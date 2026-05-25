LCP revient sur les interventions télévisées de Pierre Bourdieu

Rembob’INA met à l’honneur une figure majeure de la sociologie contemporaine, l’un des intellectuels les plus influents de son temps, qui fut à la fois honni et adulé. Ses travaux et concepts demeurent aujourd’hui pertinents pour décrypter notre société, à redécouvrir dans une sélection d’archives emblématiques.

Vivre aujourd’hui le musée, un documentaire de Paul Seban, diffusé le 14 janvier 1973 : guidé par Pierre Bourdieu, le réalisateur s’interroge sur le rôle d’un musée, sur son public et ses intentions, le prolongement des premiers travaux du sociologue dans son livre Les héritiers : les étudiants et la culture.

Apostrophes de Bernard Pivot diffusé le 21 décembre 1979 : Pierre Bourdieu présente La distinction, son œuvre la plus connue et la plus importante dans le champ sociologique, qui montre à quel point nos goûts sont conditionnés par notre place dans la société. Le sociologue dialogue avec l’historien Fernand Braudel et le romancier Max Gallo.

Apostrophes de Bernard Pivot diffusé le 29 octobre 1982 : Il échange cette fois avec Pierre Perret sur la langue française et l’argot, alors qu’il vient de publier Ce que parler veut dire.

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Les grands entretiens du Cercle diffusé le 28 avril 1998 : interviewé par la journaliste Laure Adler au Collège de France, Pierre Bourdieu évoque son travail sur La misère du monde, une autre œuvre fondamentale paru en 1993, en revenant sur l’importance de la sociologie.

C’est l’occasion d’évoquer ensuite les rapports compliqués entre Pierre Bourdieu et la télévision.

Photographie : Laure Adler et Gisèle Sapiro face à Patrick Cohen (LCP)

Par Dépêche

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