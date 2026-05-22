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Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.

Le 22/05/2026 à 10:06 par Cécile Mazin

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Publié le :

22/05/2026 à 10:06

Cécile Mazin

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Le roman devance L’intruse, autre titre de Freida McFadden (City), qui recule d’un rang avec 30.229 exemplaires. D’autres printemps de Virginie Grimaldi reste troisième, avec 20.463 exemplaires écoulés.

Le podium installe ainsi deux dynamiques distinctes : la puissance de Freida McFadden, qui occupe les deux premières places avec un poche et une nouveauté grand format, et la résistance immédiate de Virginie Grimaldi, stable au troisième rang pour sa deuxième semaine. La première place change de main, mais le haut du classement reste concentré autour de quelques signatures déjà très présentes dans le top.

Dans le détail, La prof gagne une place et dépasse L’intruse, qui avait pris la tête la semaine précédente. Derrière ce duel, D’autres printemps conserve son rang chez Flammarion, tandis que Les heures fragiles, autre titre de Virginie Grimaldi, progresse de deux places et atteint le quatrième rang avec 19.065 ventes hebdomadaires. Le Livre de poche place ainsi un titre supplémentaire dans le très haut du classement.

Le top 5 se referme sur Une unique lueur de Fred Vargas, publié chez Flammarion, stable avec 12.180 exemplaires. Le roman affiche désormais 143.839 ventes cumulées après six semaines, soit le cumul le plus élevé parmi les cinq premiers titres de la semaine. 

Top 10 : les poches tiennent le rang

Franck Thilliez occupe deux positions dans les dix premiers. À retardement, chez Pocket, progresse d’un rang à la sixième place, avec 11.071 ventes. L’autre moi, publié chez Fleuve éditions, recule en revanche de quatre rangs et se situe huitième, avec 10.392 exemplaires. Entre les deux, Tata de Valérie Perrin, au Livre de poche, avance d’un rang et atteint 10.996 ventes.

La fin du top 10 confirme la force des rééditions de poche. Quelqu’un d’autre de Guillaume Musso, au Livre de poche, gagne une place au neuvième rang avec 8168 exemplaires. Un animal sauvage de Joël Dicker, publié par Rosie & Wolfe, progresse également d’un rang et clôt ce groupe avec 7854 ventes. Sur les dix premiers titres, six relèvent de la littérature au format poche, contre quatre hors poche. Aucun autre segment n’entre dans ce périmètre.

Le Livre de poche signe la présence éditoriale la plus visible du top 10, avec trois titres : Les heures fragiles, Tata et Quelqu’un d’autre. Flammarion en compte deux, D’autres printemps et Une unique lueur. Trois auteurs disposent chacun de deux ouvrages parmi les dix premiers : Freida McFadden, Virginie Grimaldi et Franck Thilliez. La hiérarchie de la semaine repose donc moins sur une arrivée massive de nouveautés que sur la concentration de ventes autour de noms installés.

La bande dessinée apparaît juste après ce seuil, avec Spy x Family tome 16 de Tatsuya Endo (trad. Satoko Fujimoto et Nathalie Bougon Bastide) chez Kurokawa, onzième avec 7778 exemplaires, puis One Piece tome 112 d’Eiichiro Oda (trad. Julien Favereau, Djamel Rabahi) chez Glénat, seizième avec 6289 ventes. La première entrée manga se situe au vingtième rang : Blue Lock tome 32, de Muneyuki Kaneshiro et Yûsuke Nomura (trad. Lilian Lebrun), publié chez Pika, démarre avec 5718 exemplaires.

Progression et entrées

La plus forte progression de la semaine revient à Au saccage des petits bonheurs de Boris Cyrulnik, publié chez Odile Jacob. L’ouvrage gagne 135 places, atteint le quarante-troisième rang et enregistre 2880 ventes hebdomadaires. 

