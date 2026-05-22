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Mémoire troublée et silences collectifs : les romans explorent nos zones d'ombre

Chaque semaine, Bibliosurf propose une chronique inédite sur ActuaLitté, prenant le poul du web littéraire. Avec Revue du web, découvrez les tendances à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos diffusés en ligne : les titres les plus discutés, débattus et remarqués (voire remarquables), qui ont agité le net. (semaine du 14 au 20 mai)

Le 22/05/2026 à 10:45 par Bernard Strainchamps

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Publié le :

22/05/2026 à 10:45

Bernard Strainchamps

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ActuaLitté

Cette semaine, la littérature a sorti sa lampe torche : elle fouille les caves familiales, les angles morts de la mémoire, les placards où dorment les secrets, et quelques recoins franchement inquiétants. Des thrillers psychologiques aux récits de filiation, des fantômes intimes de Siri Hustvedt aux silences d’Anna McPartlin, la revue du web littéraire recensée par Bibliosurf entre le 14 et le 20 mai 2026 dessine un paysage peuplé de doubles, d’absents, d’emprises et de chiens philosophes.

Un programme chargé, mais cohérent : les romans les plus commentés de la semaine semblent tous poser la même question, chacun à sa manière — que reste-t-il de nous quand les histoires qu’on se raconte commencent à trembler ?

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes cumulées
1 ↑ L'autre moi (Fleuve) Franck Thilliez 5 blogs · vidéos · podcasts  46.784
2 ★ Les Silencieuses (Cherche midi - trad. Valérie Le Plouhinec) Anna McPartlin 3 blogs  588
3 ★ Ghost Stories (Gallimard - trad. Frédéric Joly) Siri Hustvedt 2 presse · blogs  2512
4 ★ Un été sans fin (Rivages) Joseph d' Anvers 2 blogs · vidéos  337
5 ★ Un chien arrive (José Corti) Camille Ruiz 2 presse · blogs  1164

(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimations Edistat)

Romans en vue

L'autre moi (Fleuve) de Franck Thilliez s'impose cette semaine avec une montée remarquable de la deuxième à la première place, confirmant l'efficacité de cette exploration de la frontière entre réel et imaginaire. Les livres de K79 salue « cette nouvelle aventure [qui] fait partie des grands textes du maître des thrillers », tandis que Loopsider évoque un « thriller psychologique glaçant ».

 

Les Silencieuses (Cherche midi) d'Anna McPartlin marque les esprits par son ancrage dans l'Irlande de 1980, où Je lis je blogue note qu'« Anna McPartlin a construit son intrigue d'une main de maître ». Ghost Stories (Gallimard) de Siri Hustvedt touche par son témoignage sur la vie partagée avec Paul Auster, Benzine Magazine y voyant « un témoignage à la fois pudique et vibrant sur l'amour ».

 

Un été sans fin (Rivages) de Joseph d'Anvers cultive cette tension entre idylle grecque et inquiétude sourde que plusieurs critiques ont relevée. Enfin, Un chien arrive (José Corti) de Camille Ruiz propose une méditation originale sur la cohabitation interspèces, Télérama y découvrant « un manifeste pour décentrer notre regard anthropocentré ».

 

Thématiques de la semaine

Mémoires familiales et transmission

 

Les récits de filiation marquent cette semaine, explorant les héritages complexes qui nous façonnent. Nous qui avons connu Solange (Flammarion) de Marie Vareille déploie une saga familiale sur quatre générations que Carobookine décrit comme « une histoire profondément humaine, sensible et bouleversante, portée par des femmes qu'on n'oublie pas ».

 

Une histoire d'amour et de violence (Gallimard) d'Olivier Bourdeaut offre selon Les Lectures de Cannetille « une retranscription sans fard, juste et percutante, d'une histoire personnelle bouleversante », tandis qu'Asta (Grasset) de Jon Kalman Stefansson tisse des liens chronologiques complexes qui demandent au lecteur de reconstituer progressivement les connexions entre les personnages.

