Disparition d’Aldo Naouri, pédiatre star et voix clivante de la parentalité

Le pédiatre et essayiste Aldo Naouri est mort le 18 mai 2026 à Paris, à l’âge de 88 ans. Figure médiatique de la pédiatrie française, spécialiste des relations intrafamiliales et auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’enfance, à l’éducation et à la famille, il aura marqué pendant plusieurs décennies les débats sur la parentalité, tout en suscitant de vives controverses.
Le 22/05/2026 à 14:53 par Hocine Bouhadjera
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22/05/2026 à 14:53
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Né le 22 décembre 1937 à Benghazi, alors dans la Libye italienne, au sein d’une famille juive libyenne, Aldo Naouri grandit dans un contexte d’exil et de bouleversements.
En 1942, sa famille est expulsée de Libye en raison de sa nationalité française et s’installe en Algérie, à Orléansville. Il rejoint la France en 1956 pour entreprendre des études de médecine, d’abord à Besançon puis à Paris. Sa famille le rejoint en 1962, dans le contexte du rapatriement des Français d’Algérie. Il termine sa spécialisation en pédiatrie en 1965.
Un an plus tard, il ouvre un centre de pédiatrie dans le 13e arrondissement de Paris, où il exercera jusqu’à sa retraite en 2002. Très tôt, il dépasse le strict cadre médical pour s’intéresser aux sciences humaines : psychologie, sociologie, anthropologie, linguistique ou ethnologie nourrissent sa réflexion sur l’enfance et les structures familiales. Entre 1973 et 1980, il suit une psychanalyse lacanienne qui influencera durablement sa pratique et son écriture.
Aldo Naouri devient progressivement l’un des pédiatres les plus connus du grand public. Ses livres, souvent accessibles et nourris de cas concrets, rencontrent un large lectorat. Dès L’Enfant porté, publié au Seuil en 1982, il développe une réflexion sur la place de l’enfant dans la cellule familiale et sur les équilibres éducatifs. Trois ans plus tard, Une place pour le père (1985) contribue à populariser ses analyses sur la fonction paternelle, thème qu’il approfondira tout au long de son œuvre.
Au fil des décennies, Aldo Naouri publie plusieurs essais marquants sur l’enfance et la famille, parmi lesquels Une place pour le père (1985), L’Enfant bien portant (1993), De l’inceste (1994), Les Filles et leurs mères (1998), Les Pères et les Mères (2004) ou encore Éduquer ses enfants. L’urgence d’aujourd’hui (2008). Dans les années 2010, il poursuit avec Prendre la vie à pleines mains (2013), Entendre l’enfant (2017) et Ma mère : mon analyse et la sienne (2021), ouvrage plus personnel consacré à son histoire familiale.
Son œuvre explore les rapports parents-enfants, les tensions familiales, la sexualité, le rôle du père, la transmission ou encore les mécanismes de domination au sein du foyer. Aldo Naouri a principalement été publié aux éditions du Seuil et chez Odile Jacob, avec un ouvrage paru aux éditions du Panama.
Son approche, fortement marquée par la psychanalyse, a longtemps trouvé un écho important dans les médias et auprès d’une partie des parents. « À la fin, je ne recevais plus que des enfants bien portants et des parents à éduquer », résumait-il lui-même à propos de l’évolution de son métier.
Mais Aldo Naouri aura aussi été une figure controversée. Certaines de ses prises de position sur l’éducation, l’autorité ou les rapports hommes-femmes lui valent de nombreuses critiques. En 2009, son opposition à l’interdiction de la fessée provoque déjà des réactions.
En 2013, une polémique éclate après des propos rapportés dans Prendre la vie à pleines mains, où il évoque avoir conseillé à un homme de « violer » sa femme dans un contexte de blocage sexuel du couple. Ces déclarations déclenchent une vive indignation. Aldo Naouri parlera ensuite d’une « provocation » et d’une méthode « paradoxale », tout en affirmant condamner « de la façon la plus radicale » le viol, y compris conjugal.
D’autres critiques viseront plus largement son rapport à l’autorité éducative et à la parole des enfants. En 2009, Aldo Naouri est notamment visé, avec le pédopsychiatre Marcel Rufo, par une lettre ouverte signée par David Dutarte, membre de l’Observatoire de la violence éducative ordinaire.
Le texte s’inscrit dans un débat plus large sur les pratiques éducatives coercitives, les punitions, les humiliations et les châtiments corporels, que l’OVEO regroupe sous le terme de « violence éducative ordinaire ». Il reprochait aux deux figures médiatiques de l’enfance de défendre une conception trop verticale de l’autorité adulte, au détriment de la dignité et de la parole de l’enfant.
