Avec du papier, des ciseaux et de la colle, on ne s’ennuie jamais"

Montée la veille, l’exposition prend vie avec l’arrivée des enfants. Avant l’effervescence que peut produire une classe d’élémentaire, Nathalie Trovato prend le temps de raconter le projet :

« En tant qu’artiste, je suis intervenue à l’école primaire Saint-Exupéry à Castelnau-le-Lez. Ils ont souhaité faire un projet pour la Comédie du Livre autour de l’auteur et du livre Le Petit Prince. Donc j’ai proposé différentes activités. »

La première prend la forme d’un kamishibaï, ce théâtre de papier japonais où des planches illustrées se succèdent dans une structure en bois. « Le kamishibaï, c’est un petit théâtre japonais, un théâtre de papier. Le butaï, c’est la structure en bois dans laquelle on met des planches de dessin. Et les planches se succèdent. On est derrière le petit théâtre et on lit, on raconte l’histoire. » Les élèves devaient présenter à haute voix leurs textes.

Les élèves se sont donc emparés du récit de Saint-Exupéry. « Ils ont raconté l’histoire du Petit Prince à leur manière. » Avant cela, ils avaient travaillé sur « un abécédaire du Petit Prince », précédé d’un « méga brainstorming de mots » pour faire émerger les termes clés. « C’est eux qui ont choisi les mots. »

De cette matière, Nathalie Trovato tire une autre proposition plastique : « Comme il restait plein de mots, je me suis dit que ça serait chouette de les mettre en scène, ces mots-là. Et j’ai eu l’idée de ces planètes. Des planètes de mots. »

Un exercice qui permet aussi de travailler le graphisme, sans consigne trop fermée : « Là, ce n’était pas du tout guidé. Ma technique, c’est le papier découpé, et là, c’était vraiment à leur manière de s’approprier les mots. »

L’exposition rassemble ainsi plusieurs formes : des planches, des planètes de mots, mais aussi des livres. « Il y a aussi les petits livres. Je suis une fan de fabrication de livres, de "livres pauvres". Je ne suis pas une relieuse professionnelle, mais j’adore fabriquer des livres. » L’idée était ici de fabriquer « des livres origami », des livres accordéons, « un peu comme les enfants » : « Ils sont petits, ils doivent devenir très grands. »

Sur ce projet, chaque élève a travaillé individuellement. « Chacun d’eux a inventé la fin du Petit Prince. » Avec parfois des surprises : « Il y a des choses assez rigolantes. Ils n’ont pas toujours été très tendres dans la fin de l’histoire. »

Avant de lancer les élèves dans ces réalisations, Nathalie Trovato leur a présenté sa propre pratique. Son dernier livre publié, Mon alphabet de la nature arabe-français, est un abécédaire autour de la langue arabe, réalisé avec la technique du papier découpé.

Cette technique, chez elle, naît d’une réflexion sur les langues et les images. « Je suis polyglotte. Je me mets toujours à la place de personnes qui me disent : je suis avec quelqu’un qui ne parle pas ma langue, comment est-ce que je vais me faire comprendre ? Le langage des images est universel »

Elle transmet donc aux enfants cette idée de simplification : partir de formes géométriques simples, de signes accessibles, d’un geste qui ne cherche pas d’abord à produire du « beau ». « Les enfants savent beaucoup de choses. Il suffit de faire émerger. Moi, je ne parle pas beaucoup de transmission, finalement. Je parle plutôt de faire émerger ce qui existe en eux, parce qu’ils sont super créatifs. Ils savent plein de choses. Ils sont très intelligents. Mais parfois, on ne leur met pas certains outils en main.»

Le papier découpé a, pour elle, un avantage précieux : il place tous les enfants au même niveau. « Ça met tous les enfants sur un même pied d’égalité, parce qu’ils ne connaissent pas la technique. Et on n’est plus dans l’idée : “J’ai bien dessiné, j’ai bien fait, c’est beau, c’est pas beau.” Ils se rendent compte d’eux-mêmes qu’en fait, ça n’a pas besoin d’être beau ou pas beau. C’est juste expressif. Et c’est ça qui m’intéresse. »

Les textes, eux, ont été travaillés avec leur maîtresse. « Ils ont réécrit Le Petit Prince avec leurs mots. » Ce que les enfants retirent de l’expérience dépasse l’objet final. Il y a la créativité, mais aussi le collectif. « Des dessins qui, tout seuls, seraient un peu faibles, prennent toute leur puissance au contact d’autres. Parfois, c’est ce qui est à côté qui nous fait briller. Et parfois, on brille de nous-mêmes. »

En découvrant l’ensemble installé, les élèves ont pu mesurer ce que chacun avait apporté au projet commun. « Le fait de voir qu’ensemble, ils ont réussi à faire quelque chose d’extraordinaire… Ils étaient assez émerveillés, au final, de voir tout ce qu’ils ont fait. »

Et s’il fallait résumer ce que Nathalie Trovato souhaite leur laisser, ce ne serait pas une morale, mais une phrase simple, presque un viatique créatif : « Avec du papier, des ciseaux et de la colle, on ne s’ennuie jamais. »

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Faire avec ses mains, faire surgir ce qui existe déjà en soi, faire ensemble — et faire tout seul aussi. Dans l’espace Nautilus, les ateliers scolaires deviennent ainsi une exposition où les élèves ne montrent pas seulement ce qu’ils ont fabriqué : ils donnent à voir leur imaginaire en train de prendre forme.

L’exposition restitue aussi le travail mené avec Fred Éclair, pseudonyme de Rudy Martel, ancien journaliste radio qui n’a jamais quitté l’univers sonore. Auteur de deux livres sonores chez Benjamins Media, Flic Flac et Zidigli, il a également participé à ce projet d’ateliers scolaires aux côtés de Nathalie Trovato.

Chez Benjamins Media, maison d’édition jeunesse spécialisée dans le livre sonore, le livre est pensé comme un objet « cousu main » : illustrations stylisées, histoires porteuses de sens, sons travaillés avec précision, impression sur papier certifié. Le prochain ouvrage de Fred Éclair, Petit bonhomme, paraîtra en février 2026 dans la collection M.

Crédits images : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

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Par Clotilde Martin

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