 

Violence et emprise contemporaines

 

Dans la jungle (Mercure de France) d'Adeline Dieudonné met en lumière les mécanismes de la violence conjugale, Liseuses de Bordeaux notant que « tous les mécanismes de l'emprise sont mis en lumière : la manipulation, la culpabilisation, l'isolement ». Célèbre (L'Iconoclaste) de Maud Ventura explore un autre versant de cette violence, Zazymut évoquant « un univers violent » servi par « une écriture fluide, qui va à l'essentiel ».

 

Réception critique

L'accueil critique révèle des écarts d'appréciation notables sur plusieurs titres. Si La Bagarre (L'Olivier) de Lauren Groff bénéficie d'un accueil unanimement positif, Le Monde saluant un recueil « capable de nous faire rire et de nous broyer le cœur d'un même élan », d'autres ouvrages divisent davantage. Les réceptions contrastées témoignent d'une diversité d'approches critiques qui enrichit le paysage littéraire de cette semaine, entre enthousiastes découvertes et réserves mesurées, reflétant la variété des attentes et des sensibilités des lecteurs contemporains.

Bâtards (Le mot et le reste) de Jean-Baptiste Hannak confirme la voie tracée par l'auteur dans son premier roman, Surbooké notant qu'« il repart sur les mêmes bases que dans son premier roman », tandis que Nyctalopes y trouve « une aventure musicale survoltée et diablement efficace ».

 

Espoir (Emmanuelle Collas) de Djaïli Amadou Amal livre un récit d'enfance au Cameroun, Benzine Magazine soulignant comment « l'enfance de Djaïli Amadou Amal oscille entre plusieurs sentiments », entre « ravissements et désillusions ».

 

La pratique, l'horizon et la chaîne (Argyll) de Sofia Samatar propose un texte dense qui interroge les structures de domination, Sometimes a book y voyant « un texte engagé qui questionne avec finesses les mécanismes mis en jeux par cette société où l'esclavage et la domination ont été normalisés ».

 

Hystérie collective (Belfond) de Lionel Shriver suscite des réactions mitigées, Luocine regrettant qu'« une auteure comme Lionel Shriver reprend le flambeau de la résistance au politiquement correct », tandis que Kesketalu ? trouve son approche « toujours intéressant et plutôt courageux ».

 

L'influenceuse (Philippe Rey) de Joyce Maynard divise également, Tu vas t'abimer les yeux déplorant « un roman produit rapidement, pour honorer une commande, sans véritable travail sur les personnages », quand Mes p'tits lus y trouve « un roman nécessaire pour qui prétendrait courir à la reconnaissance de son influence ».

Sources les plus actives

164 contributions recensées cette semaine (149 avis, 9 podcasts, 6 vidéos).

Source Type Chroniques
Libération presse 7
K-libre blog 6
Benzine Magazine blog 6
Le Monde presse 5
Le Monde du Polar blog 5
En attendant Nadeau blog 5
MaVoixAuChapitre blog 4
Ma collection de livres blog 4
Lire au lit blog 3
Mes p'tits lus blog 3

Crédits illustration : Mohamed_hassan CC 0

 

 
 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

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Ghost Stories

Siri Hustvedt trad. Frédéric Joly

Paru le 14/05/2026

432 pages

Editions Gallimard

24,00 €

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L'autre moi

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

456 pages

Fleuve Noir

22,95 €

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Bâtards

Jean-Baptiste Hanak, JB Hanak

Paru le 17/04/2026

250 pages

Le mot et le reste

21,00 €

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L'influenceuse

Joyce Maynard trad. Laurence Richard

Paru le 07/05/2026

170 pages

Philippe Rey

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Espoir

Amal djaïli Amadou, Djaïli Amadou Amal

Paru le 20/03/2026

165 pages

Collas Emmanuelle

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La pratique, l'horizon et la chaîne

Sofia Samatar trad. Patrick Dechesne

Paru le 03/04/2026

124 pages

Argyll éditions

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Un chien arrive

Camille Ruiz

Paru le 12/02/2026

186 pages

José Corti Editions

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Hystérie collective

Lionel Shriver trad. Catherine Gibert

Paru le 08/01/2026

336 pages

Belfond

23,00 €

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Un été sans fin

Joseph d' Anvers

Paru le 01/04/2026

220 pages

Rivages

20,00 €

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Les Silencieuses

Anna McPartlin trad. Valérie Le Plouhinec

Paru le 16/04/2026

406 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

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