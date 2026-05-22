Les Parisiennes de Kiraz exposées à Paris

Présentée au Salon du Vieux-Colombier jusqu’au 27 juin, elle réunira des œuvres parues dans Jours de France et Gala, mais aussi des dessins en couleur, des œuvres en noir et blanc et des toiles.

Le parcours entend redonner à voir la singularité d’Edmond Kiraz, dit Kiraz : un trait précis, une ironie légère, un sens aigu de l’attitude et une maîtrise très personnelle de la couleur. Ses « Parisiennes » observent le monde avec humour et distance, incarnant un Paris vif, délicat, parfois cruel, mais toujours traversé par le charme et la malice.

Né Edmond Kirazian au Caire le 25 août 1923 dans une famille francophile d’origine arménienne, Kiraz devient dessinateur politique dès l’âge de 17 ans dans des journaux égyptiens. Il découvre Paris en 1946, avant de s’y installer définitivement en 1948. Dans les années 1950, il croque déjà les détails de la capitale, ses réverbères, ses colonnes Morris, ses terrasses de café, et invente peu à peu cette figure devenue légendaire : la Parisienne.

C’est dans Jours de France, de 1959 à 1987, que ses personnages entrent véritablement dans la culture populaire. Ses dessins seront ensuite repris dans Gala, Paris Match et la publicité, notamment dans les années 1990. Kiraz devient « le plus parisien des dessinateurs ». Il meurt à Paris le 11 août 2020.

L’exposition de la Mairie du 6e s’inscrit aussi dans un travail de conservation plus large. Créé par Edmond Kiraz en 2016, le Fonds de dotation Kiraz a pour mission de faire reconnaître la qualité artistique des « Parisiennes » comme œuvre à part entière, d’en assurer la sauvegarde et d’en favoriser la diffusion auprès du public. Il conserve notamment la quasi-totalité des dessins parus dans Jours de France, ainsi qu’une partie importante des dessins de jeunesse de l’artiste.

En 2008, le musée Carnavalet avait consacré une rétrospective aux Parisiennes de Kiraz, accompagnée d’un catalogue présentant l’illustrateur comme le créateur de « LA Parisienne », devenue un emblème international de Paris.

L’exposition Les Parisiennes : Kiraz sera visible du 6 au 27 juin 2026 à la Mairie du 6e arrondissement, 78 rue Bonaparte.

Crédits photo : Fonds de dotation Kiraz

Par Hocine Bouhadjera

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