Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.
Le 22/05/2026 à 10:06 par Cécile Mazin
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22/05/2026 à 10:06
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Le roman devance L’intruse, autre titre de Freida McFadden (City), qui recule d’un rang avec 30.229 exemplaires. D’autres printemps de Virginie Grimaldi reste troisième, avec 20.463 exemplaires écoulés.
Le podium installe ainsi deux dynamiques distinctes : la puissance de Freida McFadden, qui occupe les deux premières places avec un poche et une nouveauté grand format, et la résistance immédiate de Virginie Grimaldi, stable au troisième rang pour sa deuxième semaine. La première place change de main, mais le haut du classement reste concentré autour de quelques signatures déjà très présentes dans le top.
Dans le détail, La prof gagne une place et dépasse L’intruse, qui avait pris la tête la semaine précédente. Derrière ce duel, D’autres printemps conserve son rang chez Flammarion, tandis que Les heures fragiles, autre titre de Virginie Grimaldi, progresse de deux places et atteint le quatrième rang avec 19.065 ventes hebdomadaires. Le Livre de poche place ainsi un titre supplémentaire dans le très haut du classement.
Le top 5 se referme sur Une unique lueur de Fred Vargas, publié chez Flammarion, stable avec 12.180 exemplaires. Le roman affiche désormais 143.839 ventes cumulées après six semaines, soit le cumul le plus élevé parmi les cinq premiers titres de la semaine.
Franck Thilliez occupe deux positions dans les dix premiers. À retardement, chez Pocket, progresse d’un rang à la sixième place, avec 11.071 ventes. L’autre moi, publié chez Fleuve éditions, recule en revanche de quatre rangs et se situe huitième, avec 10.392 exemplaires. Entre les deux, Tata de Valérie Perrin, au Livre de poche, avance d’un rang et atteint 10.996 ventes.
La fin du top 10 confirme la force des rééditions de poche. Quelqu’un d’autre de Guillaume Musso, au Livre de poche, gagne une place au neuvième rang avec 8168 exemplaires. Un animal sauvage de Joël Dicker, publié par Rosie & Wolfe, progresse également d’un rang et clôt ce groupe avec 7854 ventes. Sur les dix premiers titres, six relèvent de la littérature au format poche, contre quatre hors poche. Aucun autre segment n’entre dans ce périmètre.
Le Livre de poche signe la présence éditoriale la plus visible du top 10, avec trois titres : Les heures fragiles, Tata et Quelqu’un d’autre. Flammarion en compte deux, D’autres printemps et Une unique lueur. Trois auteurs disposent chacun de deux ouvrages parmi les dix premiers : Freida McFadden, Virginie Grimaldi et Franck Thilliez. La hiérarchie de la semaine repose donc moins sur une arrivée massive de nouveautés que sur la concentration de ventes autour de noms installés.
La bande dessinée apparaît juste après ce seuil, avec Spy x Family tome 16 de Tatsuya Endo (trad. Satoko Fujimoto et Nathalie Bougon Bastide) chez Kurokawa, onzième avec 7778 exemplaires, puis One Piece tome 112 d’Eiichiro Oda (trad. Julien Favereau, Djamel Rabahi) chez Glénat, seizième avec 6289 ventes. La première entrée manga se situe au vingtième rang : Blue Lock tome 32, de Muneyuki Kaneshiro et Yûsuke Nomura (trad. Lilian Lebrun), publié chez Pika, démarre avec 5718 exemplaires.
La plus forte progression de la semaine revient à Au saccage des petits bonheurs de Boris Cyrulnik, publié chez Odile Jacob. L’ouvrage gagne 135 places, atteint le quarante-troisième rang et enregistre 2880 ventes hebdomadaires.
Les entrées les plus hautes confirment un renouvellement concentré en dehors du top 10. Tout le monde aime Clara de David Foenkinos, chez Folio, entre directement au dix-neuvième rang avec 6160 exemplaires. Blue Lock tome 32 suit au vingtième rang. Plus bas, L’atelier des sorciers - édition grimoire tome 5 de Kamome Shirahama (trad. Fédoua Lamodière), également chez Pika, démarre au quarante et unième rang avec 2969 ventes. Ghost Stories de Siri Hustvedt (trad. Frédéric Joly) entre de son côté au cinquante et unième rang chez Gallimard, avec 2511 exemplaires.
Sur l’ensemble du marché du livre, les données Edistat fournies pour la période du 11 au 17 mai 2026 indiquent 4,347 millions d’exemplaires vendus et 55,280 millions € de chiffre d’affaires. Le marché progresse de 2 % par rapport à la semaine précédente, en volume comme en valeur, et de 5 % par rapport à l’année précédente. Les grandes surfaces spécialisées concentrent 51 % des ventes et 51 % du chiffre d’affaires. Les librairies représentent 35 % des exemplaires et 37 % des recettes, tandis que les grandes surfaces alimentaires pèsent 14 % des volumes et 11 % de la valeur.
L’enseignement principal tient à la double domination de Freida McFadden, qui place le même nom aux deux premières marches, et au rôle structurant du poche dans le haut du classement. Les nouveautés existent, mais elles s’installent surtout à partir de la dix-neuvième place, laissant le top 10 aux titres de littérature portés par des auteurs déjà très présents.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
TRIBUNE - “Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant”
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédits illustration : Virginie Grimaldi en 2018 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)
Par Cécile Mazin
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HarperCollins France
19,50 €
Paru le 03/12/2025
224 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 12/01/2024
795 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 03/07/2024
490 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 23/04/2026
216 pages
Le Cherche Midi
19,80 €
Paru le 13/05/2026
432 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,70 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 06/05/2026
208 pages
Actes Sud Editions
7,90 €
Paru le 19/10/2022
384 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 23/04/2026
224 pages
Leduc.s éditions
19,90 €
Paru le 15/01/2026
64 pages
Les Livres du Dragon d'Or
6,95 €
Paru le 15/04/2026
448 pages
Gallmeister
12,90 €
Paru le 06/05/2026
432 pages
Calmann-Lévy
20,90 €
Paru le 17/06/2020
763 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,40 €
Paru le 06/05/2026
176 pages
Actes Sud Editions
7,70 €
Paru le 13/05/2026
160 pages
Hatier
12,90 €
Paru le 13/05/2026
249 pages
Flammarion
20,00 €
Paru le 06/05/2026
80 pages
Hachette
9,95 €
Paru le 17/01/2013
249 pages
9,00 €
Paru le 29/05/2024
960 pages
LGF/Le Livre de Poche
12,40 €
Paru le 09/04/2026
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Plon
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Paru le 02/04/2026
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Iconoclaste (l')
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