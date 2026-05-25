Camila Sosa Villada, Anouchka Vasak et Marie Olivier sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

La Critique - 12h

Mardi 26 mai

Littérature, avec Marie Sorbier et Johan Faerber

Les guérisons miraculeuses du docteur Aira et autres romans de César Aira (trad. Serge Mestre et Michel Lafon, Christian Bourgois)

Paysages lacustres avec Pocahontas d'Arnaud Schmidt (Tristram)

La Rencontre - 13h

Mercredi 27 mai

Littérature

Avec Camila Sosa Villada, comédienne, chanteuse et écrivaine argentine, à l'occasion de la parution de son roman, Je suis une idiote de t'aimer (trad. Laura Alcoba, Métailié)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 25 mai : Pourquoi le ciel est bleu ? Une enquête poético-scientifique d’Anouchka Vasak

Avec Anouchka Vasak pour Le lieu du bleu (anamosa)



Mardi 26 mai : La Havane : une cartographie sensible, avec Leonardo Padura

Avec Leonardo Padura pour Aller à La Havane (Métailié)



Mercredi 27 mai : Né sous X : écrire la quête de soi, avec Anthony Feneuil

Avec Anthony Feneuil pour Rien de caché (Bayard)



Jeudi 28 mai : Entrer dans l’univers poétique de Louise Glück

Avec Marie Olivier, traductrice du recueil Vita nova de Louise Glück (Gallimard) et autrice de Le chant suspendu : essai sur la poésie de Louise Glück et Alice Nez, éditrice



Vendredi 29 mai : Dans la bibliothèque de Chassol

Le Souffle de la Pensée, de Géraldine Mosna-Savoye

Le vendredi de 10h à 11h

Avec Lolita Pille, écrivaine et essayiste

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

L’Amie Prodigieuse : enfance, adolescence de Elena Ferrante -Tome 1

Réalisation : Sophie-Aude Picon

Avec notamment : Amira Casar, Louise Orry-Diquéro, Giulia Dussollier, Sophie Gubri, Etienne Galharague, Sylvain Deguillame, Thomas Harel

L’auteure nous propulse dans l'Italie d'après-guerre dans un quartier populaire de Naples. Après des années de fascisme, la ville prend sa revanche. Elle grouille, elle éructe et ne semble jamais pouvoir s'endormir. L'Amie prodigieuse raconte l'histoire parallèle d'Elena et Lila, deux jeunes amies issues du même quartier défavorisé. La timide et appliquée Elena est fascinée par l’aplomb et la révolte de la sauvage Lila. Toutes les deux douées pour les études, ne suivent pourtant pas la même voie. Lila, la surdouée, abandonne rapidement l'école pour travailler avec son père et son frère dans leur échoppe de cordonnier. Alors qu’Elena, soutenue par son institutrice, va au collège puis, plus tard, au lycée. Leurs chemins les conduiront, après le passage par l’adolescence, à l’aube de l’âge adulte, non sans ruptures et souffrances.

Chaque soir, le feuilleton est suivi de Chroniques du hasard d'Elena Ferrante

Réalisation: Sophie-Aude Picon

Je ne m'étais jamais mise dans les conditions de devoir écrire par obligation », confie l'auteure de L'amie prodigieuse en ouverture de ce recueil. La romancière, dont l'identité n'a jamais été révélée, se dévoile à travers ces cinquante et une chroniques, publiées de façon hebdomadaire dans The Guardian, en 2018. Évoquant tour à tour la société, la politique, l'écriture, le cinéma, la ville, Elena Ferrante parle de son rapport au monde, et nous invite à repenser le nôtre. Son introspection touche à l'universel lorsqu'elle réfléchit aux liens familiaux, amicaux, à la maternité, toujours attentive à affirmer la puissance du féminin.

L'Instant Poésie de Barbara Pravi

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Margot Page

Autrice, compositrice et interprète, Barbara Pravi se prête au jeu de la carte blanche en partageant 20 textes qui l’inspirent ou nourrissent sa création, de la poésie classique aux grands textes de la chanson et de la pop française, où les voix d’hier et d’aujourd’hui se répondent.

Lundi 25 mai : Les comédiens, de Charles Aznavour

Mardi 26 mai : Souviens-toi de moi de Mahvash Sabet

Mercredi 27 mai : A ****, de René Char

Jeudi 28 mai : Questions, de Rupi Kaur

Vendredi 29 mai : Seul sur son étoile, de Gilbert Bécaud

Lectures du soir (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Candide ou l'optimisme de Voltaire

Réalisation : Georges Peyrou

Candide ou l’Optimisme est une œuvre majeure du siècle des Lumières, qui connaît un grand succès dès sa parution en 1759. Sous la forme du conte, Voltaire raconte les mésaventures de Candide, jeune homme naïf et résolument optimiste, qui après avoir été chassé de son château, entreprend un voyage (initiatique) jalonné de malheurs : guerre, catastrophes naturelles, misère… Opposé à la théorie de Leibniz, selon lequel notre monde serait « le meilleur des mondes possibles » puisque c’est Dieu qui l’a créé, Voltaire pense que l’homme peut améliorer sa condition par l’action et propose une philosophie plus pragmatique du bonheur que résume la formule devenue célèbre : « Il faut cultiver notre jardin » qui clôt le récit.

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

La guerre n'a pas un visage de femme - partie 2

Réalisation : Baptiste Guiton

Avec notamment : Julie André (Valentina, Sergent, chef d’une pièce de DCA), Astrid Bayiha (Olga, Brancardière d’une compagnie de fusiliers-voltigeurs), Évelyne Didi (Antonina, Agent de renseignement d’une brigade de partisans)

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Venues des quatre coins d'URSS, d’anciennes camarades du front se rassemblent dans l’intimité d’un appartement communautaire, au milieu des nombreux éviers, ballons d’eau chaude, gazinières et linge qui sèche. En ce printemps 1975, une jeune journaliste est venue recueillir leurs témoignages sur magnétophone.

On pénètre alors, le temps d’un jour et d’une nuit, dans un monde ignoré... un continent isolé où en son sein vivent des femmes douées de leur propre mémoire. L’enfer n’est pas racontable, voire imaginable, alors elles seules peuvent se comprendre. Dès l’invasion nazie en 1941, des milliers de jeunes filles se sont engagées pour défendre leur pays.

En se racontant, l’Histoire peu à peu « s’humanise » et les femmes en débattent ensemble en s’émancipant du discours officiel de propagande. La pièce semble voyager et remonter le cours du temps.

Par Dépêche

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