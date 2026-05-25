Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert parrains de Partir en Livre 2026

La 12e édition de Partir en Livre se tiendra du 17 juin au 19 juillet 2026. Organisée par le Centre national du livre, sous l’impulsion du ministère de la Culture, la manifestation sera portée cette année par Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert, respectivement marraine et parrain de l’événement.
Le 25/05/2026 à 07:00 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
25/05/2026 à 07:00
0
Commentaires
0
Partages
Créé en 2015, Partir en Livre entend sortir les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs. L’objectif reste de transmettre le plaisir de lire aux enfants, aux adolescents et à leurs familles, à travers des milliers d’événements organisés partout en France.
En douze ans, la manifestation s’est imposée dans le paysage culturel national. Chaque édition propose des ateliers, des jeux, des spectacles, des rencontres avec des auteurs et illustrateurs, des lectures, mais aussi des bibliothèques et librairies hors les murs, sur la plage ou au pied des immeubles.
Le Centre national du livre rappelle toutefois que le chantier reste immense pour replacer le livre au cœur de la vie des plus jeunes, dans un contexte de forte concurrence avec les écrans. Le succès croissant de Partir en Livre et les actions menées tout au long de l’année par le CNL nourrissent néanmoins une ambition claire : permettre, à terme, à chaque enfant de rencontrer au moins une fois un auteur ou une autrice au cours de sa scolarité.
Dessinateur et scénariste de bande dessinée, Emmanuel Guibert est né en 1964 à Paris. Il a reçu en 2017 le prix René Goscinny pour l’ensemble de son œuvre, avant d’être distingué en 2020 par le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.
Il commence sa carrière avec Brune, publié chez Albin Michel en 1992, œuvre exigeante consacrée à la montée du nazisme. Au contact de ses camarades de l’Atelier des Vosges, il publie ensuite, entre 2000 et 2008, La Guerre d’Alan à L’Association, série inspirée par les souvenirs de son ami Alan Ingram Cope.
Cette veine fondée sur les vies et les récits personnels se prolonge avec Le Photographe, publié chez Dupuis en 2003, qui reçoit un Prix Essentiels du Festival d’Angoulême en 2007.
Reconnu par ses pairs comme un dessinateur innovant et précurseur, Emmanuel Guibert est également un scénariste prolifique. Avec Joann Sfar, il crée La Fille du professeur chez Dupuis en 1997, puis Les Olives noires en 2001. Il est aussi l’un des créateurs de Sardine de l’espace, publiée chez Bayard à partir de 2002, avec Joann Sfar, ainsi que d’Ariol, lancée chez Bayard Jeunesse en 1999 avec Marc Boutavant. Ces deux séries jeunesse mettent particulièrement en lumière ses talents de conteur et de narrateur.
Pour cette édition, Emmanuel Guibert résume son rapport d’enfance à la lecture par ces mots : « Guibole, il essaie de se souvenir pourquoi il a lu des livres, quand il était petit. Et il se rappelle très bien que c’était parce que les livres étaient irrésistibles. »
Laure Grandbesançon, marraine de cette 12e édition, a grandi à Marseille. Après des études de philosophie à la Sorbonne et huit ans de théâtre, elle rejoint France Inter comme assistante de production, puis devient chroniqueuse dans la matinale du week-end.
Dans L’Art des vacances, elle raconte des peintures en musique, avant de s’intéresser à la vie adolescente avec Paroles d’ados. Passionnée d’histoire et d’enquêtes, elle lance en juin 2019 le podcast Les Odyssées, primé au Paris Podcast Festival.
Le programme compte aujourd’hui une centaine d’épisodes et totalise plus de 55 millions de téléchargements. Les Odyssées existe désormais aussi sous forme de spectacles joués dans toute la France, de concerts symphoniques, de projets pédagogiques avec les écoles et de livres illustrés publiés aux Arènes. Un nouveau spectacle consacré à Jules Verne doit être produit en fin d’année.
Laure Grandbesançon dit son attachement aux livres dans une formule très personnelle : « Aujourd’hui, j’aime ouvrir des livres pour rencontrer les autres. Il y a cet effet, vous voyez, cette impression de n’être jamais seule. L’auteur et ses personnages seront toujours là. Année après année, ils vous attendront patiemment pour vous faire rire, vous emmener si loin et vous consoler de tout. »
Les organisateurs d’événements peuvent d’ores et déjà inscrire leurs rendez-vous pour cette édition 2026. Depuis le 30 mars, les structures qui préparent un ou plusieurs événements dans le cadre de Partir en Livre, entre le 17 juin et le 19 juillet, peuvent les annoncer sur le site dédié.
