De la Comédie-Française : le théâtre au cinéma

Une comédie pour la Comédie-Française, quoi de plus logique ? Martin Darondeau et Bertrand Usclat, les réalisateurs, ont aussi écrit ce long-métrage, attendu en salles au cours de cet été. Au Festival de l’Alpe d'Huez, De la Comédie-Française a reçu pas moins de quatre prix, dont le prix spécial du Jury...

Le casting est, bien sûr, particulièrement fourni : Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, Marina Hands, Adeline D'Hermy ou Danièle Lebrun se donnent la réplique.

Ce n'est pas la première fois que la Comédie-Française se retrouve au cinéma, en quelque sorte, puisque les cinémas du réseau Pathé diffusent régulièrement des représentations en salles, dans le cadre du programme « La Comédie-Française au cinéma », lancé il y a 10 ans.

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Par Antoine Oury

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