Les entrées les plus hautes confirment un renouvellement concentré en dehors du top 10. Tout le monde aime Clara de David Foenkinos, chez Folio, entre directement au dix-neuvième rang avec 6160 exemplaires. Blue Lock tome 32 suit au vingtième rang. Plus bas, L’atelier des sorciers - édition grimoire tome 5 de Kamome Shirahama (trad. Fédoua Lamodière), également chez Pika, démarre au quarante et unième rang avec 2969 ventes. Ghost Stories de Siri Hustvedt (trad. Frédéric Joly) entre de son côté au cinquante et unième rang chez Gallimard, avec 2511 exemplaires.

Le marché

Sur l’ensemble du marché du livre, les données Edistat fournies pour la période du 11 au 17 mai 2026 indiquent 4,347 millions d’exemplaires vendus et 55,280 millions € de chiffre d’affaires. Le marché progresse de 2 % par rapport à la semaine précédente, en volume comme en valeur, et de 5 % par rapport à l’année précédente. Les grandes surfaces spécialisées concentrent 51 % des ventes et 51 % du chiffre d’affaires. Les librairies représentent 35 % des exemplaires et 37 % des recettes, tandis que les grandes surfaces alimentaires pèsent 14 % des volumes et 11 % de la valeur.

L’enseignement principal tient à la double domination de Freida McFadden, qui place le même nom aux deux premières marches, et au rôle structurant du poche dans le haut du classement. Les nouveautés existent, mais elles s’installent surtout à partir de la dix-neuvième place, laissant le top 10 aux titres de littérature portés par des auteurs déjà très présents.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

 

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

TRIBUNE - “Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

Crédits illustration : Virginie Grimaldi en 2018 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

 
 
 

Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com

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Yolo

Aymeric Lompret, Pierre-Emmanuel Barré, Allan Barte

Paru le 24/04/2026

100 pages

Dargaud

17,50 €

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Ragnarok

Daul, Dubu, Jin, Brix trad. Sabrina Damoune

Paru le 16/04/2026

224 pages

Kbooks

14,95 €

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L'homme qui n'avait pas assez d'une vie

Douglas Kennedy trad. Chloé Royer

Paru le 07/05/2026

352 pages

Belfond

22,90 €

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J'emporterai le feu

Leïla Slimani

Paru le 05/03/2026

473 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Un couple (presque) parfait

Florian Tardif

Paru le 13/05/2026

224 pages

Albin Michel

19,90 €

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Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

6,80 €

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Requiem pour la Dame blanche

Eric Fouassier

Paru le 06/05/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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Bien dormir, c'est possible, même pour vous !

Fabien Olicard

Paru le 13/05/2026

288 pages

First

18,95 €

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Mens-moi à l'oreille

Amy Tintera trad. Raphaëlle O'Brien

Paru le 02/01/2026

448 pages

J'ai lu

8,90 €

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L'orpheline d'Auschwitz

Anna Stuart trad. Marc Sigala

Paru le 04/02/2026

509 pages

J'ai lu

8,90 €

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Liberté, dignité, habitabilité

Laurent Neyret, Baptiste Morizot

Paru le 16/04/2026

64 pages

Editions Gallimard

4,90 €

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Cauchon... ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc

Joël Parnotte, Xavier Dorison, Louis-David Delahaye

Paru le 24/04/2026

175 pages

Dargaud

35,00 €

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

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Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 08/10/2025

392 pages

City Editions

22,00 €

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Vinland Saga Tome 29

Makoto Yukimura trad. Xavière Daumarie

Paru le 13/05/2026

288 pages

Kurokawa

8,95 €

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Le Nid du coucou

Camilla Läckberg trad. Susanne Juul, Andreas Saint Bonnet

Paru le 01/04/2026

496 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

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Le Revenant d'Albanie

Jean-Christophe Rufin

Paru le 01/04/2026

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Tempête sur Kinlochleven

Peter May trad. Ariane Bataille

Paru le 06/05/2026

400 pages

Editions du Rouergue

9,90 €

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Bloom Tome 9

Saka Mikami trad. Manon Debienne, Sayaka Okada

Paru le 06/05/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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L'héritier

Aya Estrela

Paru le 29/04/2026

660 pages

HarperCollins France

18,50 €

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Malaven

Olivier Bal

Paru le 23/04/2026

512 pages

Pocket

9,90 €

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La fille au pair

Sidonie Bonnec

Paru le 25/02/2026

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Pour les fans !