Père de trois enfants, Aldo Naouri était également lié au monde culturel et artistique : il était le père du baryton Laurent Naouri, de la romancière Agnès Desarthe et de la metteuse en scène Elsa Rooke. Son épouse Jeanne est morte en 2012.
Crédits photo : Aldo Naouri à Strasbourg, en 2011 (Ji-Elle, CC BY-SA 3.0)
Par Hocine Bouhadjera
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La librairie LGBTQIA+ Les Mots à la Bouche chiffre désormais le cœur de sa difficulté : un loyer passé d’environ 4300 € en 2021 à près de 5500 €, et des charges mensuelles proches de 6000 €. Après une suspension de trois mois de loyer, la SCOP réclame une solution durable à la Mairie de Paris et à Paris Commerces.
16/05/2026, 10:50
Le marché italien du livre progresse au début 2026, mais l’embellie repose largement sur le bonus bibliothèques. L’AIE chiffre à 35 millions d’euros les achats déjà engagés, sur 60 millions prévus. Le Sud, les librairies indépendantes et les éditeurs hors grands groupes en profitent le plus, tandis que les essais, l’universitaire et la grande distribution poursuivent leur recul. Le second semestre dira si la reprise résiste sans cet appui public.
16/05/2026, 10:15
Après le retrait de Shy Girl par Hachette, le cas dépasse le sort d’un roman d’horreur soupçonné d’intégrer des passages produits par des outils génératifs. Elle place les maisons face à une question plus ardue que la détection technique : comment documenter l’origine d’un manuscrit ? Et quid de la responsabilité des versions successives, donc de la crédibilité d’un catalogue, quand le doute naît d’abord en ligne, hors des circuits professionnels ?
16/05/2026, 10:11
OpenAI étudie les options juridiques après un partenariat jugé décevant autour de ChatGPT dans l’iPhone. L’entreprise envisage notamment une notification de manquement contractuel, sans plainte engagée. Le dossier révèle un enjeu central pour l’IA grand public : la place accordée aux modèles dans les interfaces contrôlées par Apple et leurs outils d’écriture et de recherche.
16/05/2026, 09:58
Une librairie reste un commerce à part. On y protège des livres, mais aussi des rencontres, des habitudes de quartier et parfois plusieurs décennies de travail. Pourtant, comme n’importe quel magasin de proximité, elle peut devenir la cible de cambriolages, d’intrusions nocturnes ou de dégradations coûteuses. Face à cette réalité discrète mais bien présente, les professionnels du livre réfléchissent désormais autrement à la sécurisation de leurs espaces.
15/05/2026, 12:49
À San Francisco, la juge Araceli Martínez-Olguín n’a pas validé immédiatement la transaction de 1,5 milliard de dollars négociée par Anthropic avec des auteurs. Le dossier, né de l’usage de livres piratés pour entraîner Claude, se resserre sur les frais d’avocats, les paiements aux plaignants et la répartition entre ayants droit, au cœur d’un précédent suivi par l’édition. La décision finale reste suspendue aux prochaines ordonnances du tribunal.
15/05/2026, 12:36
En Chine, les ventes de livres en ligne dominent le marché de détail, avec 86,35 % des ventes en 2025. Cette emprise nourrit un désordre commercial fait de faux déstockages, de contrefaçons, de rabais extrêmes et de ventes éclair. Derrière l’alerte se dessine un enjeu central : reconstruire la traçabilité avant que le prix bas n’épuise la valeur éditoriale et n’affaiblisse les éditeurs.
15/05/2026, 11:51
La Bibliothèque nationale de Pologne maintient à 41 % la part des plus de 15 ans déclarant avoir lu au moins un livre. Derrière cette stabilité, les jeunes, les grandes villes et les bibliothèques publiques structurent l’accès aux ouvrages. Ces données alimentent un vieux débat polonais : prix encadré, transparence des ventes et protection économique des auteurs, éditeurs et libraires, dans un marché fragilisé par les rabais répétés en ligne.
15/05/2026, 11:29
À Bahreïn, National Library ferme son espace de vente d’Isa Town après une liquidation massive. Fondée en 1929, l’enseigne incarne un pan ancien du commerce du livre dans le royaume. Sa fragilité rejoint celle du Salon international du livre, encore reporté faute de soutien privé. Et poursuit une tendance à la raréfaction des lieux d’accès aux nouveautés et aux auteurs locaux du pays.
15/05/2026, 11:17
Ce mardi 19 mai, de 9h à 16h30, la bibliothèque Part-Dieu à Lyon accueillera une journée professionnelle consacrée à la lecture jeunesse, organisée avec l’association À livre ouvert. La participation à cette rencontre se fait sur inscription. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
15/05/2026, 10:47
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