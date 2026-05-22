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Les sœurs Mitford, enfants du désordre européen

Bertrand Meyer-Stabley

Avec Les sœurs Mitford. Six femmes dans la tourmente, publié par les Éditions Bartillat, le journaliste Bertrand Meyer-Stabley plonge dans l’histoire de l’une des familles les plus fascinantes et dérangeantes de l’aristocratie britannique du XXᵉ siècle.

Difficile de trouver famille plus romanesque. Enfance dans la campagne anglaise, humour mordant, excentricités mondaines, salons et scandales : derrière le décor aristocratique se jouent aussi les fractures idéologiques de l’Europe entière.

Chacune des six sœurs suit sa propre route, souvent à rebours des attentes de son milieu. Nancy Mitford devient une romancière brillante et moqueuse, disséquant avec ironie le monde dont elle est issue. Diana épouse Oswald Mosley, chef des fascistes britanniques, tandis qu’Unity se rapproche dangereusement d’Adolf Hitler. À l’inverse, Jessica choisit le communisme et l’engagement antifasciste. Pamela se retire dans une existence rurale, quand Deborah finit duchesse de Devonshire à Chatsworth House.

Le livre montre bien ce qui fait la singularité des Mitford : une liberté rare pour des femmes de cette époque, mêlée à une forme d’inconscience sociale et politique. Élevées loin des conventions mais au cœur d’une immense culture familiale, elles avancent avec une assurance parfois fascinante, parfois inquiétante.

Bertrand Meyer-Stabley ne cherche ni à les absoudre ni à les condamner entièrement. Il raconte une famille traversée par les contradictions de son temps, où l’esprit côtoie souvent l’aveuglement. Car les Mitford incarnent aussi l’Europe des années 1930, celle des séductions extrêmes, des engagements irréconciliables et des mondes qui basculent.

Et c’est peut-être ce qui continue de troubler. Derrière les scandales demeure une très ancienne famille anglaise, enracinée depuis des siècles dans l’histoire du royaume, mais emportée par les passions politiques et idéologiques du XXᵉ siècle.

 

ActuaLitté

Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
22/05/2026 à 14:12

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Les soeurs Mitford

Bertrand Meyer-Stabley

Paru le 26/02/2026

320 pages

Bartillat

22,90 €

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