : ils établissent ce qui existe, d’où vient l’information et pourquoi elle mérite confiance.

Crédits photo : Alexas_Fotos CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com