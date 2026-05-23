Spotify mise sur l’IA pour créer des audiolivres en quelques clics

Spotify ajoute une brique de production à son activité dans le livre audio. Lors de sa journée investisseurs du 21 mai 2026, l’entreprise a annoncé une bêta fermée d’outils de création d’audiolivres intégrés à Spotify for Authors. Le test débutera en juin, en anglais seulement et dans certains marchés, avec une technologie vocale fournie par ElevenLabs.

La note publiée par Spotify for Authors précise le fonctionnement visé : les auteurs autopubliés sélectionnés déposeront un manuscrit finalisé, généreront une version sonore complète, puis contrôleront la narration avant publication. La bêta permettra de produire gratuitement jusqu’à cinq titres en anglais, avec correction possible des prononciations.

Un coût d’entrée abaissé pour les indépendants

L’annonce ne part pas d’une page blanche. En février 2025, Spotify avait déjà ouvert son catalogue aux ouvrages créés avec ElevenLabs et distribués par Findaway Voices. Ces fichiers devaient passer par un contrôle et porter une mention signalant une narration numérique. Le nouveau dispositif déplace la fabrication dans l’interface auteur.

Ce changement vise d’abord les indépendants, pour lesquels l’enregistrement professionnel reste coûteux. L’outil promet une chaîne plus courte : manuscrit, génération vocale, relecture, corrections, publication. TechCrunch souligne un point commercial important : les versions produites ne seront pas soumises à un contrat d’exclusivité.

Cette ouverture s’inscrit dans une stratégie plus large autour des livres sonores. D’après Spotify, son catalogue dépasse 700.000 titres dans 22 marchés. La société affirme que les heures d’écoute progressent de 60 % sur un an et que son offre Audiobooks+ atteint un million d’abonnés, avec un revenu annuel récurrent attendu de 100 millions de dollars.

Suivre l'argent (et en faire plus)

Le livre audio devient aussi un instrument de revenu additionnel. Spotify ne s’en tient pas à l’intégration d’un catalogue dans Premium : la plateforme pousse désormais des extensions payantes destinées aux auditeurs les plus intensifs. Son aide officielle définit Audiobooks+ comme une option récurrente ajoutant des heures d’écoute à l’abonnement, facturées sur la même mensualité.

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L’offre compte déjà un million d’abonnés et doit générer 100 millions de dollars de revenu annuel récurrent, tandis que de nouveaux paliers d’heures doivent être lancés cet été. En France, dès le lancement du service, les douze heures mensuelles incluses dans Premium pouvaient être complétées par des recharges de dix heures à 9,99 €.

L’IA vocale et les options d’écoute participent ainsi d’un même mouvement : produire plus de titres et faire payer davantage les usages les plus soutenus. Au risque de simplifier plus encore la vie des pirates, comme le montrait notre enquête (voir lien ci-dessus).

La voix de synthèse devient un outil de concurrence

Le groupe avance sur un terrain déjà occupé par Amazon. Kindle Direct Publishing présente une bêta de voix virtuelle permettant aux auteurs de créer une version audio, de choisir parmi plusieurs voix et de publier sur Amazon, Audible, Alexa et Amazon Music Unlimited. Les titres concernés doivent être identifiés comme produits avec une voix informatique.

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La question ne porte plus seulement sur la faisabilité technique. Elle touche la lisibilité commerciale des catalogues, la qualité perçue par les auditeurs et la place des comédiens. ActuaLitté avait déjà relevé, à propos du partenariat avec ElevenLabs, les interrogations liées au consentement vocal, à la rémunération et au signalement au public.

Pour les éditeurs, l’intérêt immédiat réside dans l’exploitation de segments peu servis par le studio : fonds peu actifs, essais de marché, niches linguistiques ou titres à faible rotation. Pour les auteurs indépendants, l’argument tient à l’accès direct au format sonore.

La décision de Spotify positionne ainsi la voix artificielle dans le flux normal de publication : le marché devra distinguer, dans les métadonnées comme dans l’écoute, ce qui relève d’une production automatisée et ce qui relève d’une création interprétée. De quoi susciter l'enthousiasme des comédiennes et comédiens...

Crédits photo : domaine public

Par Nicolas Gary

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