Elles peuvent également y déposer une demande de Chèque Lire et de matériel de communication, notamment affiches et marque-pages, afin de rendre leurs initiatives visibles dans le cadre de la manifestation.
En 2026, le CNL accompagne financièrement 163 organisateurs d’événements littéraires pour la jeunesse. Cette aide doit leur permettre d’accueillir des auteurs et de proposer des temps forts partout en France.
Crédits photo : Partir en Livre
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Du 15 au 30 mai 2026, l’association Libraires du Sud déploiera une nouvelle édition de « Tournez Jeunesse ! », une tournée consacrée à la littérature jeunesse à travers les librairies indépendantes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pendant quinze jours, cinq auteurs et illustrateurs iront à la rencontre des lecteurs dans treize librairies partenaires, autour de lectures, d’ateliers créatifs, de dédicaces et de rencontres destinées aux enfants comme aux familles.
12/05/2026, 17:55
À la bibliothèque Saint-Jean, Marie Schermesser fera vivre les textes de Lenore Kandel, mercredi 6 mai de 18h30 à 19h30, figure féminine marquante de la Beat Generation. Aux côtés d’Anaïs Petiet et de Félix Gravrand, elle proposera une traversée poétique portée par le chant et les instruments, révélant une œuvre sensuelle, mystique et audacieuse. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
28/04/2026, 14:47
À la médiathèque du Bachut, l’Après-Midi de la Littérature Queer prendra place samedi 6 juin, de 14 h à 19 h, avec un programme vif tourné vers les lectures, les discussions et les dédicaces. Quatre auteur·ices seront au rendez-vous : Lydie Tabarin, Camille Corcéjoli, Aline Laurent-Mayard et Lucie Bryon. L’événement ouvrira l’agenda culturel de la Quinzaine des fiertés à Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
24/04/2026, 11:33
À l’approche de la publication de l’étude 2026 du Centre national du livre sur les pratiques de lecture des jeunes, la Fnac lance une campagne nationale pour promouvoir la lecture. Les 11 et 12 avril, ses magasins de Ternes et de Bercy Village, à Paris, accueilleront des animations gratuites, entre ateliers, rencontres d’auteurs et événements dédiés au polar.
08/04/2026, 15:40
Du 27 mars au 11 avril, le festival littéraire Hors limites revient en Seine-Saint-Denis pour une nouvelle édition placée sous le signe de l’anniversaire. Porté par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis, l’événement marquera les 40 ans du programme de résidences Écrivain·es en Seine-Saint-Denis, dispositif de soutien à la création littéraire sur le territoire.
09/03/2026, 12:15
Les 13 et 14 mars prochain, l'Institut de France, fort de ses cinq académies, se lance dans une fête de la bande dessinée, « à la fois dans sa dimension historique et à travers un éclairage contemporain ». Une programmation variée est prévue, entre rencontres, dédicaces et conférences.
04/03/2026, 12:04
Manifestation régionale rassemblant les acteurs et actrices du livre et de la lecture, le Mois du livre en Bretagne revient pour une troisième édition du 16 février au 15 mars 2026. Plus de 100 événements sont organisés dans les bibliothèques et librairies bretonnes, avec plus de 100 auteurs, autrices, éditeurs et éditrices de la région invités à la rencontre des publics.
19/02/2026, 12:43
Comment continuer à créer et à exister en dehors des circuits dominants ? Qui détient les récits et, à travers eux, façonne notre vision du monde ? À quel moment peut-on considérer que l’on perd son indépendance ?
17/02/2026, 14:41
Du 28 octobre au 1er novembre 2026, les Nouvelles Rencontres d’Averroès proposent à Marseille une édition augmentée, inscrite dans le cadre de la Saison Méditerranée. Pensée en étroite collaboration avec le groupe de presse libanais L’Orient-Le Jour, cette édition Marseille – Beyrouth entend faire dialoguer les deux rives autour des grandes questions contemporaines.
17/02/2026, 12:52
Le samedi 25 avril 2026 se tiendra la 28e édition de la Fête de la librairie par les libraires indépendants. Plus de 700 librairies participeront à l’événement en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg francophones, invitant lecteurs et lectrices à franchir leurs portes pour une journée placée sous le signe de la rencontre et du partage.
