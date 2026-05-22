En librairie, la profusion de nouveautés rend-elle le fonds invisible ?

Les libraires ne travaillent plus le fonds ?

Vous êtes comme moi, nombreux à constater ces derniers temps que les libraires maintiennent leurs achats de nouveautés, mais réassortissent de moins en moins le fonds.

Prenons un peu le temps de la réflexion, car si la question mérite d’être posée, la réponse est probablement plus complexe qu’un simple manque d’intérêt pour les catalogues.

Sur le papier, le fonds devrait plutôt être un allié naturel du marché, car plus stable, souvent plus rentable dans la durée, moins dépendant du bruit médiatique, parfois meilleur en performance cumulée qu’une partie des nouveautés.

Et pourtant, on observe aujourd’hui une autre dynamique : les nouveautés continuent d’entrer… pendant que le réassort fonds ralentis.

Pourquoi ? Je crois qu’il faut considérer plusieurs réalités.

La première, c’est que la nouveauté est devenue, pour beaucoup de libraires, un outil de gestion du risque. Cela peut sembler paradoxal, mais une nouveauté apporte immédiatement 3 choses :

• de la visibilité ;

• de l’aide à la vente ;

• et une probabilité d’achat plus évidente.

Elle arrive portée par un environnement complet : communication éditrice, médias, réseaux sociaux, prix, représentants, tables, actualité. Le fonds, lui, demande souvent davantage de travail de prescription. Et dans les faits, beaucoup de décisions suivent ce raisonnement : « Si je ne prends pas la nouveauté événement, je peux perdre une vente. Si je ne réassortis pas ce titre de fonds, l’impact sera moins immédiat. »

Il y a ensuite un sujet beaucoup plus simple : l’argent. Dans un marché du livre orienté à la baisse depuis le début d’année, les arbitrages se durcissent. Les rotations ralentissent, les trésoreries sont plus tendues, les stocks vieillissent… or le fonds immobilise du capital. Pas toujours beaucoup sur un titre, mais beaucoup lorsqu’on raisonne à l’échelle d’un assortiment entier. Même quand il est économiquement pertinent à long terme, le fonds peut devenir plus difficile à financer à court terme.

Autre sujet sur lequel je pense que notre secteur doit accepter une forme de lucidité collective : notre système commercial est massivement construit autour de la nouveauté. Les programmes, les argumentaires, les rendez-vous commerciaux, la communication, les indicateurs de performance, les tables, les mises en avant… toute la chaîne est organisée pour accompagner le lancement et beaucoup moins pour accompagner la remontée durable du fonds.

Posons-nous une question simple : combien de temps commercial consacrons-nous réellement à travailler, point de vente par point de vente : « Quels 20 ou 30 titres de fonds devraient être réactivés ce mois-ci ? » Pas assez, probablement.

Il existe aussi un autre facteur rarement absent du débat : la production elle-même. Le terme de surproduction revient souvent dans l’industrie du livre. Je pense qu’il mérite d’être regardé sans caricature. Le sujet n’est pas seulement le nombre de livres publiés c’est aussi le rapport entre production et capacité réelle d’absorption du marché.

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En effet, les ressources libraires ne sont pas extensibles : surface. Trésorerie, temps humain, capacité de prescription.

Chaque nouveauté supplémentaire ne concurrence pas uniquement une autre nouveauté, elle concurrence aussi le fonds déjà présent en magasin. Plus les programmes se densifient, plus les offices occupent l’espace, plus les tables se renouvellent vite, plus les équipes consacrent leur temps aux lancements et, mécaniquement, plus il devient difficile de travailler le réassort fonds.

On pourrait presque résumer ainsi : chaque nouvel office pousse un peu le précédent. Dans un contexte de marché plus tendu et de rotations ralenties, cela pose une vraie question collective.

Produisons-nous aujourd’hui à un rythme que le marché peut encore pleinement sélectionner, exposer, prescrire, faire tourner… et réassortir ?

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Et puis il y a la mécanique économique elle-même. Quand les rotations ralentissent, un cercle défensif se met en place.

->Baisse du marché-> Stocks plus lourds-> Trésorerie immobilisée-> Capacité d’achat réduite-> moins de réassort fonds-> Assortiments qui se contractent/-> Dépendance renforcée aux nouveautés.

la mécanique économique du cercle défensif.

Ce n’est plus uniquement une question de choix commercial. C’est aussi une conséquence logique des conditions actuelles du marché.

Il existe enfin un point que nous sous-estimons parfois : le coût humain du fonds. Le fonds demande de la connaissance catalogue, de l’analyse fine, du temps, de la prescription, de la lecture de rotation. La nouveauté arrive déjà « équipée ». Dans des équipes sous pression opérationnelle, cela compte énormément.

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Ajoutons à cela un environnement culturel de plus en plus piloté par l’instantanéité. TikTok, Instagram, buzz, adaptations, actualité. Même le fonds a désormais souvent besoin d’un événement externe pour revenir dans les commandes. Sans déclencheur, beaucoup de titres deviennent invisibles.

Mais attention toutefois aux raccourcis. Toutes les librairies ne fonctionnent évidemment pas de la même manière. Certaines librairies spécialisées, de prescription forte ou très identitaire continuent de travailler remarquablement leur fonds. Les contraintes d’une GSS, d’une généraliste centre-ville ou d’une petite librairie sous tension de trésorerie ne sont pas comparables.

Il faut donc nuancer notre réflexion. Nous sous-investissons peut-être collectivement le travail commercial du fonds, mais il serait trop simple de conclure que les libraires ne travaillent plus leur fonds.

Dans un marché en baisse, avec des rotations plus faibles, une production soutenue et des trésoreries sous pression, le ralentissement du réassort fonds ressemble aussi à un symptôme structurel de notre marché et c’est une question qui nous concerne tous (libraires, éditeurs, diffuseurs, représentants).

Qu’en pensez-vous ? Le ralentissement du réassort fonds relève-t-il surtout d’un arbitrage commercial… ou devient-il aujourd’hui une conséquence presque mécanique de l’économie actuelle du livre ?

Crédits photo : Vilkasss, CC 0

Par Auteur invité

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