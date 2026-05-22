Catherine Pégard, interrogée sur l'empire Bolloré, botte en touche

Coup sur coup ou presque, l'empire Bolloré a montré son vrai visage. En avril dernier, sur ordre du milliardaire, Olivier Nora, PDG des éditions Grasset depuis le début des années 2000, est remercié, bientôt remplacé par Jean-Christophe Thiery de Bercegol du Moulin, proche de Vincent Bolloré.

Au Festival de Cannes, une action collective, sous la dénomination Zapper Bolloré, s'inquiète de la mainmise grandissante du magnat proche de l'extrême droite sur le 7e art. Propriétaire de Canal+, premier financeur du cinéma français, il envisage de prendre le contrôle total de la chaine de salles UGC, ce qui renforcerait une position dominante.

En réponse à une tribune publiée dans Libération, Maxime Saada, directeur de Canal+, a annoncé, le 17 mai dernier, qu'il ne souhaitait plus que « Canal+ travaille avec les signataires de cette tribune ». Une menace claire et directe envers ceux et celles qui s'interrogeaient sur les risques liés à la puissance du groupe Bolloré, qui pourrait mener à une « uniformisation des films », voire à « une prise de contrôle fasciste sur l’imaginaire collectif », d'après les signataires.

Canal+ « participe de cette diversité de notre cinéma »

Ces 19 et 20 mai, la ministre de la Culture, Catherine Pégard, a été interrogée à plusieurs reprises sur les réponses que le gouvernement comptait apporter aux situations observées dans les secteurs de l'édition et du cinéma.

Sarah Legrain (La France insoumise - Nouveau Front Populaire, Paris) a ouvert le bal dès le mardi 19 mai, à l'Assemblée nationale, lors de la séance de questions au gouvernement. Très au fait des problématiques liées à la concentration dans le domaine de la culture, la députée n'est pas dupe et anticipe la réponse de la ministre : « Je n’attends rien de ceux qui laissent un milliardaire réactionnaire étendre sa main mise sur le cinéma, les médias, l’édition, les festivals, dans une OPA sur nos imaginaires », a-t-elle souligné.

La ministre de la Culture, d'emblée, n'a pas démenti son a priori : « J’aurais préféré vous parler de l’énorme succès du cinéma de Cannes, de la richesse de la programmation française et des fabuleux artistes qu’on y rencontre », a-t-elle commencé, quelque peu hors sujet. « J’ai aussi entendu l’émotion, l’inquiétude qui s’expriment dans le secteur du cinéma, comme elles se sont exprimées dans le secteur du livre récemment », a toutefois assuré Catherine Pégard.

La suite, cependant, interroge quant aux intentions de la locataire de la rue de Valois. « Dans cette économie ambitieuse et fragile [du cinéma], Canal+ a eu une place importante en finançant aujourd’hui environ un film français sur deux, les premiers films, le cinéma indépendant et bien d’autres. Il participe de cette diversité de notre cinéma à laquelle nous devons veiller collectivement », a-t-elle déroulé.

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« La place majeure de cette entreprise dans le cinéma lui donne une voix qui compte. Je regrette que la réponse, disproportionnée à tout le moins, apportée aux inquiétudes bien réelles qui se sont exprimées, les avive alors », a-t-elle poursuivi, défendant finalement la place dominante du groupe Canal+ au prétexte, justement, de sa puissance financière...

« Nos industries culturelles ne doivent pas être instrumentalisées à des fins politiques », a même osé la ministre, ignorant, semble-t-il, la manière dont le groupe Bolloré met ses actifs au service de l'extrême droite.

Dommage, voici l'hommage

Quelques minutes plus tard, le député Jérémie Iordanoff (Écologiste et Social, Isère) a remis le sujet au centre de l'hémicycle, en indiquant à Catherine Pégard qu'il « faudrait une grande loi pour l’indépendance et contre la concentration, dans la presse écrite, l’audiovisuel, l’édition, le cinéma ». Lui aussi désabusé, il a noté, au passage : « Je sais que vous n’aurez pas ce courage, cette volonté. »

À nouveau, la ministre n'a pas démenti son analyse : « Ces débats, qui nous enferment dans les excès de tous bords, sont vraiment dangereux. Le risque est que tout le monde en sorte perdant », a-t-elle avancé. Avant de déplacer la discussion sur un autre terrain, celui des transformations technologiques à l'œuvre dans le secteur, évoquant l'intelligence artificielle ou la place des plateformes de diffusion à la demande. « Ce sont ces inquiétudes et ces préoccupations que je préférerais évoquer devant vous aujourd’hui », a-t-elle tenté face au député. Ce dernier n'a pas été convaincu, visiblement : « Madame la Ministre, votre rôle est de défendre la culture, pas d’observer sa mise à mort. »

Céline Hervieu (Socialistes et apparentés, Paris) a ensuite tenté de rappeler les enjeux à l'occasion de sa propre question : « Être un financeur incontournable du cinéma autorise-t-il à imposer le silence à ceux qui veulent s’exprimer ? Autorise-t-il la censure ? » Mais la réponse de la ministre n'a pas pour autant évolué : « Dans une période comme celle-ci, je crois que nous aurions impérativement besoin de retrouver d’abord les voies du dialogue. Je salue les organisations professionnelles que j’ai rencontrées et qui se sont exprimées ces derniers jours en ce sens, dans un esprit de responsabilité et dans l’intérêt de la filière. »

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La nuit n'aura pas porté conseil, puisque, le lendemain, ni la députée Soumya Bourouaha (Gauche Démocrate et Républicaine, Seine–Saint-Denis) ni le sénateur Ronan Dantec (Écologiste - Solidarité et Territoires, Loire-Atlantique) ne parviendront à percer le déni de la ministre de la Culture. À la première, elle a opposé un cinéma « qui est à la fois un art, une magnifique réussite industrielle, une filière solidement ancrée dans nos territoires » et dont il faut défendre « la diversité ».

Et quand le second pointait, au Sénat, l'émergence d'un maccarthysme français après la réaction de Canal+ à la tribune Zapper Bolloré, elle a prévenu, d'emblée : « Je vais refaire aujourd'hui comme hier un hommage au cinéma français... »

Photographie : Catherine Pégard, ministre de la Culture, le mercredi 20 mai, au Sénat (capture d'écran site du Sénat)

Par Antoine Oury

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