12/02/2026, 18:03
Intitulée « Boualem Sansal en perspectives : littérature, éthique et politique », cette matinée d'étude sera composée d'interventions consacrées à différents aspects et moments de l'œuvre, du parcours et des engagements de l'écrivain Boualem Sansal.
09/02/2026, 11:20
Afin de renforcer l’accès au livre et à la lecture pour tous les publics et sur tout le territoire, la Sofia et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture sont associées au sein du dispositif « Territoires du livre ». Dans la région Grand Est, Interbibly, le centre de ressources du livre et du patrimoine écrit conçoit et met en œuvre les projets associés, avec 3 rendez-vous d'ores et déjà prévus en 2026.
30/01/2026, 20:44
Comment penser et agir face aux angoisses, aux crises et aux catastrophes qui semblent désormais structurer notre horizon commun ? C’est à cette question que s’attaque La Grande Trilogie, un cycle de rencontres conçu conjointement par Les Rencontres Philosophiques de Monaco et mk2 Institut, qui se déroulera au mk2 Nation, à Paris, sur trois soirées, de janvier à mars.
20/01/2026, 18:07
À l’occasion des Nuits de la lecture 2026, placées sous le thème « Villes et campagnes », le site Richelieu devient, les 23 et 24 janvier, un vaste espace de lectures ouvertes à tous. La Bibliothèque nationale de France (BnF), l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et l’École nationale des chartes – PSL (ENC) unissent leurs forces pour proposer une programmation gratuite, accessible dans plusieurs lieux habituellement fermés au public ou rarement investis de cette manière.
20/01/2026, 17:23
Du 4 au 29 mars 2026, Strasbourg consacre un mois entier à l’illustration sous toutes ses formes. Avec les « Rencontres de l’Illustration », la ville invite un public large — amateurs éclairés, curieux de passage, familles ou professionnels — à parcourir expositions, rencontres, ateliers et spectacles disséminés dans plusieurs lieux emblématiques.
16/01/2026, 16:42
À l’occasion des Nuits de la lecture 2026, organisées partout en France sous l’égide du Centre national du livre, deux rendez-vous littéraires mettent en lumière la richesse des dialogues entre lieux, œuvres et mémoires. À Paris, une soirée rend hommage au poète hongrois Endre Ady et au compositeur Béla Bartók, dans un hôtel chargé d’histoire. À Thonon-les-Bains, une rencontre littéraire consacrée à Frédéric Dard invite à redécouvrir une œuvre populaire profondément ancrée dans les territoires, au sein d’une résidence pour seniors.
14/01/2026, 18:08
La 43ᵉ édition du Séminaire de perfectionnement de la Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri se tiendra du 27 au 30 janvier 2026 à la Fondation Giorgio Cini, à Venise. Intitulée L’intelligenza dei libri (L’intelligence des livres), cette nouvelle édition réunira éditeurs, libraires et acteurs du monde du livre venus d’Italie et de l’international pour quatre journées de réflexion, de formation et d’échanges.
14/01/2026, 12:41
À l’occasion des Nuits de la lecture et dans le cadre du cinquantenaire du décès d’André Malraux (1901-1976), le musée Guimet propose un cycle exceptionnel de conférences et de visites déambulées au cœur de ses collections. L’événement se déroulera sur quatre journées, du jeudi 22 au dimanche 25 janvier 2026, à partir de 16h30, au musée Guimet et à l’Hôtel d’Heidelbach.
13/01/2026, 18:03
Ce mardi 20 janvier à 18 heures, d’un événement exceptionnel placé sous le signe de la BD, les lauréats du Prix BD Fnac France Inter 2026 seront à la Fnac La Défense, pour une rencontre avec le public.
12/01/2026, 17:01
Le musée de la bande dessinée d’Angoulême accueille, mardi 27 janvier, une journée de formation consacrée au « Matrimoine de la BD ». De 9h à 17h30, enseignants, médiateurs culturels, éducateurs et animateurs sont invités à revisiter une histoire du neuvième art longtemps racontée au masculin, afin de mieux reconnaître la place et l’apport des créatrices, encore trop souvent laissées en marge. Les autrices ont pourtant contribué à façonner des univers, des styles et des récits qui méritent d’être transmis et étudiés.
