À Meyssac, Antoine Peuchmaurd prépare l'ouverture de la Librairie Modestine

Depuis quelques semaines, Antoine Peuchmaurd a « la scie dans une main, l’ordinateur dans l’autre », selon son expression, et mène les préparatifs pour l'ouverture de sa Librairie Modestine, à Meyssac, en juin prochain.

Il a investi un local de 40 m2, situé au 38, rue de l'Auvitrie, changé l'éclairage, abattu la cloison et installé un mobilier chargé d'histoire pour « donner une âme » à l'ensemble. Deux tables de ferme, nettoyées, restaurées et vernies, sont prêtes à présenter des sélections d'ouvrages, tandis que le libraire se tiendra derrière un vieux comptoir d'une épicerie fine, lui aussi revalorisé.

Antoine Peuchmaurd a construit de ses propres mains plusieurs bibliothèques pour habiller les murs et accueillir les livres, s'appuyant sur son expérience d'ébéniste, une activité qu'il a exercée pendant quelques années.

Du côté des livres, le libraire a choisi 2500 à 3000 références pour sa commande initiale, « qui donnera la couleur de la librairie », explique-t-il. « Je démarre essentiellement avec mes goûts, les choses que j’aime, et en essayant d’élargir. En tant que librairie généraliste de village, la proposition doit rester accessible tout en cherchant le plus possible la qualité. Je veux garder le principe d’une sélection à l’entrée. »

La Librairie Modestine, en cours d'aménagement (crédits Antoine Peuchmaurd)

Outre la littérature, la Librairie Modestine proposera des ouvrages jeunesse, des romans graphiques, des sciences humaines, ainsi que des œuvres poétiques. « Il faut avoir le goût du risque, mais la poésie fonctionne très bien en librairie, pour peu que l’on sache en parler », estime-t-il. Antoine Peuchmaurd entend par ailleurs mettre en avant la littérature québécoise, qu'il a vue se moderniser ces dernières années, citant les maisons La Peuplade et Le Quartanier. « La littérature francophone attire plus les lecteurs aujourd'hui, et les œuvres québécoises peuvent en profiter », ajoute-t-il.

Sur les étagères de l'enseigne, une petite offre de livres d'occasion s'installera, même si l'activité se concentrera essentiellement sur la vente de livres neufs.

Jamais loin des livres

Les meilleures librairies sont celles qui ressemblent aux libraires qui les animent. Sur ce point, Modestine — le nom de l'âne récalcitrant de Robert Louis Stevenson dans Voyage avec un âne dans les Cévennes — porte une véritable biographie de son gérant.

Né à Meyssac, il y grandit, ainsi qu'à Brive-la-Gaillarde, où son grand-père, Jacques Peuchmaurd, directeur littéraire des éditions Robert Laffont, réunit plusieurs auteurs (dont Denis Tillinac, Christian Signol, Claude Michelet ou Colette Laussac) dans l'« École de Brive » et cofonde la Foire du livre encore active aujourd'hui.

Cette ascendance littéraire se complète par les activités artistiques de son père, Pierre Peuchmaurd, poète dont l'Œuvre poétique complète parait chez Pierre Mainard Éditeur en juin, et de sa mère, Anne Marbrun, qui a publié plusieurs recueils aux éditions L'Oie de Cravan.

Monté à Paris, Antoine Peuchmaurd travaille d'abord chez Robert Laffont, notamment dans la librairie de l'éditeur, alors située près de la place Saint-Sulpice et aujourd'hui disparue. « J’ai découvert le travail de plancher d’une librairie, et je me suis mis à dévorer tous les livres qui m’intéressaient, ici et dans les librairies des alentours », se souvient-il. « Et de bonnes librairies, il y en avait alors un paquet, dans le 6e arrondissement. »

Passé par Montréal « en touriste », Antoine Peuchmaurd, ébloui par la cité des mille lumières, décide ensuite de s'y installer. Accueilli par Benoît Chaput, fondateur de L'Oie de Cravan, il travaille quelque temps pour la maison d'édition avant de retourner à la vente de livres au sein de l'enseigne francophone Renaud-Bray. « Ce fut un bon apprentissage, qui m’a permis de découvrir au passage l’édition québécoise », juge-t-il. « J'y suis resté trois ans, cela m'a donné l’occasion de me faire la main, d'observer une autre échelle en matière de vente et de déterminer ce que je voulais voir, et ne pas voir, en librairie. »

Client régulier de la librairie Le Port de tête, à Montréal, Antoine Peuchmaurd répond à une offre d'emploi. Il y restera 15 ans. « Ce furent de très belles années. J'étais le premier employé, nous étions une vingtaine quand je suis parti. La librairie vendait d'abord une majorité de livres d'occasion, puis le rapport s'est inversé, en faveur du livre neuf. » Ouvert 7 jours sur 7, jusqu'à 22h, le commerce porte par ailleurs un foisonnant programme d'événements, jusqu'à 4 ou 5 par semaine.

En guise de pause après cette expérience professionnelle intense, Antoine Peuchmaurd se tourne donc vers l'ébénisterie, et façonne de ses mains des... bibliothèques. « On n'en sort pas », s'amuse-t-il aujourd'hui.

Meyssac, l'évidence

Revenu de Montréal avec sa compagne, Cécile Ronc, artiste-peintre et associée au sein de la SARL derrière la librairie, Antoine Peuchmaurd s'est installé à Meyssac, village qu'il retrouvait régulièrement et n'avait jamais vraiment quitté.

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Il compte à présent sur la diversification de la population et des commerces au sein du village, qu'il observe depuis une quinzaine, mais aussi sur la présence d'une médiathèque « très dynamique » à Meyssac, pour assurer une offre de proximité aux Meyssacois et Meyssacoises ainsi qu'aux populations des alentours.

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Au même titre que Collonges-la-Rouge, commune proche considérée comme un des plus beaux villages de France, Meyssac a de sérieux atouts à faire valoir, selon lui : « Collonges a le côté carte postale, Meyssac est le “vrai village” », avance-t-il, assurant que ses maisons de grès rouge et ses charmantes ruelles n'ont rien à envier à celles de la voisine.

À une époque difficile pour les librairies indépendantes, Antoine Peuchmaurd ne manque pas d'obstination, à l'image de l'animal que Stevenson tente vainement de dominer au cours de son voyage. « J’aime l’idée de la littérature comme un voyage infini : c’est lent, ça part à droite et gauche, ça n’arrête jamais. Quant à l'âne, je dirais qu'il faut être assez têtu pour ouvrir une librairie aujourd’hui. »

Photographie : Le panneau de la commune de Meyssac (GosGroc, CC 0) et le logo de la Librairie Modestine

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com