Disparition d’Aldo Naouri, pédiatre star et voix clivante de la parentalité

Né le 22 décembre 1937 à Benghazi, alors dans la Libye italienne, au sein d’une famille juive libyenne, Aldo Naouri grandit dans un contexte d’exil et de bouleversements.

En 1942, sa famille est expulsée de Libye en raison de sa nationalité française et s’installe en Algérie, à Orléansville. Il rejoint la France en 1956 pour entreprendre des études de médecine, d’abord à Besançon puis à Paris. Sa famille le rejoint en 1962, dans le contexte du rapatriement des Français d’Algérie. Il termine sa spécialisation en pédiatrie en 1965.

Un pédiatre devenu figure médiatique

Un an plus tard, il ouvre un centre de pédiatrie dans le 13e arrondissement de Paris, où il exercera jusqu’à sa retraite en 2002. Très tôt, il dépasse le strict cadre médical pour s’intéresser aux sciences humaines : psychologie, sociologie, anthropologie, linguistique ou ethnologie nourrissent sa réflexion sur l’enfance et les structures familiales. Entre 1973 et 1980, il suit une psychanalyse lacanienne qui influencera durablement sa pratique et son écriture.

Aldo Naouri devient progressivement l’un des pédiatres les plus connus du grand public. Ses livres, souvent accessibles et nourris de cas concrets, rencontrent un large lectorat. Dès L’Enfant porté, publié au Seuil en 1982, il développe une réflexion sur la place de l’enfant dans la cellule familiale et sur les équilibres éducatifs. Trois ans plus tard, Une place pour le père (1985) contribue à populariser ses analyses sur la fonction paternelle, thème qu’il approfondira tout au long de son œuvre.

Au fil des décennies, Aldo Naouri publie plusieurs essais marquants sur l’enfance et la famille, parmi lesquels Une place pour le père (1985), L’Enfant bien portant (1993), De l’inceste (1994), Les Filles et leurs mères (1998), Les Pères et les Mères (2004) ou encore Éduquer ses enfants. L’urgence d’aujourd’hui (2008). Dans les années 2010, il poursuit avec Prendre la vie à pleines mains (2013), Entendre l’enfant (2017) et Ma mère : mon analyse et la sienne (2021), ouvrage plus personnel consacré à son histoire familiale.

Son œuvre explore les rapports parents-enfants, les tensions familiales, la sexualité, le rôle du père, la transmission ou encore les mécanismes de domination au sein du foyer. Aldo Naouri a principalement été publié aux éditions du Seuil et chez Odile Jacob, avec un ouvrage paru aux éditions du Panama.

Son approche, fortement marquée par la psychanalyse, a longtemps trouvé un écho important dans les médias et auprès d’une partie des parents. « À la fin, je ne recevais plus que des enfants bien portants et des parents à éduquer », résumait-il lui-même à propos de l’évolution de son métier.

Une pensée souvent jugée réactionnaire

Mais Aldo Naouri aura aussi été une figure controversée. Certaines de ses prises de position sur l’éducation, l’autorité ou les rapports hommes-femmes lui valent de nombreuses critiques. En 2009, son opposition à l’interdiction de la fessée provoque déjà des réactions.

En 2013, une polémique éclate après des propos rapportés dans Prendre la vie à pleines mains, où il évoque avoir conseillé à un homme de « violer » sa femme dans un contexte de blocage sexuel du couple. Ces déclarations déclenchent une vive indignation. Aldo Naouri parlera ensuite d’une « provocation » et d’une méthode « paradoxale », tout en affirmant condamner « de la façon la plus radicale » le viol, y compris conjugal.

D’autres critiques viseront plus largement son rapport à l’autorité éducative et à la parole des enfants. En 2009, Aldo Naouri est notamment visé, avec le pédopsychiatre Marcel Rufo, par une lettre ouverte signée par David Dutarte, membre de l’Observatoire de la violence éducative ordinaire.

Le texte s’inscrit dans un débat plus large sur les pratiques éducatives coercitives, les punitions, les humiliations et les châtiments corporels, que l’OVEO regroupe sous le terme de « violence éducative ordinaire ». Il reprochait aux deux figures médiatiques de l’enfance de défendre une conception trop verticale de l’autorité adulte, au détriment de la dignité et de la parole de l’enfant.

Père de trois enfants, Aldo Naouri était également lié au monde culturel et artistique : il était le père du baryton Laurent Naouri, de la romancière Agnès Desarthe et de la metteuse en scène Elsa Rooke. Son épouse Jeanne est morte en 2012.

Crédits photo : Aldo Naouri à Strasbourg, en 2011 (Ji-Elle, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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