La femme oubliée qui a pesé sur la transition espagnole

Cette livraison relie Carmen Díez de Rivera aux coulisses de la Transición, Kathryn Paige Harden aux débats sur responsabilité et génétique, Guy Cuthbertson à la longue bataille autour de L’Amant de Lady Chatterley, Marta San Miguel au destin d’Enrique Granados et Fortesa Latifi à l’industrie du kidfluencing. Un parcours dense, où les livres éclairent pouvoir, désir, mémoire, culpabilité, héritage et exploitation de l’image dès l’enfance.

Biographie - La femme cachée de la Transición espagnole

La soledad fue el precio: Vida de Carmen Díez de Rivera (« La solitude en a été le prix. Vie de Carmen Díez de Rivera »), de Carmen Domingo, Tusquets, 2026.

La transition démocratique engagée en Espagne après la mort de Franco, en 1975, ne se résume pas aux noms les plus connus du passage vers la démocratie. Aux côtés du roi Juan Carlos, d’Adolfo Suárez, de Felipe González ou de Santiago Carrillo, d’autres acteurs politiques, militaires et syndicaux ont contribué à bâtir une sortie négociée du franquisme.

Parmi ces figures moins visibles se distingue Carmen Díez de Rivera, qui dirigea le cabinet d’Adolfo Suárez durant les premiers mois décisifs de la transition. Le livre de Carmen Domingo revient sur cette personnalité brillante, influente, marquée par une histoire personnelle douloureuse, et sur le rôle longtemps sous-estimé qu’elle occupa dans les coulisses du pouvoir espagnol.

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Éthique - Si mes gènes m’incitent à agresser, pourquoi me condamner ?

Original Sin: On the Genetics of Vice, the Problem of Blame, and the Future of Forgiveness (« Péché originel. Sur la génétique du vice, le problème de la responsabilité et l’avenir du pardon »), de Kathryn Paige Harden, Random House, 2026.

Kathryn Paige Harden, qui dirige le laboratoire de génétique du comportement à l’université du Texas à Austin, aborde un débat lourd de conséquences : la place des prédispositions génétiques dans la conduite humaine, la responsabilité morale et le jugement pénal. La question surgit notamment dans le dialogue avec un détenu condamné à la prison à vie pour des crimes commis à l’âge de 16 ans.

Spécialiste de l’étude des jumeaux, Harden avait déjà suscité la controverse avec La Loterie génétique. Son nouveau livre élargit le débat en associant données scientifiques, récit personnel et référence au péché originel. Le sujet ne se limite plus aux sciences du comportement : il interroge la faute, le pardon, la condamnation et les limites d’une société qui prétend juger des actes sans ignorer l’héritage biologique.

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Histoire littéraire - Une ténébreuse affaire : L’Amant de Lady Chatterley

Lady C: The Long, Sensational Life of Lady Chatterley’s Lover (« Lady C. La vie longue et sensationnelle de L’Amant de Lady Chatterley »), de Guy Cuthbertson, Yale University Press, 2026.

Où finit l’art, où commence l’obscénité ? Le roman de D. H. Lawrence a longtemps concentré cette question. En Angleterre comme aux États-Unis, L’Amant de Lady Chatterley a suscité admiration, scandale, interdictions et procès. Guy Cuthbertson retrace cette longue histoire juridique, littéraire et commerciale, marquée par les critères parfois absurdes employés pour décider de la valeur ou de l’indécence d’une œuvre.

Le livre suit les péripéties d’un texte devenu emblème des affrontements entre morale publique, liberté littéraire et censure. L’affaire dépasse le seul destin d’un roman : elle raconte une époque, ses embarras devant la sexualité, ses contradictions judiciaires et la manière dont une œuvre interdite finit par devenir un classique.

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Roman - Que faisons-nous de ce dont nous héritons ?

Última escala (« La dernière escale »), de Marta San Miguel, Libros del Asteroide, 2026.

En mars 1916, le pianiste et compositeur espagnol Enrique Granados triomphe à New York avec son opéra Goyescas. Retenu à la Maison-Blanche par le président Wilson pour un récital impromptu, il modifie son voyage de retour vers Barcelone avec son épouse Amparo. Arrivé en Angleterre, le couple embarque le 24 mars à bord du Sussex, torpillé deux heures plus tard par un sous-marin allemand.

Granados, qui ne savait pas nager, se jette à l’eau après avoir vu son épouse tomber à la mer. Les témoins diront qu’ils furent retrouvés enlacés, emportés par les vagues. Marta San Miguel part de cette histoire, et d’une mélodie entendue dans l’enfance, pour explorer la mémoire, l’héritage et ce que les vies disparues continuent de transmettre aux générations suivantes.

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Réseaux sociaux - Un enfant peut rapporter gros

Like, Follow, Subscribe (« Likez, suivez, abonnez-vous »), de Fortesa Latifi, Gallery Books, 2026.

Ryan Kaji compte 40 millions d’abonnés sur YouTube et plus de 63 milliards de vues. Exposé en ligne dès l’âge de 3 ans, il incarne l’une des figures les plus connues du kidfluencing, cette transformation des enfants en influenceurs par leurs propres familles. La journaliste Fortesa Latifi décrit un marché de plusieurs milliards de dollars, où la vie privée des enfants devient une source de profit.

Le phénomène commence souvent par l’envie ordinaire de partager des images familiales. Il bascule lorsque l’exposition numérique se mue en modèle économique. Selon l’article cité par la Booksletter, un enfant sur quatre en Occident apparaît sur les réseaux sociaux avant même sa naissance. Le livre interroge ainsi la responsabilité parentale, l’exploitation de l’image et la frontière de plus en plus fragile entre intimité familiale et industrie de l’attention.

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Pour aider Books

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.

Crédits photo : Carmen Díez de Rivera au Parlement européen, à Strasbourg, en 1989. © European Union, 1998-2026

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com