La finale de la saison 7 de Si on lisait à voix haute diffusée le 10 juin prochain

La compétition s'est déroulée pendant toute l'année dans près de 3000 classes en France et a impliqué près de 100.000 élèves, de la sixième à la terminale. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 9 finalistes, âgés de 11 à 17 ans, qui se disputeront le titre de meilleure lectrice ou meilleur lecteur de France lors d'une émission exceptionnelle diffusée en première partie de soirée sur France 5 le mercredi 10 juin.

Cette finale est la dernière étape de Si on lisait à voix haute - Saison 7, le concours de lecture à voix haute lancé par François Busnel pour France Télévisions, avec le ministère de l’Éducation nationale, et Lumni.fr.

Les finalistes viennent de 8 académies différentes (La Réunion, Lille, Mayotte, Montpellier, Normandie, Paris, Poitiers, Rennes), ainsi que d'un établissement français de l'étranger à Casablanca, au Maroc ! Les élèves ont franchi les trois étapes de sélection : d’abord au sein de leur classe, puis au niveau de leur académie et enfin au niveau national.

Pour cette finale, les candidats seront départagés par un jury composé de 4 personnalités issues du monde de l'art : Rachida Brakni, comédienne récompensée d'un César et d'un Molière, Philippe Claudel, romancier, lauréat du prix Renaudot et président de la société littéraire du Prix Goncourt, Cécile Coulon, romancière et poétesse et membre du jury de Si on lisait à voix haute depuis la première édition, et Gaëtan Roussel, auteur, compositeur et interprète.

Les finalistes

Catégorie 6e - 5e

Noémie Sider, 6e, 11 ans, collège de Mescoat, Landerneau (Académie de Rennes)

Jean Elazouzi-Montaigne, 6e, 11 ans, collège Sainte-Famille, Béthune (Académie de Lille)

Ghita Gareh, 6e, 11 ans, lycée Lyautey, Casablanca (Maroc)

Catégorie 4e - 3e

Yaëlle Logéat-Belmatoug, 4e, 13 ans, collège Roquefeuil, Saint-Gilles-les-Bains (Académie de La Réunion)

Merlin Vermeren, 4e, 14 ans, collège André-Malraux, Granville (Académie de Normandie)

Saïan Novosi, 3e, 14 ans, collège André-Malraux, Châtelaillon-Plage (Académie de Poitiers)

À LIRE - Reconstituer le corps dispersé de Voltaire, une enquête façon puzzle

Catégorie lycée

Mindjad Moustoifa, 1re, 16 ans, lycée des Lumières, Mamoudzou (Académie de Mayotte)

Salomé Joby, 1re, 17 ans, lycée Charles-Péguy, (Académie de Paris)

Gaby Bouhier-Perrière, 1re, 17 ans, lycée Charles-Gide, Uzès (Académie de Montpellier)

Si on lisait à voix haute est à la fois une soirée spéciale de France 5 diffusée en juin et une opération qui se déroule dans toutes les classes de septembre à juin. Afin d'accompagner les enseignants dans leur engagement pour la lecture à voix haute, des comédiens et des écrivains se rendent toute l'année dans des classes inscrites au concours. Ces rencontres avec les élèves sont filmées et donnent lieu à des reportages diffusés chaque semaine dans La Grande Librairie. Ils sont tous visibles sur Lumni.fr.

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com