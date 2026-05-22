Mémoire troublée et silences collectifs : les romans explorent nos zones d'ombre

Cette semaine, la littérature a sorti sa lampe torche : elle fouille les caves familiales, les angles morts de la mémoire, les placards où dorment les secrets, et quelques recoins franchement inquiétants. Des thrillers psychologiques aux récits de filiation, des fantômes intimes de Siri Hustvedt aux silences d’Anna McPartlin, la revue du web littéraire recensée par Bibliosurf entre le 14 et le 20 mai 2026 dessine un paysage peuplé de doubles, d’absents, d’emprises et de chiens philosophes.

Un programme chargé, mais cohérent : les romans les plus commentés de la semaine semblent tous poser la même question, chacun à sa manière — que reste-t-il de nous quand les histoires qu’on se raconte commencent à trembler ?

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes cumulées 1 ↑ L'autre moi (Fleuve) Franck Thilliez 5 blogs · vidéos · podcasts 46.784 2 ★ Les Silencieuses (Cherche midi - trad. Valérie Le Plouhinec) Anna McPartlin 3 blogs 588 3 ★ Ghost Stories (Gallimard - trad. Frédéric Joly) Siri Hustvedt 2 presse · blogs 2512 4 ★ Un été sans fin (Rivages) Joseph d' Anvers 2 blogs · vidéos 337 5 ★ Un chien arrive (José Corti) Camille Ruiz 2 presse · blogs 1164

(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimations Edistat)

Romans en vue

L'autre moi (Fleuve) de Franck Thilliez s'impose cette semaine avec une montée remarquable de la deuxième à la première place, confirmant l'efficacité de cette exploration de la frontière entre réel et imaginaire. Les livres de K79 salue « cette nouvelle aventure [qui] fait partie des grands textes du maître des thrillers », tandis que Loopsider évoque un « thriller psychologique glaçant ». Les Silencieuses (Cherche midi) d'Anna McPartlin marque les esprits par son ancrage dans l'Irlande de 1980, où Je lis je blogue note qu'« Anna McPartlin a construit son intrigue d'une main de maître ». Ghost Stories (Gallimard) de Siri Hustvedt touche par son témoignage sur la vie partagée avec Paul Auster, Benzine Magazine y voyant « un témoignage à la fois pudique et vibrant sur l'amour ». Un été sans fin (Rivages) de Joseph d'Anvers cultive cette tension entre idylle grecque et inquiétude sourde que plusieurs critiques ont relevée. Enfin, Un chien arrive (José Corti) de Camille Ruiz propose une méditation originale sur la cohabitation interspèces, Télérama y découvrant « un manifeste pour décentrer notre regard anthropocentré ».

Thématiques de la semaine

Mémoires familiales et transmission Les récits de filiation marquent cette semaine, explorant les héritages complexes qui nous façonnent. Nous qui avons connu Solange (Flammarion) de Marie Vareille déploie une saga familiale sur quatre générations que Carobookine décrit comme « une histoire profondément humaine, sensible et bouleversante, portée par des femmes qu'on n'oublie pas ». Une histoire d'amour et de violence (Gallimard) d'Olivier Bourdeaut offre selon Les Lectures de Cannetille « une retranscription sans fard, juste et percutante, d'une histoire personnelle bouleversante », tandis qu'Asta (Grasset) de Jon Kalman Stefansson tisse des liens chronologiques complexes qui demandent au lecteur de reconstituer progressivement les connexions entre les personnages. Violence et emprise contemporaines Dans la jungle (Mercure de France) d'Adeline Dieudonné met en lumière les mécanismes de la violence conjugale, Liseuses de Bordeaux notant que « tous les mécanismes de l'emprise sont mis en lumière : la manipulation, la culpabilisation, l'isolement ». Célèbre (L'Iconoclaste) de Maud Ventura explore un autre versant de cette violence, Zazymut évoquant « un univers violent » servi par « une écriture fluide, qui va à l'essentiel ».

Réception critique

L'accueil critique révèle des écarts d'appréciation notables sur plusieurs titres. Si La Bagarre (L'Olivier) de Lauren Groff bénéficie d'un accueil unanimement positif, Le Monde saluant un recueil « capable de nous faire rire et de nous broyer le cœur d'un même élan », d'autres ouvrages divisent davantage. Les réceptions contrastées témoignent d'une diversité d'approches critiques qui enrichit le paysage littéraire de cette semaine, entre enthousiastes découvertes et réserves mesurées, reflétant la variété des attentes et des sensibilités des lecteurs contemporains.

Bâtards (Le mot et le reste) de Jean-Baptiste Hannak confirme la voie tracée par l'auteur dans son premier roman, Surbooké notant qu'« il repart sur les mêmes bases que dans son premier roman », tandis que Nyctalopes y trouve « une aventure musicale survoltée et diablement efficace ». Espoir (Emmanuelle Collas) de Djaïli Amadou Amal livre un récit d'enfance au Cameroun, Benzine Magazine soulignant comment « l'enfance de Djaïli Amadou Amal oscille entre plusieurs sentiments », entre « ravissements et désillusions ». La pratique, l'horizon et la chaîne (Argyll) de Sofia Samatar propose un texte dense qui interroge les structures de domination, Sometimes a book y voyant « un texte engagé qui questionne avec finesses les mécanismes mis en jeux par cette société où l'esclavage et la domination ont été normalisés ».

Hystérie collective (Belfond) de Lionel Shriver suscite des réactions mitigées, Luocine regrettant qu'« une auteure comme Lionel Shriver reprend le flambeau de la résistance au politiquement correct », tandis que Kesketalu ? trouve son approche « toujours intéressant et plutôt courageux ». L'influenceuse (Philippe Rey) de Joyce Maynard divise également, Tu vas t'abimer les yeux déplorant « un roman produit rapidement, pour honorer une commande, sans véritable travail sur les personnages », quand Mes p'tits lus y trouve « un roman nécessaire pour qui prétendrait courir à la reconnaissance de son influence ».

Sources les plus actives

164 contributions recensées cette semaine (149 avis, 9 podcasts, 6 vidéos).

Crédits illustration : Mohamed_hassan CC 0

Par Bernard Strainchamps

Contact : bs@bibliosurf.com