09/01/2026, 17:57
La poésie investira de nouveau la Normandie au cœur de l’hiver. Du 12 au 23 janvier 2026, la Maison de Poésie de Normandie – La Factorie déploiera la 8ᵉ édition des « Poètes n’hibernent pas », un événement consacré à la rencontre entre auteurs, publics scolaires et lecteurs, à travers un ensemble de résidences, de déplacements en milieu éducatif et de rendez-vous ouverts au public.
05/01/2026, 17:13
Depuis le début de l’année 2026, Oulu, en Finlande, et Trenčín, en Slovaquie, portent le titre de Capitales européennes de la culture. Deux villes éloignées géographiquement, l’une située dans le grand Nord européen, l’autre en Europe centrale, mais réunies par une ambition : faire de la culture un levier de transformation durable, à l’échelle de leur territoire et de leur région.
05/01/2026, 15:21
Pendant les vacances d’hiver et tout au long du mois de janvier, les bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles proposeront de nombreuses animations à destination des enfants et de leurs familles.
24/12/2025, 13:12
Lancée en 2023, la Journée européenne des auteurs s’inscrit dans la stratégie culturelle de l’Union européenne visant à promouvoir la lecture, la diversité linguistique et la circulation des œuvres. Portée par un consortium européen et cofinancée par le programme Europe Créative, l’initiative répond à un constat partagé par de nombreuses institutions : recul de la lecture chez les jeunes, fragilisation de la chaîne du livre et montée des usages numériques fragmentés.
19/12/2025, 11:46
À l’occasion de la 10e édition des Nuits de la lecture, l’Institut de France ouvrira ses portes au public le 24 janvier pour une soirée placée sous le signe du plaisir de lire. Le thème retenu cette année, « Villes et campagnes », invite à explorer les territoires littéraires qui façonnent les imaginaires, entre espaces rêvés, vécus ou redoutés, loin des clichés opposant cités animées et paysages silencieux.
12/12/2025, 12:10
La Ville de Lyon organise cet automne la troisième édition de la Quinzaine des handicaps, un événement qui fait écho à la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre.
20/11/2025, 11:11
Du vendredi 21 au dimanche 23 novembre 2025, le Festival BD Colomiers revient pour une édition historique : ses 40 ans. Porté par la Ville de Colomiers, l’événement s’impose depuis des décennies comme l’un des rendez-vous majeurs de la bande dessinée indépendante, avec plus de 18 500 visiteur·euses en 2024. Cette nouvelle édition poursuit cette dynamique, mêlant expositions, rencontres, spectacles, actions citoyennes et célébrations hautes en couleur.
19/11/2025, 18:26
Alors que la soirée Into the Wilde du festival Livres en Tête proposera le 21 novembre à Paris deux œuvres d’Oscar Wilde revisitées en Solo Théâtre, Élisabeth Viain, universitaire et interprète des Livreurs, nous invite à découvrir cette forme scénique singulière et novatrice.
19/11/2025, 17:29
À Périgueux, l’Espace débats bruisse d’une ambiance vive : c’est ici que Soledad Bravi et Géraldine Meignan ont exploré une question inattendue mais passionnante — comment la bande dessinée peut-elle raconter la cuisine autrement ? Une cuisine dessinée, narrée, vécue, parfois même éprouvée, loin des clichés un peu trop glacés des photos stylisées.
15/11/2025, 14:32
Du 1er au 15 novembre, la 8e édition de la Quinzaine des Librairies du Grand Est s’annonce comme un rendez-vous majeur pour les amoureux du livre. Près de 50 librairies indépendantes, réparties sur l’ensemble du territoire, s’uniront pour mettre à l’honneur la lecture sous toutes ses formes.
31/10/2025, 16:04
Deux cents ans après son invention, l’écriture braille continue d’ouvrir les portes du savoir, de la culture et de l’autonomie. Le 13 novembre 2025, la Bibliothèque nationale de France (BnF) célèbrera cette révolution toujours en marche lors du colloque Révolution Braille, placé sous le haut patronage du président de la République, en présence de la ministre de la Culture Rachida Dati et de Santosh Kumar Rungta, président de l’Union mondiale des aveugles.
