8 titres distingués par le Prix Livrentête

Le Prix Livrentête, organisé par le réseau Culture et Bibliothèques Pour Tous, fête en 2026 ses 25 ans d'existence. Il a salué, sur cette période, 165 ouvrages, et l'édition 2026 de la récompense en distingue 8. 21.221 jeunes lecteurs et lectrices ont élu leurs titres préférés, dans les différentes catégories.
Le 22/05/2026 à 13:18 par Dépêche
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Publié le :
22/05/2026 à 13:18
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Le palmarès de cette édition 2026 du Prix Livrentête a été annoncé le 21 mai, lors de l’assemblée générale de l’association Culture et Bibliothèques Pour Tous.
La Souris verte de peur, Agnès Debacker et Claire de Gastold (ill.), Gallimard Jeunesse
Le Grand baZZZar, Emily Gravett, traduit par Claire Billaud, l’école des loisirs (Kaléidoscope)
Mystère au musée (Une enquête de l’inspecteur Stanley ; 1) Hannah Tunnicliffe et Erica Harrison (ill.), traduit par André Gros, Casterman
Quelque chose sur le cœur, Amélie Antoine, Syros (Tempo)
Le Théorème du kiwi, Jacky Schwartzmann, l’école des loisirs (Médium)
Un bout du monde, Célia Garino, Sarbacane (Exprim’)
Bonnie et les enfants perdus, Béatrice Revel, Sarbacane (BD Jeunesse)
Moon et Iro, Wonsanji, traduit par Laïla Sarah Kezzi, Milan (Yam Yam)
Les prix ont été remis aux lauréats lors d’une cérémonie exceptionnelle, réunissant les lauréats de l’année ainsi que de nombreux auteurs, illustrateurs, éditeurs primés au fil des ans, et les bibliothécaires bénévoles de l’association.
À LIRE - Viviane Koenig lauréate du Prix Chateaubriand des collégiens 2026
La sélection des ouvrages est réalisée par un comité de lecture composé d’une dizaine de bénévoles du réseau Culture et Bibliothèque pour Tous qui lisent les dernières publications en littérature jeunesse. Les livres proposés dans chaque sélection sont des parutions récentes, publiées dans les 12 mois qui précèdent le lancement du Prix, afin de refléter au mieux la richesse et la diversité de la littérature jeunesse contemporaine.
Le Prix Livrentête mobilise chaque année les 500 bibliothèques du réseau mais aussi des établissements scolaires et des centres de loisirs où sont proposés à la lecture les 5 livres des 8 sélections du Prix Livrentête.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Photographie : illustration de Stéphane Sénégas pour le Prix Livrentête
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 22/01/2025
222 pages
Editions Milan
14,95 €
Paru le 22/08/2024
155 pages
Syros
7,95 €
Paru le 28/08/2024
128 pages
L'Ecole des Loisirs
13,00 €
Paru le 04/03/2026
368 pages
Sarbacane Editions
16,00 €
Paru le 05/03/2025
140 pages
Sarbacane Editions
17,90 €
Paru le 04/04/2024
36 pages
Editions Gallimard
14,00 €
Paru le 05/03/2025
40 pages
Kaléidoscope
14,00 €
Paru le 12/03/2025
64 pages
Casterman
13,95 €
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