Le Festival BD de Puteaux voit la vie en Schtroumpf

Cette année, le festival met à l’honneur l’univers créé par Peyo. L’Esplanade de l’Hôtel de Ville sera entièrement décorée aux couleurs des célèbres petits personnages bleus, avec des mascottes en déambulation, des structures gonflables en forme de maisons champignons, des espaces de dessin libre, des ateliers de coloriage et un jeu de piste organisé à travers le festival. Une borne photo et un « Photo Call » Schtroumpfs permettront également aux visiteurs de repartir avec un souvenir « schtroumpfé ».

La maire de Puteaux, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, décrit cette édition comme « un véritable village de Schtroumpfs à ciel ouvert », rappelant la capacité du 9e Art à réunir toutes les générations autour d’un imaginaire commun. Elle insiste aussi sur l’ambition d’un événement « généreux et accessible », où même « le plus récalcitrant des Schtroumpfs grognons finira par trouver le sourire entre deux dédicaces ».

Cinquante auteurs invités

Le festival accueillera une cinquantaine d’auteurs et dessinateurs issus d’univers variés : bande dessinée jeunesse, romans graphiques, manga, BD historique ou caricature. L’invité d’honneur sera Ludo Borecki, autour de l’univers des Schtroumpfs.

Côté grand public, seront présents Miguel Diaz Vizoso pour Les Schtroumpfs, Rudy pour Idéfix et Fabrizio Petrossi pour Alfadog.

La programmation adulte réunira Albert Algoud, Christophe Ansar, Céline Bailleux, Frédéric Bertocchini, Franck Bonnet, Jean-Marc Borot, Marc Bourgne, Joseph Falzon, Fabrizio Fiorentino, Benoît Flamec, Nicolas Fraisse, Desirée Frappier, Alain Frappier, STI, Richard Marazano, Hubert Maury, Christian Papazoglakis, Robert Paquet, Christian Prouteau, Éric Stoffel, TaDuc, Noemi Tedeschi et Pascal Valty.

Côté jeunesse, le festival recevra Bob Berger, MAB, Philippe Cardona, Crisse, Patricia Crottier, Émilie Decrock, Dreamy, Marc Dubuisson, Yomgui Dumont, Amandine, Sandrine Kao, Isabelle Lemaux, Madd, Alessandra Marsili, Pendragon, Christian Paty, Jenny, Are, Clarke, Sourya, Pierre Uong, Drac et Zimra.

Trois lieux pour le festival

Le Festival BD de Puteaux investira trois espaces principaux. L’Hôtel de Ville accueillera les rencontres avec les auteurs, les dédicaces, les expositions et les ateliers jeunesse. Le Palais de la Médiathèque présentera notamment une exposition consacrée aux auteurs historiques des Schtroumpfs et au travail de Ludo Borecki. Enfin, l’Esplanade de l’Hôtel de Ville deviendra le « Village des Schtroumpfs », avec animations en plein air, murs de dessin libre et espaces familiaux.

Six grandes expositions rythmeront cette édition. Les visiteurs pourront découvrir une rétrospective consacrée à Michel Vaillant, désormais dessiné par Marc Bourgne, une plongée dans l’univers médiéval-fantastique des Légendaires, ainsi qu’une exposition autour de Mistinguette, personnage préadolescent créé par Amandine.

Une exposition historique autour de Napoléon, à partir des planches de Fabrizio Fiorentino, viendra compléter une présentation pédagogique consacrée aux secrets de fabrication de la bande dessinée. Le festival mettra également en avant « la génération manga français » avec Dreamy, Jenny, Sourya et Philippe Cardona.

En parallèle, une grande « exposition Schtroumpfissime » se tiendra du 6 au 31 mai. Elle proposera un parcours en deux temps : les dessinateurs historiques autour de Peyo, puis l’approche contemporaine incarnée par Ludo Borecki.

Une scène ouverte à tous

Battles de dessins, quizz, masterclasses, grands entretiens et rencontres seront organisés pendant tout le festival. Deux concours de dessin permettront également aux visiteurs de participer directement : « Nouveaux talents de la BD », destiné aux adolescents, et « Chacun sa bulle », ouvert aux préadolescents.

Pour la première fois, des originaux de bande dessinée seront aussi exposés à l’Hôtel de Ville, soulignant la place croissante du 9e Art dans les galeries et espaces d’exposition. Des ateliers libres seront organisés de 12h à 16h dans la Salle des Colonnes avec « Crée ta propre BD », animé par Dessinéo BD et les éditions Nathan.

Le Festival BD de Puteaux revendique une approche populaire, familiale et intergénérationnelle. Avec cette 19e édition placée sous le signe des Schtroumpfs, la ville veut confirmer son ambition : faire rayonner la bande dessinée sous toutes ses formes, dans une ambiance accessible et conviviale.

Crédits photo : Festival BD de Puteaux

Par Hocine Bouhadjera

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