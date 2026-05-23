États américains : les lois sur la censure de livres changent sous pression

Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés quitte les seuls rayonnages pour entrer dans la fabrique des lois. Plusieurs États ajustent leurs textes sur les écoles et les bibliothèques, sous l’effet des recours, des vetos et de la mobilisation publique. Publishers Weekly décrit un mouvement contrasté : certaines mesures reculent, d’autres gagnent en précision sans abandonner leur logique restrictive.

Une bataille passée dans les codes

La source originelle tient au suivi législatif de Publishers Weekly, recoupé avec les textes et calendriers des États concernés. Le point central porte sur les définitions retenues par les élus : contenu jugé nocif pour les mineurs, adéquation à l’âge, valeur littéraire ou artistique, responsabilité civile ou pénale des professionnels.

L’Idaho offre le cas le plus avancé. Entré en vigueur en juillet 2024, le HB 710 expose écoles et bibliothèques à des poursuites lorsqu’un mineur accède à des documents considérés comme nocifs. Deux recours ont suivi, dont l’affaire opposant Penguin Random House et d’autres plaignants à Raúl Labrador, avec de grands éditeurs, Sourcebooks, l’Authors Guild et la bibliothèque publique de Donnelly.

Les élus de l’Idaho ont ensuite introduit le HB 819 pendant la session 2026, avant décision du tribunal de district sur le fond. Le texte crée une catégorie d’adolescents mineurs, de 13 à 17 ans, et resserre la définition des contenus nocifs en tenant compte de leur valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique. Il affirme aussi que la sélection des programmes et collections relève de l’expression de l’État.

Des reculs, mais pas de retrait général

Le Wisconsin suit une trajectoire différente. Publishers Weekly relève deux échecs récents. Le AB 5, qui imposait aux conseils scolaires de rendre manuels, programmes et supports pédagogiques consultables par les résidents du district, a été bloqué par le veto du gouverneur Tony Evers en octobre 2025. Le AB 961, consacré à des avertissements visibles pour certains contenus explicites, était considéré comme mort au 23 mars 2026.

En Alaska, le mouvement inverse apparaît. Le SB 238, porté par le sénateur Scott Kawasaki, se trouvait devant la commission judiciaire du Sénat au 25 mars 2026, selon la législature de l’État. Son intitulé vise les politiques relatives aux documents de bibliothèque et à la censure. Le texte fixe des règles de réexamen, protège les personnels contre certaines responsabilités et exige qu’un document contesté soit apprécié dans son ensemble.

Cette orientation encadre aussi les plaintes. Le projet réserve les contestations aux résidents de la zone desservie par l’établissement, maintient l’accès au document pendant l’examen et interdit les retraits fondés sur l’origine, les opinions, le genre, la sexualité, la religion ou les idées politiques associées à une œuvre. Le dispositif repose sur une procédure contradictoire.

La pression organisée reste dominante

Le contexte national reste lourd. L’American Library Association indique que son Bureau pour la liberté intellectuelle a suivi 4235 titres contestés en 2025, deuxième niveau le plus élevé jamais documenté par l’organisation. Publishers Weekly ajoute, à partir du même rapport, qu’environ 91,7 % des titres visés l’ont été par des groupes de pression ou des décideurs publics, loin devant les parents et les usagers individuels.

La séquence confirme la judiciarisation du dossier. ActuaLitté avait déjà relevé, en mars 2026, que Penguin Random House et sa maison mère Bertelsmann renforçaient leurs actions contre les restrictions visant les livres aux États-Unis. L’Idaho, la Floride et l’Iowa illustrent cette stratégie : les éditeurs agissent aussi comme parties à des contentieux constitutionnels.

Crédits photo : ernie114 CC 0

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Clément Solym

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