Netflix trad. Angela Song

Paru le 05/03/2026

24 pages

Les Livres du Dragon d'Or

6,95 €

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Nos étoiles filantes

Laure Manel

Paru le 08/04/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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La Folie Sainte-Hélène

Jean-Christophe Rufin

Paru le 01/04/2026

264 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

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KPop Demon Hunters

Jessica Yoon trad. Fabienne Berganz

Paru le 07/05/2026

192 pages

Pocket

14,90 €

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L'Atelier des Sorciers Tome 15

Kamome Shirahama trad. Fédoua Lamodière

Paru le 13/05/2026

176 pages

Pika Edition

7,70 €

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Mukudori

Aki Shimazaki

Paru le 06/05/2026

176 pages

Actes Sud Editions

16,50 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Le prieur de Bethléem

Yasmina Khadra

Paru le 04/03/2026

258 pages

Flammarion

21,00 €

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La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

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God of Ruin

Rina Kent trad. Olivia Degrelle

Paru le 13/05/2026

594 pages

Hachette

20,00 €

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The mistake

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 03/07/2024

409 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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Esprits rebelles

Patrick Sobral, Jenny

Paru le 23/04/2026

48 pages

Delcourt

11,50 €

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Romance Dawn

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

203 pages

Glénat

7,20 €

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Bande de compotes !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 09/10/2025

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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Deux vérités, un mensonge

Claire McGowan trad. Nathalie Guillaume

Paru le 04/03/2026

400 pages

Hauteville

8,95 €

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La Porteuse de lettres

Francesca Giannone trad. Françoise Bouillot

Paru le 15/04/2026

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Les cinq ami.e.s l’échappent belle in extremis

Fabcaro

Paru le 17/04/2026

128 pages

6 Pieds sous Terre Editions

14,00 €

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Réussir l'épreuve de Maths 1re spécialité avec Lucas - C'est simple !

Lucas Markarian, Corinne Constantini

Paru le 13/05/2026

256 pages

Hatier

14,90 €

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Prime time

Maxime Chattam

Paru le 05/02/2026

665 pages

Pocket

10,30 €

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La dernière allumette

Marie Vareille

Paru le 02/04/2025

327 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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L'ultime porte

Eric Giacometti, Jacques Ravenne

Paru le 15/04/2026

432 pages

Jean-Claude Lattès

22,90 €

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Euphoria

Léa Nemezia

Paru le 06/05/2026

504 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Clément

Romain Lemire

Paru le 09/04/2026

396 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry, MinaLima

Paru le 02/04/2026

192 pages

Editions Gallimard

29,90 €

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Les archanges de la nuit

Eric Fouassier

Paru le 29/04/2026

400 pages

Albin Michel

21,90 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Pensées distinguées

Funès julia De, Julia de Funès

Paru le 05/05/2026

211 pages

Editions de l'Observatoire

22,00 €

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Madelaine avant l'aube

Sandrine Collette

Paru le 02/01/2026

233 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Insomnia

Léa Nemezia

Paru le 06/05/2026

600 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Célèbre

Maud Ventura

Paru le 07/05/2026

464 pages

Collection Proche

8,90 €

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Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

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Les Vivants

Ambre Chalumeau

Paru le 08/04/2026

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Les grands classiques

Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 18/03/2026

128 pages

Hachette

15,95 €

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Les belles promesses

Pierre Lemaitre

Paru le 06/01/2026

502 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

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So Help Me God!

