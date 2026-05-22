L’Artiste, le journaliste et… le peintre ?

Amoureux d’art, Joseph n’a qu’une obsession : être le premier à plonger dans l’esprit de Savinien Goubert, qu’il considère comme un génie. Un artiste complet, magistral, inégalable. Le « Maître de la lumière ». Le problème ? En arrivant sur place, après un long périple qui lui a demandé plusieurs jours, le jeune homme se retrouve face à son idôle… qui n’a visiblement aucune idée de qui il est, ou même pourquoi il aurait eu l’idée étrange de venir jusqu’ici. Les journalistes ? Il n’en a cure ! Il ne veut personne chez lui.

C’est Suzanne qui, avec quelques mots, rétablit la situation : « C’est ton Jeune Homme à l’orange ». Le peintre, à ces mots, change complètement d’attitude. Il met une orange dans les mains de Joseph, l’observe en silence… et c’est décidé : il posera pour l’artiste. Qu’il écrive son article, si ça lui chante – tant qu’il sait se taire et accepte de rester immobile pendant des heures.

Il logera ici jusqu’à la finalisation de ce nouveau tableau. Aussi ravi qu’il puisse être de cette nouvelle, Joseph tremble face à l’attitude bourrue du peintre. Et puis, il y a Suzanne, qui va et vient d’une pièce à l’autre en silence, furtivement, aussi légère qu’une mésange. Derrière les tâches de rousseur qui décorent son visage, derrière ce regard fuyant, que cache-t-elle ?

« Étrange d’avoir quelqu’un à la maison. Étrange d’avoir un troisième couvert à la table. Un autre cœur qui bat doucement dans un des lits de la maison. Étrange, étrange, étrange. »

Le roman de Lucy Steeds alterne entre le point de vue de Joseph et celui, plus intime, de Suzanne. Ce va et vient impose un rythme entêtant, délicieux, tandis que le jeune homme trouve une place bien précise au sein d’un écosystème à l’équilibre fascinant.

L’artiste, aussi surnommé Vigou au sein de sa propre demeure, dicte l’atmosphère générale : ses colères, ses éclats de joie font vibrer les murs et emplissent les pièces. Il peint, mange, bois… avec une présence écrasante, implacable. À l'inverse, Suzanne est une fée du logis qui économise ses mots, se rend utile dans l’ombre sans jamais être remerciée, appréciée. Et Joseph ? Alors qu’il pensait être fasciné par le peintre, ses yeux finissent par s’accrocher désespérement à la jeune femme.

Dans ce roman, l’autrice explore de nombreuses thématiques. Elle interroge notamment la place des femmes dans une société d’après-guerre, fondamentalement patriarcale. Ces figures de l’ombre, coincée à l’intérieur de la maison, sont privées de cette liberté qui les appelle.

Elles ne sont pas autorisées à rêver, à viser aussi haut que les hommes. Une femme peintre ? Un peu de sérieux ! En parallèle, la figure de Rupert, frère aîné de Joseph, s’arrête sur les séquelles traumatiques des soldats partis sur le front. Ce dernier souffre d’obusite et, depuis la fin de la guerre, n’est pas sorti de l’hôpital psychiatrique où il suit un traitement… douteux.

Thérapie par chocs électriques, médicaments se suivent, sans résultat. L’Artiste, roman complet et fascinant, a été traduit avec Brio par Frédéric Grellier.

Par Valentine Costantini

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