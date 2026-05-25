Les sorcières sortent des grimoires : quatre rendez-vous pour démêler histoire et mythes

Sorcières : voyage à travers le temps

En résonance avec l’exposition Merveilleux Moyen Âge. L’abbaye de Île-Barbe un voyage aux portes de Lyon, Lucie Pouclet, attachée d’enseignement et de recherche, animera une conférence de vulgarisation sur la figure de la sorcière, figure injustement associée au Moyen Âge. Cette conférence sera l’occasion de redécouvrir cette figure, tant exposée dans la pop culture. La conférence sera suivie d’un échange lors duquel vous pourrez poser vos questions à Lucie Pouclet.

Cette rencontre sera accompagnée d’une présentation de l’exposition Merveilleux Moyen Âge. L’abbaye de Île-Barbe un voyage aux portes de Lyon par Margaux Ruaud, chargée des collections archéologiques et arts graphiques de Gadagne.

Elle sera tenue à la médiathèque du Bachut conférence, le mercredi 27 mai de 18h à 19h30.

Ésotérisme et sorcellerie historiques au cœur de Lyon

Le premier arrondissement a été le théâtre de drôles d’affaires au fil des siècles. Partant sur les traces de la dernière affaire de sorcellerie au XVIIIe siècle sur la Croix-Rousse, de l’affaire de la nonne possédée dans le cloître Saint-Jean, ou encore de la visite d’un drôle de savant de la Renaissance qui laissa un ouvrage, La philosophie occulte qui reste, encore de nos jours, une référence pour les explorateurs de l’ésotérisme, la conférence vous propose une plongée dans des affaires historiques, documentées — et pourtant ébouriffantes — qui montrent bien que Lyon, et particulièrement son premier arrondissement, n’est pas une cité comme les autres.

Une conférence de Nicolas Le Breton, guide touristique et auteur, à la bibliothèque du 1er, le jeudi 28 mai de 19h à 20h30.

Sorcières et sorciers : histoire et mythes

Participez à l’arpentage du livre de Michelle Zancarini-Fournel autour de la figure populaire de la sorcière et de sa construction au fil du temps, des bûchers de la fin du Moyen Âge à aujourd’hui. Un atelier qui se tiendra à la bibliothèque Part-Dieu le samedi 30 mai de 14h30 à 17h30.

Ce livre est né du désir d’écrire, sous forme d’une lettre aux jeunes féministes, un essai qui invite à comprendre sur quoi reposent les imaginaires de celles qui se considèrent comme les descendantes des sorcières d’autrefois. Il entend faire la part de l’histoire des sorciers et des sorcières et celle de la construction des mythes, jusqu’aux plus contemporains.

L’arpentage est une méthode collective de découverte d’un ouvrage. Le texte sera découpé en morceaux et après un temps de lecture individuelle, les participant·es seront invité·es à mettre en commun leur compréhension (ou incompréhensions !) du texte, leurs ressentis.

Sortir les sorcières du grenier

Alors que les représentations de la sorcellerie et de l’hystérie font la part belle aux croyances et approximations, Pauline Chanu et Michelle Zancarini-Fournel mettent en lumière les injonctions, injustices et violences dont sont victimes les femmes.

En ce qui concerne l’hystérie, bien que cette classification psychiatrique ait disparu du monde médical, son ancrage dans l’imaginaire collectif cause encore de nombreux dégâts et nécessite un éclairage. C’est ce que produit la documentariste Pauline Chanu dans son brillant essai Sortir de la maison hantée : comment l’hystérie continue d’enfermer les femmes sorti en octobre dernier aux éditions de La Découverte. L’autrice montre que ce signifiant flottant est avant tout un moyen de cacher les violences dont les femmes sont réellement victimes.

L’image des sorcières fait l’objet d’une exploitation contemporaine importante, mais qu’en est-il de sa réalité historique ? C’est de cette question dont s’empare avec brio Michelle Zancarini-Fournel, historienne spécialiste d’histoire des femmes et du genre, dans son livre Sorcières et sorciers histoire et mythes sorti en octobre 2024 aux éditions Libertalia. Au-delà du seul sujet de la sorcellerie, son livre pose la question, « les femmes hystériques, incontrôlables, inquiétantes, soumises à quelque force malfaisante, ne seraient-elles pas les sorcières de notre époque ? ».

À la bibliothèque Part-Dieu le vendredi 5 juin de 18h30 à 20h15, en partenariat avec le Cortecs.

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Crédits photo : F. Polledri - BmL ©

Par Revue Topo

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