Iouri Jigounov, Yves Sente

Paru le 27/03/2026

48 pages

Dargaud

13,95 €

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Fearful

Lauren Roberts trad. Marie Demay

Paru le 14/05/2026

288 pages

Editions Gallimard

17,90 €

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

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Bien-être

Nathan Hill trad. Nathalie Bru

Paru le 02/04/2026

782 pages

Editions Gallimard

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Les Malarazza

Ugo Barbàra trad. Romane Lafore

Paru le 09/04/2026

688 pages

Editions Gallimard

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Le Roi maudit

Laura S. Wild

Paru le 13/05/2026

400 pages

Hugo et Compagnie

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Les Bouchères

Sophie Demange

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258 pages

Collection Proche

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Une histoire d'amour et de violence

Olivier Bourdeaut

Paru le 30/04/2026

242 pages

Editions Gallimard

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Les Saiyans

Akira Toriyama trad. Fédoua Lamodière

Paru le 06/05/2026

248 pages

Glénat

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Unsettled

Rose Haussmann

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576 pages

Plumes du Web

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Le pain des anges

Patti Smith trad. Claire Desserrey

Paru le 16/04/2026

304 pages

Editions Gallimard

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Voici demain

Valentin Musso

Paru le 07/05/2026

216 pages

Pocket

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Luffy versus la bande à Baggy !!

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

192 pages

Glénat

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The Deal

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 06/05/2026

432 pages

Hugo et Compagnie

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Une pension en Italie

Philippe Besson

Paru le 08/01/2026

240 pages

Julliard

21,00 €

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The score

Elle Kennedy

Paru le 03/07/2024

486 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Assaut contre la frontière

Leïla Slimani

Paru le 19/03/2026

80 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Astérix en Lusitanie

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 23/10/2025

48 pages

Hachette

10,99 €

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L'épreuve

Danielle Steel trad. Nelly Ganancia

Paru le 07/05/2026

312 pages

Pocket

8,70 €

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Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 1 . Edition limitée

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 08/04/2026

192 pages

Nobi Nobi

3,00 €

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Caught Up

Navessa Allen trad. Jalu loïc Le, Loïc Le Jalu

Paru le 07/05/2026

384 pages

Roncière

19,90 €

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Avec une jaquette reversible

Kamome Shirahama trad. Fédoua Lamodière

Paru le 13/05/2026

176 pages

Pika Edition

7,70 €

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Les miroirs sourient à ceux qui s'aiment

Raphaëlle Giordano

Paru le 23/04/2026

237 pages

Editions Récamier

20,90 €

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Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

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La Bible Segond 21

SBL

Paru le 26/09/2007

822 pages

Société Biblique de Genève

2,50 €

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Mariposa Tome 1

Azra Reed

Paru le 01/04/2026

449 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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Rewind It Back

Liz Tomforde trad. Nicolas Ancion, Axelle Demoulin

Paru le 16/04/2026

610 pages

Chatterley

18,95 €

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Je suis Romane Monnier

Delphine de Vigan

Paru le 15/01/2026

336 pages

Editions Gallimard

22,00 €

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Les 100 recettes du sportif

Nouchka Simic

Paru le 06/05/2026

240 pages

Marabout

19,90 €

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Les maisons parachutées

Didier Daeninckx

Paru le 02/04/2026

226 pages

Editions Gallimard

20,50 €

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Dernière soirée

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 02/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Nóta

Ragnar Jónasson trad. Jean-Christophe Salaün

Paru le 15/05/2026

276 pages

Points

8,40 €

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 8

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 01/04/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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L'émerveillement

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

240 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

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Valentina Tome 1

Azra Reed

Paru le 01/04/2026

430 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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Pack en 2 volumes

Kamome Shirahama trad. Fédoua Lamodière

Paru le 13/05/2026

400 pages

Pika Edition

7,70 €

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Faites votre glucose révolution

