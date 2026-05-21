Montpellier : Marion Fayolle transforme les sentiments en dessins

Dès le 22 mai, les visiteurs pourront découvrir à Montpellier une sélection de dessins et de textes issus de plusieurs ouvrages de Marion Fayolle. Réunie sous le titre Les Aimants, l’exposition déploie un ensemble d’images où les sentiments prennent corps — littéralement.

À quelques mètres de la librairie Sauramps, absente cette année pour la première fois depuis la création de la Comédie du Livre, l’Espace Dominique Bagouet s’ouvre comme une parenthèse plus silencieuse au milieu de l’effervescence du festival. Au centre de la salle, un tissu de velours rouge suspendu traverse l’espace. Autour, des histoires d’amour, de sexualité, de découverte de soi et de vulnérabilité prennent forme à travers les dessins de l’artiste.

Chez Marion Fayolle, les métaphores ne servent pas seulement à illustrer une idée. Elles deviennent matière. Une robe peut dissimuler un monde entier, deux silhouettes fusionnent, des ombres jouent entre elles comme dans un théâtre silencieux.

L’amour, le désir, les élans contradictoires ou encore les tensions affectives circulent dans ces compositions épurées qui laissent une large place à l’interprétation. « Chaque dessin nous touche différemment, et chacun amène un éclairage sur une facette différente : sa force », explique l’artiste.

Le dessin comme langage immédiat

Marion Fayolle revendique aussi la puissance directe de l’image. « Une image, on la rencontre beaucoup plus vite, elle peut vite devenir virale », souligne-t-elle. Pour elle, le dessin possède une capacité de synthèse particulière : « Le dessin ça permet de symboliser la pensée en un seul trait que les articles journalistiques peinent à transmettre parfois. »

Son trait repose sur peu d’éléments, peu de mots parfois, mais sur une forte charge symbolique. Les corps deviennent des espaces traversés par les émotions, les désirs et les ambiguïtés sentimentales.

Dans Les Aimants, cette approche trouve un prolongement naturel. Les personnages semblent reliés entre eux par des forces invisibles, attirés ou retenus comme par un champ magnétique. Le visiteur ne reste pas simple spectateur : il circule au milieu des images, des ombres et des installations comme s’il entrait lui-même dans les dessins.

Une figure singulière du dessin contemporain

Née en 1988, Marion Fayolle est diplômée de la Haute École des arts du Rhin (HEAR) depuis 2011. Dessinatrice, autrice de bande dessinée et romancière, elle s’est imposée au fil des années comme une voix singulière du dessin contemporain.

Son ouvrage Les Amours suspendues, publié chez Magnani, avait obtenu le prix du jury au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême en 2018. En 2024, ses dessins ont été exposés au Centre Pompidou, tandis que son roman Du même bois, publié chez Gallimard, a reçu plusieurs distinctions littéraires.

L’année 2026 marque également la sortie simultanée de deux nouveaux ouvrages : Petit fruit, un roman publié chez Gallimard, et Les Aimants, un recueil de dessins édité par Le Tripode. Deux publications qui prolongent son exploration des relations humaines et des fragilités affectives. L’exposition s’inscrit dans la programmation de la 41e édition de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, dont Marion Fayolle signe également l’affiche cette année.

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Dans ce contexte, Les Aimants apparaît comme une extension naturelle du festival : une manière de faire sortir la littérature de la page pour l’installer dans l’espace, à travers le dessin, les matières et les corps.

L’exposition est visible du 22 mai au 6 septembre 2026 à l’Espace Dominique Bagouet, du mardi au dimanche de 10 h à 18 h, puis de 11 h à 19 h de mi-juin à mi-septembre.

Crédits images : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clotilde Martin

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