Avec Pourpre-sang, “la BD de genre a de beaux jours devant elle

« C’est un album d’excellente facture. On est à mi-chemin entre l’héroïque fantasy et la piraterie, dans un projet très prometteur, pour un éditeur qui a des ambitions assez fortes puisqu’il veut renouveler la BD de genre », assure illico Thomas Jacquart, avec enthousiasme.

En avant pour les embruns, les monstres et les aventures maritimes, dans notre nouvelle émission, Paroles de libraires, à écouter ci-dessous :

Une aventure avant tout

Le récit suit Sauln et sa disciple Lorinte, chasseurs de monstres dans un archipel aux croyances tenaces. Le tout appuyé par un soin particulier accordé au bestiaire : « On voit que Léo Chérel a considérablement travaillé ses monstres. » Ces créatures installent un métier et une fatigue : les chasseurs sont mal payés, Sauln songe à renoncer, Lorinte reçoit l’offre d’Adèle d'Aubépine, jeune noble qui leur demande de l’escorter jusqu’au bal du gouverneur.

La mission paraît simple, rémunératrice, presque sans risque. Elle déplace pourtant l’album vers le piège et la révélation. Jacquart résume la bascule : « Quand ils arrivent à cette fête, au bal du gouverneur, les choses se compliquent, et des chasseurs de monstres ne sont pas de trop pour ce qui les attend. »

Pirates, fantasy et grand spectacle

Pour présenter l’album en librairie, Thomas Jacquart choisit une formule directe : « Est-ce que vous aimez les récits pirates ? Est-ce que vous aimez l’héroïque fantasy ? Alors vous aimerez Pourpre-sang. On est vraiment dans de la grande BD d’aventure. » L’argument désigne un imaginaire lisible, où l’album annonce sa couleur dès la couverture : piraterie, monstres, action, grand large.

Le libraire situe les influences dans une tradition populaire assumée. Il cite The Witcher, Pirates des Caraïbes, La Quête de l’oiseau du temps et plusieurs séries d’héroïque fantasy franco-belge. « Les influences de Léo Chérel sont assez claires et très éclectiques. L’influence de The Witcher est absolument évidente. Pour la partie architecture, on reconnaît aussi Saint-Malo, ses murailles, les embruns, les vagues et les oiseaux de mer. »

Le duo central renforce cette lecture. Sauln et Lorinte relèvent du couple mentor-disciple : « On a des personnages féminins très forts. Il existe une grande tradition de femmes badass dans la bande dessinée, et là, c’est le cas avec Lorinte. »

Astrolabe, un signal aux libraires

Le lancement d’Astrolabe donne à l’album une portée industrielle. La maison revendique une spécialisation dans la bande dessinée de genre — science-fiction, fantastique, horreur, thriller, western — tout en se distinguant d’Urban Comics, malgré la proximité des équipes. Pour Thomas Jacquart, cette arrivée suscite « beaucoup d’enthousiasme ».

Il précise : « Il faut comprendre d’où vient Astrolabe. C’est une émanation de très grands groupes éditeurs, puisque nous sommes chez Média Participations, donc chez Dargaud, Dupuis, Le Lombard, et aussi dans l’environnement d’Urban Comics. »

L’enjeu porte sur une ligne. Le directeur de BDfugue.com observe une période dominée par le roman graphique, la non-fiction et le documentaire, tandis qu’Astrolabe revendique le retour à des univers fortement reconnaissables. « Il y a cette idée de renouer avec la BD de genre à une époque où l’on voit une grosse tendance de romans graphiques et de BD de non-fiction. » Il relève aussi la volonté de faire travailler ensemble des auteurs internationaux et franco-belges, notamment dans Le Phare. « Dans notre métier, les ouvrages collectifs ne sont jamais de très grosses ventes. En revanche, ce sont d’excellents moyens de tester des choses. »

Un objet pensé pour le premier tirage

Le dessin de Pourpre-sang confirme cette double appartenance. Jacquart y voit d’abord une base franco-belge, dans le découpage et la narration. Il nuance toutefois : « Dans le dynamisme de l’action, on retrouve un trait extrêmement rapide. Là, on peut le rapprocher du comics. Mais Léo Chérel a quand même essentiellement été biberonné à la bande dessinée franco-belge. » L’album compte 97 pages, sans temps mort et la première édition comprend un carnet graphique, particulièrement intéressant.

« Il est réservé à la première édition de l’album. C’est une manière d’accélérer l’écoulement du premier tirage. » Il révèle aussi l’ampleur du travail préparatoire : « On voit que Léo Chérel a travaillé pendant des années sur l’univers de Pourpre-sang, au travers du bestiaire, de la recherche de personnages et même de la recherche de couverture. » À cela s’ajoute, chez BDfugue.com, un ex-libris exclusif, « un accélérateur de vente », capable, selon Jacquart, de soutenir la visibilité de l’éditeur dans le réseau et les ventes du premier mois.

La forme en diptyque rassure la librairie spécialisée. Deux tomes promettent une conclusion rapide, sans priver la série d’un effet de fidélisation. Jacquart résume l’équilibre : « Le fait d’annoncer un premier cycle en deux tomes permet d’annoncer qu’il y aura le final de cette histoire relativement rapidement et que, si la série a du succès, d’autres cycles pourront suivre. »

Le divertissement comme horizon

Reste la question du moment. Pourquoi relancer maintenant une bande dessinée de genre aussi frontalement tournée vers l’aventure ? Thomas Jacquart répond depuis la librairie spécialisée : « La BD de genre reste l’un des segments qui fonctionnent le mieux chez nous. Je suis personnellement assez content qu’Astrolabe essaie de renouveler ce genre, parce que nous sommes dans une période particulièrement anxiogène, où les gens ont envie de se changer les idées. »

Il ne déprécie pas la non-fiction, qu’il apprécie pour sa capacité à vulgariser des sujets complexes. Et de recentrer sur l’album : « La bande dessinée est le média parfait pour se divertir. La BD de genre a de beaux jours devant elle. C’est avant tout un art du divertissement. »

Crédits photo : BDfugue

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com