Jessie Inchauspé trad. Florence Paban-Lebret

Paru le 04/01/2024

368 pages

Pocket

9,30 €

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Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Holly

Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 28/01/2026

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Le secret de Jeanne

Sophie Astrabie

Paru le 06/05/2026

442 pages

J'ai lu

9,20 €

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Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

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Toutes les nuances de la nuit

Chris Whitaker trad. Cindy Colin-Kapen

Paru le 12/03/2026

888 pages

Pocket

12,10 €

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Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

8,40 €

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 2 . Edition limitée

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 08/04/2026

192 pages

Nobi Nobi

3,00 €

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Terre ou lune Tome 1

Jade Khoo

Paru le 04/02/2026

296 pages

Editions Morgen

32,90 €

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Submersion

Marc Dugain

Paru le 01/04/2026

280 pages

Albin Michel

21,90 €

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La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

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Ton corps dit : "Aime-toi !"

Lise Bourbeau

Paru le 07/05/2026

382 pages

Pocket

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Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

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Blue Lock Tome 2

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

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Le cachot de Hautefaille

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 06/05/2026

504 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Recherche Lily désespérément

Carène Ponte

Paru le 02/04/2026

260 pages

Pocket

8,90 €

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Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

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La colère

Ana Huang trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 08/04/2026

592 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Mon programme de Callisthénie

Brieuc Le Dantec

Paru le 11/02/2026

192 pages

Marabout

19,90 €

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Une vérité qui blesse

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

194 pages

Glénat

7,20 €

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La maison des Pancakes aux fraises

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 04/03/2026

445 pages

HarperCollins France

19,50 €

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Aventure à Erbaf

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 03/12/2025

224 pages

Glénat

7,20 €

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Lakestone Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 12/01/2024

795 pages

Hachette

20,00 €

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The deal

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 03/07/2024

490 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Caché derrière

Laurent Voulzy, Isaure Le Faou

Paru le 23/04/2026

216 pages

Le Cherche Midi

19,80 €

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Identité inconnue

Patricia Cornwell trad. Dominique Defert

Paru le 13/05/2026

432 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Baumgartner

Paul Auster trad. Anne-Laure Tissut

Paru le 06/05/2026

208 pages

Actes Sud Editions

7,90 €

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Respire !

Maud Ankaoua

Paru le 19/10/2022

384 pages

J'ai lu

7,90 €

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Addictions

Matthieu Delormeau

Paru le 23/04/2026

224 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

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Coloriages K-Pop Fandom

Pandi Peachy

Paru le 15/01/2026

64 pages

Les Livres du Dragon d'Or

6,95 €

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Une histoire d'ours

Xxx, Ivey Eowyn trad. Jacques Mailhos

Paru le 15/04/2026

448 pages

Gallmeister

12,90 €

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L'ascenseur

Jacques Expert

Paru le 06/05/2026

432 pages

Calmann-Lévy

20,90 €

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La soeur de la tempête

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

763 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

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Nord Sentinelle

Jérôme Ferrari

Paru le 06/05/2026

176 pages

Actes Sud Editions

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Réussir l'épreuve de Maths 1re tronc commun avec Lucas

Lucas Markarian, Corinne Constantini

Paru le 13/05/2026

160 pages

Hatier

12,90 €

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Les jours d'après

Steve Mandanda, Mathieu Coureau

Paru le 13/05/2026

249 pages

Flammarion

20,00 €

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Instants secrets

Xxx, Disney

Paru le 06/05/2026

80 pages

Hachette

9,95 €

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Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

Paru le 17/01/2013

249 pages

Pocket

9,00 €

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Atlas

Lucinda Riley, Harry Whittaker trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 29/05/2024

960 pages

LGF/Le Livre de Poche

12,40 €

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Occidents

Frédéric Martel

Paru le 09/04/2026

619 pages

Plon

26,00 €

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Dans la jungle

Adeline Dieudonné

Paru le 02/04/2026

433 pages

Iconoclaste (l')

22,50 €

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