Les scènes perdues d'un mythique film d’Orson Welles recréées par IA

Le projet entend reconstituer les 43 minutes supprimées du film avant sa sortie en 1942 - Fable évoque désormais 44 minutes - en s’appuyant sur les scripts originaux, les notes de production, les photographies de tournage et les documents conservés autour du montage initial voulu par Orson Welles.

Le début des problèmes pour Orson Welles

La Splendeur des Amberson est d’abord un roman. Publié en 1918 par Booth Tarkington, il reçoit le prix Pulitzer du roman en 1919. Il constitue le deuxième volume de la trilogie Growth, entre Le Tourbillon de 1915 et The Midlander, et raconte la vie d’une ville du Midwest américain.

Le sujet du roman de Tarkington avait tout pour séduire Orson Welles après Citizen Kane. Dans l'ouvrage, la famille Amberson incarne une aristocratie locale dépassée par l’arrivée du XXe siècle, l’essor de l’automobile, la transformation des villes et la montée de nouvelles fortunes industrielles. Le récit oppose ainsi un ancien monde, attaché aux bals, aux maisons familiales et aux hiérarchies sociales, à une modernité bruyante, mécanique et irréversible. Ce n’est donc pas seulement une saga familiale : c’est un roman sur la dépossession, le progrès et la disparition d’un ordre ancien.

Le destin du film est connu des cinéphiles. Pendant que Welles se trouve au Brésil pour travailler sur It’s All True, projet de film documentaire lancé en 1942, mais jamais achevé, la société de production RKO reprend le contrôle de La Splendeur des Amberson. Après des projections tests jugées désastreuses, le studio coupe, réorganise et complète le film sans son réalisateur. Le montage initial, long d’environ 131 minutes, est ramené à 88 minutes. La fin voulue par Welles, plus sombre, est remplacée par une conclusion plus acceptable pour le studio.

La blessure est d’autant plus durable que les scènes supprimées ont disparu. Les scènes retirées furent ensuite détruites par RKO, tandis que Fable indique que ces éléments auraient été fondus pour récupérer l’argent contenu dans la pellicule nitrate. Pendant des décennies, La Splendeur des Amberson devient ainsi un mythe de cinéphilie : un grand film malade, et le début des problèmes, pour le jeune cinéaste, avec les grands studios.

Une reconstruction sans images originales

La méthode annoncée par Fable combine des acteurs réels filmés sur des décors physiques et des outils d’IA chargés de superposer les visages et les voix synthétisés des interprètes de 1942, parmi lesquels Joseph Cotten, Agnes Moorehead, Tim Holt, Anne Baxter et Dolores Costello.

Il ne s’agit pas d’une restauration au sens classique - nettoyer, stabiliser ou compléter un matériau existant - mais d’une recréation à partir d’indices. Les promoteurs du projet présentent cette approche comme un moyen de donner une forme visible à ce qui n’existe plus. Ses opposants y voient plutôt une fabrication posthume, qui risque de confondre l’intention documentée de Welles avec une mauvaise imitation algorithmique.

La question des droits complique encore le dossier. Le New Yorker rapporte qu’Edward Saatchi a annoncé le projet sans avoir obtenu les droits du film auprès de Warner Bros., détenteur d’une large partie du catalogue RKO, et sans avoir consulté au préalable la succession Welles. La fille du cinéaste, Beatrice Welles, a exprimé son scepticisme, tout en reconnaissant que l’équipe semblait agir avec respect pour l’œuvre de son père.

The Guardian rappelait dès septembre 2025 que Showrunner ne détenait pas les droits du film, compliquant fortement toute diffusion commerciale. Fable annonce malgré tout une présentation de cette reconstruction en 2026, sans qu’aucun distributeur, festival ou lieu de projection n’ait encore été dévoilé.

Le sujet est d’autant plus sensible que l’industrie hollywoodienne se trouve désormais confrontée à un cadre juridique plus strict sur les répliques numériques d’acteurs décédés. En Californie, où sont installés les grands studios américains, une loi signée en septembre 2024 par le gouverneur Gavin Newsom interdit l’exploitation commerciale de voix ou de visages recréés par IA sans l’accord des ayants droit.

Le cinéma fragmenté de Welles

Orson Welles n’a jamais cessé de travailler dans les ruines de ses propres films. Après Citizen Kane, ses relations avec les studios américains deviennent de plus en plus conflictuelles. La Splendeur des Amberson inaugure cette longue série de projets amputés, remontés, interrompus ou laissés inachevés. Au fil des décennies, Welles développe un cinéma de plus en plus artisanal, financé par fragments, tourné par intermittence, souvent grâce à l’argent gagné comme acteur dans d’autres productions.

Cette dimension presque bricolée de son œuvre tardive nourrit aujourd’hui le mythe du cinéaste. Il accumule les bobines, change de producteurs, interrompt des tournages pendant des années, reprend certaines scènes longtemps après leur écriture. Plusieurs projets restent inachevés ou circulent sous des formes incomplètes. Son cinéma devient peu à peu celui d’un auteur luttant autant contre les contraintes économiques que contre le temps lui-même.

Le cas le plus célèbre reste The Other Side of the Wind (De l’autre côté du vent), commencé au début des années 1970. Le tournage s’étale sur plusieurs années dans des conditions chaotiques, entre problèmes de financement, droits bloqués et conflits juridiques. Longtemps considéré comme un film fantôme, il ne sera finalement achevé qu’en 2018, plus de trente ans après la mort du cinéaste, grâce à un partenariat entre Netflix, les producteurs Frank Marshall et Filip Jan Rymsza, ainsi que plusieurs collaborateurs historiques de Welles.

Cette fois, il s’agissait d’achever un film à partir d’images réellement tournées par Welles, même si le montage final a été réalisé après sa mort. Le matériau existait : bobines, prises, indications, collaborateurs encore capables de témoigner du projet.

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Cette sortie tardive avait malgré tout posé une question proche de celle qui revient aujourd’hui avec La Splendeur des Amberson : jusqu’où peut-on aller pour terminer une œuvre inachevée sans trahir son auteur ? Avec Fable et l’intelligence artificielle, le problème change toutefois d’échelle. Il ne s’agit plus seulement d’assembler des images tournées par Welles, mais de fabriquer des images qui n'existent plus.

Crédits photo : Crédits photo : Orson Welles dans Le Troisième Homme (John Irving, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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