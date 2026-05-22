Fabienne Moreau sur la piste des cépages interdits

Non, ce livre ne se lit pas comme un roman. Il est dense et l’histoire de ces cépages est loin, très loin, d’être un long fleuve tranquille. Mais quel délice que de suivre cette Champenoise pour retracer l’histoire de ces six cépages interdits en France en 1934. Elle-même les a découverts un peu par hasard, lors d’un festival de documentaires sur la vigne et le vin qui se tenait à Marseille.

Évidemment, cela ne pouvait qu’intriguer l’historienne et elle a commencé à vouloir en savoir plus mais, dit-elle, « j’ai alors pris conscience que les réponses ne seraient pas courtes, scientifiques, irrévocables et qu’elles allaient m’emmener sur les terrains des sciences du vivant certes, mais aussi des sciences humaines, de la philosophie à la sociologie, de l’histoire à la géographie ».

Toute la difficulté de cet article va donc être de vous donner envie de lire cette enquête sans vous la « spoiler ». Tout comme l’autrice, commençons par le début. « Ils sont six, six cépages interdits : noah, isabelle, herbemont, othello, jacquez et clinton. » Ils sont interdits mais pas inconnus, des sources, nombreuses, existent.

Mais revenons quelques années en arrière. On estime que la vigne, vitis, est apparue il y a environ 60 millions d’années. Principalement sur les territoires qui correspondent aujourd’hui à l’Amérique du Nord et centrale, l’Asie et l’Europe. Ce qui est commun à nos six cépages, c’est qu’ils viennent tous d’Amérique. « Le raisin et le jus de raisin sont connus au paléolithique supérieur (40.000 à 12.000 ans). »

Et selon une étude récente, la domestication de la vigne se situerait vers 11.500 avant que J.-C. ne change l’eau en vin. Concernant la France, pays ô combien amateur de vin, « ce sont les Grecs, via leur colonie de Massalia (Marseille), puis les Romains qui ont introduit la vigne en Gaule. » Vive le libre-échange ! Désolée pour cette digression. Reprenons.

Bien que l’on trouve une trentaine de variétés outre-Atlantique et une seule en Europe, allez savoir pourquoi, les premiers colons, les suivants aussi, décidèrent d’importer leurs pieds et d’essayer de les domestiquer là-bas. Ils vont aller d’échec en échec et malgré cela, au XVIIIe siècle, ils n’ont toujours fait aucun effort, ou presque, pour domestiquer la vigne « autochtone ».

Le pionnier dans la culture des « indigènes » nous est bien connu mais pas exactement pour cela : il s’agit de Thomas Jefferson (1743-1826), et il renonce tout bonnement à la vitis vinifera européenne. Il faut tout de même vous dire qu’entre-temps, nous avons appris pourquoi les colons ne s’en sortaient pas avec les vignes européennes.

En voici les causes : « le phylloxera, le mildiou, la pourriture, les parasites endémiques en Amérique s’attaquent aux vignes européennes alors que les vignes américaines se portent bien […]. Un constat s’impose donc, les espèces américaines sont immunisées. » On comprend donc mieux le choix de Jefferson.

Un certain Bolling Jr (1700-1757) va se poser cette question : « Ne serait-il pas bon pour nous d’essayer d’élever de nouvelles variétés, en mariant nos vignes indigènes avec des vignes étrangères ? » Cette idée d’hybridation va prendre son temps mais, une fois acceptée, tout va aller très vite et au début du XXe siècle, on dénombre plus de 2000 nouvelles variétés dont nos six cépages.

À priori, c’est l’isabelle qui la première pose son pied en Europe. « Hélas, ils ne le savent pas encore, mais des maladies, les plus graves que la vigne ait jamais connues, font partie du voyage. »



La première attaque en France a lieu en 1863, notre vignoble meurt mais les plants américains résistent. Deux camps vont alors s’opposer : les « sulfuristes » ou « chimistes » et les « américanistes », adeptes du greffage. Mal et remède. « À partir de 1900, sur l’ensemble du territoire français, les solutions passant par le greffage l’emportent largement » et notre vigne survit grâce aux porte-greffes américains dont nos six cépages.

Et c’est ici que s’arrête notre article. Pour savoir ce qui a conduit à les interdire, il va falloir lire ce livre et en apprendre plus sur les habitudes de consommation des Français entre 1900 et 1934, voire quelques années plus tard. Il va aussi falloir suivre Fabienne Moreau dans différentes régions de France, chez des particuliers mais également des centres de recherche et des jardins publics.

Une piste néanmoins, pour tous ceux qui vont se dire « mais c’est évident, c’est parce qu’ils rendaient fous »… Scoop, ce n’est pas pour ça.

Par Audrey Le Roy

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