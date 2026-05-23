Des livres scientifiques écrits avec l’IA, mais sous contrôle humain

La source originelle est la prépublication déposée le 27 mars 2026 sur arXiv par Yangjie Tian et dix coauteurs. Le texte ne signale pas de publication dans une revue évaluée par les pairs. Il présente CoAuthorAI comme une chaîne d’écriture scientifique longue, conçue avec Kexin Technology et associée au modèle Luffa AI.

Les chercheurs ciblent un défaut central des modèles génératifs appliqués au livre savant : la cohérence baisse quand le texte s’allonge et les références deviennent fragiles. Leur proposition combine recherche documentaire augmentée, plan hiérarchisé par des spécialistes et rattachement automatique des sources. Les corrections restent humaines, jusqu’à l’échelle de la phrase.

Le verrou se déplace vers la vérification

Le protocole suit une succession d’étapes fermées : création du projet, choix du titre, chargement du plan, dépôt des articles, extraction des PDF, compression de la littérature, génération des sections, révision et traçage des références. arXiv précise que l’avant de la chaîne reçoit les consignes et les corrections, tandis que l’arrière-plan traite les documents.

La méthode répond aussi à une contrainte technique : les fenêtres de contexte n’absorbent pas toujours le corpus nécessaire à un chapitre. Les auteurs fixent donc une limite de quarante documents compressés par lot. Quand une partie exige davantage de matériaux, l’outil produit plusieurs résultats intermédiaires, les recombine, puis les relie aux textes d’origine.

L’évaluation porte d’abord sur 500 chapitres de synthèse scientifique. Le meilleur résultat automatique atteint 0,9802 en rappel souple des intertitres, avec Claude 3.5 Sonnet. L’examen humain, mené par cinq évaluateurs sur 20 textes, donne un score moyen de 0,821 pour le même modèle, présenté dans le résumé comme un taux de satisfaction de 82 %.

Le livre publié reste un travail d’auteurs

Le cas d’étude concerne AI for Rock Dynamics, publié en accès ouvert par Springer Nature. La page de l’éditeur présente l’ouvrage comme une monographie fondée sur Luffa AI et issue d’un partenariat entre CNPIEC Kexin Technology, la Société chinoise de mécanique et d’ingénierie des roches et Springer Nature.

Dans la prépublication, les chapitres 2 à 8 servent de terrain d’observation. Ils réunissent en moyenne environ 130 références chacun, soit 910 références pour ces sept chapitres et 917 pour l’ensemble du volume. La précision moyenne des références, après vérification, atteint 77,4 %. Le taux de correction manuelle s’établit à 15,4 %, avec des variations de 11 % à 21 %.

Ces chiffres donnent la portée réelle de l’expérience : l’automatisation accélère la production d’un brouillon structuré, mais ne supprime ni le contrôle scientifique ni l’édition. Le manuscrit final résulte d’une comparaison entre version générée et version corrigée par l’équipe d’auteurs. La promesse porte sur la traçabilité et la productivité, non sur un livre autonome.

L’édition savante encadre son propre laboratoire

L’essai prolonge une trajectoire ancienne chez l’éditeur. En 2019, Springer Nature avait publié Lithium-Ion Batteries, présenté comme son premier livre généré par machine, à partir d’un algorithme développé avec l’université Goethe de Francfort. Ses règles actuelles rappellent que l’intelligence artificielle ne peut pas être autrice, que l’usage doit être déclaré et que la responsabilité du manuscrit appartient aux humains.

Le sujet croise l’autre versant de l’intégrité scientifique. En 2025, Geppetto, outil interne de Springer Nature destiné à repérer des textes incohérents ou trompeurs générés par IA, avait été donné STM Integrity Hub. CoAuthorAI occupe l’autre côté de cette politique : produire avec assistance, mais sous supervision documentée.

Les limites restent explicites. Les auteurs indiquent que le résultat conserve un format typique des textes générés par machine, manque d’éléments visuels et synthétise surtout des connaissances existantes. Pour l’édition scientifique, l’usage validé concerne les ouvrages de synthèse référencés, soumis à correction humaine et à vérification des sources.

Crédits photo : couverture de livre

Par Nicolas Gary

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