30/10/2025, 11:36
Les Assises du livre numérique changent d’échelle : rebaptisées « Nouvelles Assises du livre et de l’édition », elles se tiendront le jeudi 4 décembre à la Bibliothèque nationale de France (site François-Mitterrand, Paris) autour d’un thème fédérateur : « Le pouvoir des livres ».
27/10/2025, 18:06
L’Association des correcteurs de langue française (ACLF) relance son cycle « Convergences », en partenariat avec Fontaine O Livres, pour une cinquième édition placée sous le signe du graphisme. Le premier rendez-vous, intitulé « Le texte part en maquette ! », se tiendra le mercredi 5 novembre 2025, de 18 h à 19 h 30, en visioconférence.
25/10/2025, 18:34
Du 13 au 15 novembre 2025, Paris accueillera « La Révolution Braille », un événement international organisé à l’occasion du bicentenaire de l’écriture tactile inventée par Louis Braille. Trois lieux emblématiques seront mobilisés : la Bibliothèque nationale de France, le Campus Louis Braille et le Panthéon.
22/10/2025, 10:40
La Bibliothèque Gulbenkian célèbre ses 60 ans avec une journée d’étude consacrée aux échanges culturels entre la France et le Portugal. L’événement, organisé par la Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian, se tiendra le vendredi 24 octobre à la Maison du Portugal – André de Gouveia, à la Cité internationale universitaire de Paris. Chercheurs, écrivains et universitaires y exploreront les passerelles intellectuelles, artistiques et littéraires qui unissent les deux pays.
20/10/2025, 16:10
À l’occasion de son 15ᵉ anniversaire, l’Association Auteurs des Hauts-de-France (ADAN) organise, le 11 novembre 2025, une Marche pour la Paix à Ors, dans le Cambrésis. En partenariat avec la municipalité, l’événement réunira poètes, artistes et citoyens autour d’un hommage au poète britannique Wilfred Owen, tué sur ces terres en 1918. Cette initiative, apolitique et ouverte à tous, veut rappeler la fragilité de la paix et la force de la mémoire.
20/10/2025, 11:35
Autres articles de la rubrique Sortir
La Galerie Daniel Maghen consacre une exposition à Ralph Meyer du 27 mai au 20 juin 2026, après la vente aux enchères organisée autour de son travail en 2025. L’événement réunira des planches originales, des illustrations récentes et des œuvres liées à ses principales séries, avec un temps fort le samedi 30 mai en présence de Ralph Meyer et du sculpteur Christophe Charbonnel.
25/05/2026, 08:01
Le festival Étonnants Voyageurs a remis, dimanche 24 mai à Saint-Malo, plusieurs de ses prix littéraires 2026. Antonin Feurté, Adam Weymouth, Anne-Solange Muis, Nicolas Delesalle et Maram al-Masri figurent parmi les lauréats, distingués pour des romans, récits ou une œuvre poétique qui prolongent l’esprit voyageur, maritime et documentaire du rendez-vous malouin, entre fiction contemporaine, récit de nature et poésie engagée et sociale forte.
24/05/2026, 21:17
Alors que le festival bat son plein et que les stands de dédicaces se remplissent, l’espace jeunesse Nautilus accueille une exposition née d’ateliers scolaires menés avec des élèves. Parmi eux, ceux de l’école élémentaire Saint-Exupéry à Castelnau-le-Lez, accompagnés par l’autrice et illustratrice Nathalie Trovato autour du Petit Prince.
22/05/2026, 17:26
L'inauguration oficielle de la 41e édition, la Comédie du Livre – Dix jours en mai, s'est tenue ce matin. Un mot d’ordre clair : défendre la lecture, les librairies, le service public de la culture — et placer les femmes au cœur du récit.
22/05/2026, 17:25
Silhouettes fines, espiègles, élégantes, les « Parisiennes » de Kiraz ont fini par composer un peuple à part dans l’imaginaire graphique français. À partir du 6 juin 2026, la Mairie du 6e arrondissement de Paris leur consacre une exposition organisée en partenariat avec le Fonds de dotation Kiraz.
22/05/2026, 15:35
Du 12 au 14 juin 2026, Lyon accueillera la 8e édition du festival « À l’École de l’Anthropocène », rendez-vous consacré aux bouleversements environnementaux et au changement global. Coorganisé et coproduit par Cité Anthropocène et October Octopus, l’événement entend, une nouvelle fois, croiser les regards scientifiques, artistiques, militants et politiques autour des crises écologiques contemporaines.
