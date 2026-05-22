Drill, baby, drill : le festival lyonnais qui répond aux urgences écologiques

Le festival se déroule dans un contexte marqué par l’accélération des dérèglements climatiques et environnementaux. Ses organisateurs rappellent que certaines activités humaines rendent déjà des territoires inhabitables, tandis que des discours favorables à l’exploitation accrue des ressources fossiles continuent de progresser.

Face à ces tensions, « À l’École de l’Anthropocène » veut défendre un espace de réflexion collective, capable de construire « une culture commune du changement global » et de nourrir le débat démocratique autour des choix de société à venir.

Pendant trois jours, le public pourra assister à des soirées spéciales, masterclasses, projections, séminaires, ateliers et émissions de radio. La programmation entend mêler analyses scientifiques, expériences de terrain, création artistique et réflexion politique autour des enjeux environnementaux, sociaux et urbains.

Parmi les personnalités invitées figurent notamment Frédérique Alacoque, responsable innovation sociale, la philosophe et militante Myriam Bahaffou, l’architecte David Bravo, ancien conseiller chargé de la lutte contre la gentrification à Barcelone, ou encore Sylvain Camuzat, directeur de l’Association villeurbannaise du droit au logement. La journaliste et réalisatrice Rokhaya Diallo participera également à cette édition, aux côtés de Sylvain Godinot, conseiller délégué au logement social à la Ville de Lyon.

Le festival réunira aussi plusieurs chercheurs, auteurs et artistes engagés sur les questions écologiques et sociales, parmi lesquels Léa Hobson, architecte et militante écologiste, Loïc Hecht, écrivain, journaliste et réalisateur, la musicienne Mélissa Laveaux, le géographe Michel Lussault, l’anthropologue et apiculteur Robin Mugnier ou encore Baptiste Mylondo, enseignant en sciences sociales et cofondateur de Coopriétaires.

D’autres intervenants sont également annoncés, comme le philosophe Mathieu Potte-Bonneville, directeur du département Culture et création du Centre Pompidou, l’historienne de l’art Bénédicte Savoy, l’écrivain et avocat Philippe Sands, la journaliste et artiste sonore Camille Viguié, ou encore Bettina Zourli, militante et autrice.

Ci-dessous, le programme détaillé :

Crédits photo : À l’École de l’Anthropocène

Par Hocine Bouhadjera

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