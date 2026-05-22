8 titres distingués par le Prix Livrentête

Le palmarès de cette édition 2026 du Prix Livrentête a été annoncé le 21 mai, lors de l’assemblée générale de l’association Culture et Bibliothèques Pour Tous.

Sélection Albums à partir de 3 ans

La Souris verte de peur, Agnès Debacker et Claire de Gastold (ill.), Gallimard Jeunesse

Sélection Albums à partir de 5 ans

Le Grand baZZZar, Emily Gravett, traduit par Claire Billaud, l’école des loisirs (Kaléidoscope)

Sélection à partir de 7 ans

Mystère au musée (Une enquête de l’inspecteur Stanley ; 1) Hannah Tunnicliffe et Erica Harrison (ill.), traduit par André Gros, Casterman

Sélection à partir de 9 ans

Quelque chose sur le cœur, Amélie Antoine, Syros (Tempo)

Sélection à partir de 12 ans

Le Théorème du kiwi, Jacky Schwartzmann, l’école des loisirs (Médium)

Sélection à partir de 14 ans

Un bout du monde, Célia Garino, Sarbacane (Exprim’)

Sélection BD à partir de 9 ans

Bonnie et les enfants perdus, Béatrice Revel, Sarbacane (BD Jeunesse)

Sélection BD à partir de 12 ans

Moon et Iro, Wonsanji, traduit par Laïla Sarah Kezzi, Milan (Yam Yam)

Les prix ont été remis aux lauréats lors d’une cérémonie exceptionnelle, réunissant les lauréats de l’année ainsi que de nombreux auteurs, illustrateurs, éditeurs primés au fil des ans, et les bibliothécaires bénévoles de l’association.

À LIRE - Viviane Koenig lauréate du Prix Chateaubriand des collégiens 2026

La sélection des ouvrages est réalisée par un comité de lecture composé d’une dizaine de bénévoles du réseau Culture et Bibliothèque pour Tous qui lisent les dernières publications en littérature jeunesse. Les livres proposés dans chaque sélection sont des parutions récentes, publiées dans les 12 mois qui précèdent le lancement du Prix, afin de refléter au mieux la richesse et la diversité de la littérature jeunesse contemporaine.

Le Prix Livrentête mobilise chaque année les 500 bibliothèques du réseau mais aussi des établissements scolaires et des centres de loisirs où sont proposés à la lecture les 5 livres des 8 sélections du Prix Livrentête.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : illustration de Stéphane Sénégas pour le Prix Livrentête

Par Dépêche

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