22/05/2026, 15:19
Entre albums sonores, livres en braille et chorégraphies engagées, la jeunesse a investi la promenade royale du Peyrou. D’un côté, les éditions montpelliéraines Benjamin Médias faisaient entendre Bleu. De l’autre, des élèves du lycée Jules Guesde transformaient le Mur de Berlin en performance dansée, entre peur, résistance et liberté. Deux propositions différentes, mais un même fil : transmettre des émotions, des histoires et une mémoire collective.
22/05/2026, 14:00
Les Schtroumpfs envahiront Puteaux les 23 et 24 mai prochains. Pour sa 19e édition, le Festival BD de Puteaux transformera la ville en vaste terrain de jeu consacré au 9e Art, avec une programmation pensée pour tous les publics : dédicaces, expositions, ateliers, animations, concours de dessin et rencontres avec une cinquantaine d’auteurs.
22/05/2026, 11:29
Alors que les stands prennent place sur l’esplanade du Peyrou et que les affiches de la Comédie du Livre envahissent les rues de Montpellier, l’Espace Dominique Bagouet accueille un univers plus intime. Avec Les Aimants, Marion Fayolle transforme le dessin en langage sensible, entre amour, désir et fragilité des corps.
21/05/2026, 17:54
Du 23 au 30 mai 2026, Terres de Paroles place « l’aventure humaine » au centre de sa 15e édition. Dans les jardins de l’abbaye Saint-Georges, à l’Historial Jeanne d’Arc et jusque dans les librairies de Seine-Maritime, le rendez-vous normand déroule une programmation où signatures reconnues, dialogues inédits et formats plus intimes composent une cartographie vivante de la création contemporaine.
21/05/2026, 13:05
Au fil des mots, le 12e Salon du livre du Grand Narbonne accueillera Philippe Spanghero le samedi 30 mai, pour une rencontre consacrée à l’héritage familial, à la transmission et au poids du nom. L’ancien rugbyman, issu d’une lignée de sportifs, présentera Au nom du clan, publié chez Alisio, lors d’un échange prévu de 16h à 16h45 à l’Espace Rencontres.
20/05/2026, 17:45
Le Salon international du livre de Turin clôt sa 38e édition avec 254.000 visiteurs, contre 231.000 en 2025. Le bilan confirme une forte mobilisation des jeunes publics, des ventes solides chez plusieurs exposants et une montée en puissance du Centre des droits, tandis que le marché italien reste soutenu par les achats publics des bibliothèques. L’édition 2027 accueillera le catalan et le Latium sur un calendrier fixé mi-mai.
20/05/2026, 16:57
Du 29 au 31 mai 2026, le festival Époque réunira à Caen auteurs, autrices, illustrateurs, essayistes et artistes autour d’un fil rouge : « Partir ». Installé à l’Hôtel de Ville, à l’Abbaye-aux-Hommes et dans plusieurs lieux culturels caennais, le salon entend interroger le départ sous toutes ses formes : exil, voyage, déplacement, fuite, quête intime ou simple échappée par la lecture. Tous les rendez-vous sont gratuits, en accès libre, dans la limite des places disponibles.
20/05/2026, 16:35
Du 22 au 23 mai 2026, le salon du livre Dimension, à Palaiseau, accordera une large place à la transmission et à la découverte des professions du secteur éditorial. Autour du thème « La science rencontre la fiction », cette troisième édition multipliera rencontres scolaires, échanges avec des auteurs et ateliers consacrés aux coulisses du livre, dans une volonté d’ancrer davantage encore le festival dans le territoire et auprès des jeunes publics.
20/05/2026, 14:36
Le Salon du livre et de la presse jeunesse organise la 12e édition de son Parc d’attractions littéraires au parc Georges-Valbon, à La Courneuve. Conçue avec Marie Desplechin et Magali Le Huche, cette édition s’inscrit dans le cadre de Partir en Livre et de son thème national, « Nos petits et grands Héros ».
20/05/2026, 13:19
Le Festival du premier roman de Chambéry consacrera, au cours de sa 39eme édition, une journée de rencontres aux liens entre littérature et environnement, le jeudi 28 mai. Ouvert au public, ce cycle interrogera la manière dont le récit peut renouveler notre perception du vivant, là où le discours scientifique peine parfois à provoquer l’action.
