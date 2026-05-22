"Pour la première fois, il y a plus d’autrices que d’auteurs" : à Montpellier, le livre au féminin

Après avoir traversé la promenade royale du Peyrou, au bout de l’allée, l’espace Albertine Sarrazin donne déjà le ton. Née à Alger en 1937 et morte à Montpellier en 1967, la femme de lettres fut l’une des premières à raconter dans ses livres sa vie de prostituée, de délinquante et son expérience de la prison pour femmes. Avec un nom aussi emblématique, difficile de ne pas entendre, dans les discours d’inauguration, le fil rouge de cette édition : la place des femmes dans la littérature, dans l’histoire et dans la cité.

Premier à prendre la parole, Régis Penalva, directeur de la Comédie du Livre, a replacé le festival dans son écosystème : auteurs, autrices, illustrateurs, éditeurs, bénévoles, équipes techniques, mais surtout librairies indépendantes. Il a rappelé que les salles avaient été « absolument pleines » durant les journées précédant le salon, avant d’adresser « un merci très appuyé aux librairies indépendantes de cette ville ». Car, insiste-t-il, « les temps sont durs pour elles ».

Cette fragilité prend cette année un visage particulier : celui de Sauramps. La librairie historique montpelliéraine n’a pas pu participer à cette édition. Régis Penalva a évoqué sa « défection », contrainte, et salué les autres libraires qui, « par solidarité envers le festival et envers la librairie », ont répondu présents pour qu’« aucun écrivain invité » ne soit laissé de côté.

La parole est ensuite revenue à Claudie Faucon-Méjean, vice-présidente de la Région Occitanie, représentant Carole Delga. L’élue a défendu un festival « populaire », capable de faire vivre « une culture accessible, une culture vivante », dans un moment de « fractures » et de « discours simplificateurs ». Pour elle, le livre demeure « un espace de liberté », « un espace de pensée critique » et « un outil de dialogue ».

Inauguration officielle de la 41e édition de la Comédie du Livre

"Cette Comédie du Livre, c’est le temps des femmes"

La Région a aussi voulu souligner la vitalité de la filière locale, avec plus de 70 maisons d’édition régionales et 65 autrices et auteurs présents sur son espace. Mais Claudie Faucon-Méjean a surtout insisté sur « la mise à l’honneur des femmes », saluant « des femmes autrices, des femmes penseuses » dans une programmation « forte et engagée ». Avant de conclure par Daniel Pennac : « Chaque lecture est un acte de résistance » et « une lecture bien menée peut sauver de tout, y compris de soi-même ».

Dernier intervenant, Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Il a d’abord défendu le financement public de la culture : « Faut pas mentir aux gens, la culture est un service public. Elle a un coût, elle est portée par la contribution commune au service de tous. » À Montpellier, affirme-t-il, soutenir la culture relève d’un « choix politique ».

Mais le cœur de son intervention fut ailleurs : « Cette Comédie du Livre, c’est le temps des femmes », avant d'ajouter : « Pour la première fois, il y a plus d’écrivaines, d’autrices que d’auteurs, que d’écrivains et ce sera toujours comme ça. Parce qu’il y a un plafond de verre encore qui est tombé. »

Cette édition met ainsi en avant plusieurs voix féminines fortes : Salomé Saqué, invitée en carte blanche, mais aussi Gisèle Pelicot, venue mercredi soir dialoguer autour du livre écrit avec Judith Perrignon.

À travers elle, c’est toute la question de la parole des femmes qui traverse le festival. Longtemps, l’histoire a été écrite par les hommes, pour les hommes. En mettant les autrices, les penseuses et les témoins au premier plan, la Comédie du Livre affirme une autre manière de faire récit : rendre visibles celles que l’histoire littéraire et sociale a trop souvent reléguées.

Michaël Delafosse a aussi alerté sur un autre front : le recul de la lecture. « Tout cela est très fragile », prévient-il, évoquant « beaucoup d’offensives sur la culture ». La première, selon lui, est « le déclin de la lecture ». Face aux collégiens, aux enfants, aux jeunes lecteurs à reconquérir, le maire revendique un programme simple : « promouvoir la lecture », « repeupler les bibliothèques », « soutenir les libraires ».

Il a alors rappelé le rôle du réseau métropolitain : « Il y a 15 médiathèques. Il y a 15 petites bibliothèques d’Alexandrie. » Des lieux où l’on peut faire ses devoirs, trouver des livres, emprunter, se retrouver. Il a salué les agents qui « incarnent le service public de la lecture », rappelant qu’un fonctionnaire « sert l’intérêt général ».

Dans ce contexte, la situation de Sauramps prend une portée symbolique. Fondée il y a 80 ans, présente dans la vie culturelle montpelliéraine depuis plusieurs générations, la librairie affronte un loyer lourd et un actionnaire fragilisé par plusieurs crises. Son absence au festival pose une question brutale : comment célébrer le livre si les lieux qui le font vivre, au quotidien, se fragilisent ?

"Chaque lecture est un acte de résistance"

Reste l’autre menace pointée par le maire : la concentration dans l’édition et la crise que traverse le monde du livre : Vincent Bolloré. Pour Michaël Delafosse, le sujet n’est pas seulement économique. Il touche à la diversité des voix, à la liberté des imaginaires, à la possibilité même d’un débat démocratique.

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Cette 41e Comédie du Livre apparaît donc comme une fête, mais une fête lucide. Fête des autrices, des libraires, des éditeurs, des lecteurs et des jeunes à reconquérir. Fête du livre comme espace de liberté. Mais aussi rappel politique : sans librairies, sans médiathèques, sans financement public, sans pluralité éditoriale, la lecture cesse d’être un bien commun.

Crédits images : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

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Par Clotilde Martin

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