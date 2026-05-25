Les éditeurs à la recherche d'un allié dans la lutte anti-piratage de l'IA

L’accord repose sur TraceID, outil développé par Vermillio pour identifier les usages non autorisés de contenus sous droit. Selon l’AAP, le dispositif vise les plateformes d’intelligence artificielle générative, ainsi que les services de diffusion, dont YouTube. L’organisation américaine affirme que des fichiers contrefaisants apparaissent parfois sur des sites d’hébergement dès la sortie commerciale d’une œuvre, voire au même moment que sa publication légale.

Maria A. Pallante, présidente-directrice générale de l’AAP, dénonce dans le communiqué « un système de contrefaçon sur internet choquant et en aggravation », qui exige, selon elle, « des outils sophistiqués et des alliances solides ». L’association présente cette coopération comme un complément à ses actions judiciaires contre le piratage massif.

L’AAP cite notamment la plainte engagée en mars 2026 contre Anna’s Archive, site qualifié de pirate, accusé de chercher à tirer profit de ses collections en les vendant à des développeurs d’intelligence artificielle. Avec Vermillio, l’objectif consiste à réduire les délais de retrait, limiter les coûts supportés par les éditeurs et les auteurs, et renforcer le contrôle de l’usage des œuvres dans les systèmes d’IA.

Dan Neely, cofondateur et directeur général de Vermillio, estime que les éditeurs « passent de la défense à l’offensive dans l’ère de l’IA ». Il défend des solutions indépendantes des plateformes qui monétisent les contenus, et rappelle le rôle du « consentement, du contrôle et de la rémunération » dans l’avenir de l’intelligence artificielle.

Vermillio revendique déjà des partenariats dans la musique, le divertissement et la représentation artistique, notamment avec Sony Music, WME et Steve Harvey. La société indique aussi avoir rendu TraceID accessible gratuitement aux particuliers.

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Par Dépêche

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