20/05/2026, 10:38
À Palaiseau, la troisième édition de DIMENSION place la science-fiction au cœur d’un dialogue très concret : comment transmettre les savoirs, raconter les découvertes, former les regards critiques et imaginer les lendemains sans perdre le contact avec le réel. Le samedi 23 mai 2026, le salon du livre réunira auteurs, autrices, scientifiques, illustrateurs, éditeurs et publics autour d’une même ligne de force : la science rencontre la fiction.
20/05/2026, 09:34
Pour la sortie de sa Revue n°3, Le Bœuf Monstre investira le Café de Paris, au 158 rue Oberkampf, Paris 11e, le 22 mai, de 20h à 5h. Porté par une nouvelle direction, le lieu accueillera une nuit complète mêlant concerts, performances, poésie, drag, spoken word et DJ sets, en partenariat avec le collectif Techno Life.
19/05/2026, 17:33
Se faire tirer les cartes, lire l’horoscope, faire tourner les tables, utiliser un pendule… Nous avons presque toutes et tous, plus ou moins sérieusement, fait l’expérience de pratiques ésotériques. Jusqu’au 11 juillet, la bibliothèque Part-Dieu accueille une exposition sur les collections ésotériques de la BmL (Bibliothèque municipale de Lyon). Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
19/05/2026, 16:53
La société 9e Art+, organisatrice du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême pendant vingt ans, a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai par le tribunal de commerce d’Angoulême. L’information, révélée le 18 mai par la Charente Libre et confirmée à France 3 par Franck Bondoux, intervient après l’annulation de l’édition 2026 et la désignation de Morgane pour piloter le festival à partir de 2027. La liquidation ne met pas fin aux procédures engagées par 9e Art+ et l’association FIBD contre l’ADBDA.
19/05/2026, 16:50
Du 20 au 24 janvier 2027, les Nuits de la lecture consacreront leur 11e édition au thème de « L’enfance ». Organisée par le Centre national du livre (CNL), la manifestation proposera partout en France des événements autour des représentations de l’enfance dans la littérature. Romans, poésie, bande dessinée ou littérature jeunesse seront mobilisés pour explorer cette thématique à travers des rendez-vous en présentiel et en ligne.
19/05/2026, 15:21
La Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson prépare « Hommage à George Sand », une commande publique artistique confiée à Françoise Pétrovitch pour les 150 ans de la disparition de l’écrivaine, en 2026. Intitulée George, la tapisserie sera tissée par la Manufacture Robert Four et présentée à Aubusson du 9 juin au 20 septembre 2026. L’œuvre prendra la forme d’un ruban textile autoporté de 23 mètres de long sur 2,15 mètres de haut.
19/05/2026, 11:50
Samedi 6 juin, à 11 h 30, l’Espace Dialogue du salon du livre, avenue Carnot, accueille Fariba Hachtroudi pour la rencontre « La liberté ou la mort… ou pas » dans le cadre du festival Les Passeurs de Livres d'Alès Le programme l’associe à l’historienne Monique Cottret, autrice du Siècle des Lumières, dans un dialogue animé par Régis Cayrol et Ilena Idri. Le titre dit déjà l’enjeu : sortir la liberté du réflexe héroïque, l’interroger dans ses choix extrêmes, ses fatigues, ses renoncements et ses fidélités.
19/05/2026, 10:35
À Palaiseau, Dimension réunit science, fiction et littérature autour de cinq tables rondes, de l’IA aux fake news, du corps aux imaginaires. Parrainé par Étienne Klein, le salon place chercheuses, auteurs et médiateurs au cœur d’un débat sur nos futurs possibles.
19/05/2026, 08:00
La 41e Comédie du Livre — 10 jours en mai continue à Montpellier, avant l’ouverture du salon du livre sur la promenade royale du Peyrou, du 22 au 24 mai. Le festival, lancé le 15 mai, réunit cette année encore auteurs, éditeurs, traducteurs, journalistes, libraires et lecteurs autour d’un programme foisonnant : grandes rencontres, débats, lectures, littérature jeunesse, bande dessinée, cinéma documentaire et rendez-vous consacrés à l’imaginaire.
18/05/2026, 17:45
À Nantes (Loire-Atlantique), le quartier de la Prairie au Duc traverse une longue phase d'aménagement urbain entamée en 2010, qui culmine actuellement avec les travaux sur le pont Anne de Bretagne. Installée depuis quelques années dans l'allée Susan Brownell-Anthony, la maison d'édition Rouquemoute voit grand pour son 10e anniversaire, et organise avec des partenaires et les commerçants du coin un festival du livre sur un week-end, en septembre prochain. L'ambition est de rendre cet événement, nommé La Prairie aux livres, récurrent.
