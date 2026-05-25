Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert parrains de Partir en Livre 2026

Créé en 2015, Partir en Livre entend sortir les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs. L’objectif reste de transmettre le plaisir de lire aux enfants, aux adolescents et à leurs familles, à travers des milliers d’événements organisés partout en France.

En douze ans, la manifestation s’est imposée dans le paysage culturel national. Chaque édition propose des ateliers, des jeux, des spectacles, des rencontres avec des auteurs et illustrateurs, des lectures, mais aussi des bibliothèques et librairies hors les murs, sur la plage ou au pied des immeubles.

Le Centre national du livre rappelle toutefois que le chantier reste immense pour replacer le livre au cœur de la vie des plus jeunes, dans un contexte de forte concurrence avec les écrans. Le succès croissant de Partir en Livre et les actions menées tout au long de l’année par le CNL nourrissent néanmoins une ambition claire : permettre, à terme, à chaque enfant de rencontrer au moins une fois un auteur ou une autrice au cours de sa scolarité.

Emmanuel Guibert, le parrain

Dessinateur et scénariste de bande dessinée, Emmanuel Guibert est né en 1964 à Paris. Il a reçu en 2017 le prix René Goscinny pour l’ensemble de son œuvre, avant d’être distingué en 2020 par le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

Il commence sa carrière avec Brune, publié chez Albin Michel en 1992, œuvre exigeante consacrée à la montée du nazisme. Au contact de ses camarades de l’Atelier des Vosges, il publie ensuite, entre 2000 et 2008, La Guerre d’Alan à L’Association, série inspirée par les souvenirs de son ami Alan Ingram Cope.

Cette veine fondée sur les vies et les récits personnels se prolonge avec Le Photographe, publié chez Dupuis en 2003, qui reçoit un Prix Essentiels du Festival d’Angoulême en 2007.

Reconnu par ses pairs comme un dessinateur innovant et précurseur, Emmanuel Guibert est également un scénariste prolifique. Avec Joann Sfar, il crée La Fille du professeur chez Dupuis en 1997, puis Les Olives noires en 2001. Il est aussi l’un des créateurs de Sardine de l’espace, publiée chez Bayard à partir de 2002, avec Joann Sfar, ainsi que d’Ariol, lancée chez Bayard Jeunesse en 1999 avec Marc Boutavant. Ces deux séries jeunesse mettent particulièrement en lumière ses talents de conteur et de narrateur.

Pour cette édition, Emmanuel Guibert résume son rapport d’enfance à la lecture par ces mots : « Guibole, il essaie de se souvenir pourquoi il a lu des livres, quand il était petit. Et il se rappelle très bien que c’était parce que les livres étaient irrésistibles. »

Laure Grandbesançon, la marraine

Laure Grandbesançon, marraine de cette 12e édition, a grandi à Marseille. Après des études de philosophie à la Sorbonne et huit ans de théâtre, elle rejoint France Inter comme assistante de production, puis devient chroniqueuse dans la matinale du week-end.

Dans L’Art des vacances, elle raconte des peintures en musique, avant de s’intéresser à la vie adolescente avec Paroles d’ados. Passionnée d’histoire et d’enquêtes, elle lance en juin 2019 le podcast Les Odyssées, primé au Paris Podcast Festival.

Le programme compte aujourd’hui une centaine d’épisodes et totalise plus de 55 millions de téléchargements. Les Odyssées existe désormais aussi sous forme de spectacles joués dans toute la France, de concerts symphoniques, de projets pédagogiques avec les écoles et de livres illustrés publiés aux Arènes. Un nouveau spectacle consacré à Jules Verne doit être produit en fin d’année.

Laure Grandbesançon dit son attachement aux livres dans une formule très personnelle : « Aujourd’hui, j’aime ouvrir des livres pour rencontrer les autres. Il y a cet effet, vous voyez, cette impression de n’être jamais seule. L’auteur et ses personnages seront toujours là. Année après année, ils vous attendront patiemment pour vous faire rire, vous emmener si loin et vous consoler de tout. »

Les inscriptions ouvertes

Les organisateurs d’événements peuvent d’ores et déjà inscrire leurs rendez-vous pour cette édition 2026. Depuis le 30 mars, les structures qui préparent un ou plusieurs événements dans le cadre de Partir en Livre, entre le 17 juin et le 19 juillet, peuvent les annoncer sur le site dédié.

Elles peuvent également y déposer une demande de Chèque Lire et de matériel de communication, notamment affiches et marque-pages, afin de rendre leurs initiatives visibles dans le cadre de la manifestation.

En 2026, le CNL accompagne financièrement 163 organisateurs d’événements littéraires pour la jeunesse. Cette aide doit leur permettre d’accueillir des auteurs et de proposer des temps forts partout en France.

Crédits photo : Partir en Livre

Par Hocine Bouhadjera

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