Au Peyrou, la jeunesse entre livres sonores et mémoire du Mur de Berlin

Maison d’édition montpelliéraine, Benjamin Médias se distingue par un choix rare : proposer ses ouvrages sur trois supports : livre, audio et braille. « Nous sommes la seule maison d’édition en France à proposer les trois supports », explique Brigitte Héry, qui tient le stand aujourd'hui, modéliste.

Pensés pour les tout-petits comme pour les plus grands, les albums s’accompagnent d’une véritable création sonore, où chaque histoire est interprétée, bruitée et mise en musique. La maison distingue deux formats : les livres « taille S », accessibles dès un an, et les « taille M », destinés aux enfants à partir de 3-4 ans, avec « des histoires un petit peu plus longues et plus complexes ».

Quand le livre devient une expérience sonore

Pour ActuaLitté, nous avons pu écouter le début de Bleu, un livre de taille M. L’audio dure 27 minutes. Dès les premières secondes, le bruit des vagues qui meurent sur le sable arrive à l’oreille droite. Puis, doucement, la voix d’Eleanor Sine ouvre le récit : « Bleu joue, grandit, bercée par les histoires de la mer. »

Vient ensuite une chanson :

« Les pieds dans l’eau

Le vent dans les cheveux

Le soleil chauffe ma peau »

Le livre Bleu, première page

Signé par Eleanor Shine à la voix et Clémence Pollet au dessin, Bleu emmène immédiatement l’auditeur sur la plage, puis sur le bateau, aux côtés de l’enfant et de son père. La voix, la musique et les bruitages composent une immersion sensible. Les couleurs vives de l’album réveillent quelque chose de l’enfance, avec une douceur presque nostalgique.

Chez Benjamin Médias, l’audio ne se limite pas à une simple lecture du texte. « Vous avez toujours beaucoup de bruitages », raconte Brigitte Héry. « Si on est dans une forêt, vous allez entendre le bruit de la forêt. »

La ligne éditoriale de la maison repose avant tout sur cette expérience sonore. « L’histoire doit pouvoir être mise en son », résume Brigitte Héry.

Installée près de la faculté de médecine de Montpellier, la maison possède « deux studios d’enregistrement, deux cabines ». L’audio n’est donc pas un simple complément : il devient une autre manière d’entrer dans le livre.

Chaque titre est ainsi proposé en livre, en audio et en braille, afin que la lecture reste accessible au plus grand nombre. « C’est pour tout le monde », insiste Brigitte Héry, rappelant que certains parents malvoyants utilisent également les versions audio et braille. Une façon de rappeler que les histoires appartiennent à toutes et tous.

Les lycéens dansent la mémoire du Mur de Berlin

Ce matin, la jeunesse a également pris le contrôle de la promenade royale du Peyrou. Une classe de première du lycée Jules Guesde y présentait une création chorégraphique inspirée de quatre œuvres liées aux graffitis du Mur de Berlin. Entre mémoire et mouvement, la pièce interroge la séparation, la résistance et la liberté.

Le projet, soutenu par le lycée et Erasmus, a été imaginé et porté par les élèves, accompagnés par leur enseignante Valérie Brouillet, sous la direction artistique de Jos Pujol, chorégraphe de la compagnie Singulier Pluriel.

Un élève ouvre la représentation : « La chorégraphe Jos Pujol nous a aussi appris des mouvements de langue des signes, pour nous exprimer différemment. Ce spectacle nous a permis de développer notre engagement, notre inventivité et notre solidarité. »

La chorégraphie débute avec un groupe d’élèves, tous vêtus de jeans bleu clair. Un cercle se forme autour d’une jeune fille. Par sa posture, elle entre immédiatement dans son personnage : froide, arrogante, menaçante. En frappant dans ses mains, elle impose l’espace : « Le mur, c’est ici. »

Dans cette scène, le Mur de Berlin n’est pas raconté comme une simple date historique. Il devient un corps, une frontière, une violence qui sépare et enferme. La jeune fille désigne au hasard ceux qu’elle condamne. Elle tourne lentement, observe, choisit, puis abat. La scène évoque l’arbitraire, la peur et la brutalité des régimes qui décident de la vie des autres.

Des élèves du lycée Jules Guesde pendant la représentation

Mais face à elle, l’union fait force. Après la mort de deux résistants, les autres élèves lèvent les bras, les croisent en signe de refus, puis la chassent. Le groupe reprend alors possession de l’espace.

Concentrés, portés par la musique, les élèves incarnent tour à tour le mur, la mort, la peur, l’espoir et la résistance. Une jeunesse en mouvement, qui rappelle que transmettre l’histoire peut aussi passer par le corps, le geste et la scène.

Parce que danser, c’est aussi résister. Cette représentation rappelle l’importance du devoir de mémoire, envers celles et ceux qui ont combattu pour la liberté et pour leurs droits.

Crédits images : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

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Par Clotilde Martin

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