18/05/2026, 16:44
Au fil des mots, le 12e Salon du livre du Grand Narbonne réunira plus de 90 auteurs les 30 et 31 mai 2026, cours Mirabeau à Narbonne, autour d’une programmation mêlant rencontres, dédicaces, lectures, ateliers, projections et grands entretiens...
15/05/2026, 15:54
La Fnac installe la lecture collective au cœur de sa stratégie événementielle. Le 29 mai, son magasin de Bercy Village accueille une première Reading Party autour d’Un jour sans femme, de Laëtitia Colombani, avec Lisa Pariente. Lecture silencieuse, échange, showcase et téléphone mis à distance composent ce format gratuit sur inscription, entre club de lecture, rencontre d’autrice et opération de reconquête concrète de l’attention, en librairie.
14/05/2026, 09:47
Le Festival du premier roman se tiendra du 27 au 31 mai 2026 à Chambéry. Organisée par l’association Lectures Plurielles, cette 39e édition réunira des auteurs français et étrangers autour de rencontres, lectures, projections, ateliers et débats ouverts au public. Le romancier Jean-Baptiste Andrea en sera le parrain.
13/05/2026, 11:42
Le 28 juin 2026, de 14h à 20h, La Bellevilloise, dans le 20e arrondissement de Paris, accueillera la première édition du Salon de la BD érotique. L’événement est organisé avec le soutien de la librairie La Musardine et des éditions Tabou.
12/05/2026, 17:19
La Galerie Gallimard, située au 30/32 rue de l'université à Paris présentera, du 29 mai au 18 juillet 2026 à Paris, l’exposition « André Malraux, écrivain 1920-1976 ». Organisée avec la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet et les Éditions Gallimard à l’occasion du cinquantenaire de la mort de l’écrivain, elle réunira manuscrits, archives éditoriales, photographies et éditions originales issus des collections des deux institutions.
12/05/2026, 17:09
Le Salon du Roman Historique de Levallois célébrera sa 15e édition les samedi 27 et dimanche 28 juin 2026, de 14h à 19h, au parc de la Planchette. L’événement, en entrée libre, réunira les amoureux des livres autour de l’Histoire, du roman historique, des essais, récits, biographies, bandes dessinées et ouvrages jeunesse.
12/05/2026, 17:03
Au fil des mots, le 12e Salon du livre du Grand Narbonne rassemblera plus de 90 auteurs les 30 et 31 mai 2026, cours Mirabeau à Narbonne, autour d’une programmation ouverte à tous : rencontres, dédicaces, lectures, ateliers, projections, animations jeunesse et grands rendez-vous littéraires. Parrain de cette édition, Julien Sandrel y tiendra une place centrale, entre soirée d’inauguration, dictée caritative, rencontre avec le public et séances de dédicaces.
12/05/2026, 15:41
Le Théâtre Hébertot, l’une des salles historiques du paysage théâtral parisien, change de gouvernance. Situé boulevard des Batignolles, dans le XVIIe arrondissement, le lieu sera désormais piloté par une nouvelle équipe réunissant Caroline Verdu, Alexis Michalik, Benjamin Bellecour et Camille Torre, révèle Le Parisien. Francis Lombrail, qui assurait la direction depuis quatorze ans, restera associé à cette nouvelle organisation.
11/05/2026, 17:53
Le festival America consacrera sa 12e édition aux 250 ans des États-Unis. Du 24 au 27 septembre 2026, Vincennes accueillera une soixantaine d’invités et plus de 150 rendez-vous autour d’un thème central : « USA, état des lieux ».
11/05/2026, 17:33
Le théâtre et le cinéma marocains perdent l’une de leurs figures marquantes. Le dramaturge, metteur en scène et cinéaste Nabil — ou Nabyl — Lahlou est mort le 7 mai 2026, à l’âge de 81 ans. Associé au théâtre intellectuel marocain et à un cinéma d’auteur volontiers critique, il laisse une œuvre traversée par le refus des conventions, l’indépendance artistique et un rapport souvent conflictuel aux institutions culturelles.
11/05/2026, 11:40
Commenter cet article