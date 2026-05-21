Le bilan carbone s'alourdit pour les vieux Kindle mis au rebut par Amazon

On comprend que bilan de cette transition technologique anime le débat public : 176 millions d’euros et jusqu’à 470.000 tonnes de CO2, pour une opération de rafraichissement chez Kindle. L’appareil, qui rapidement avait été présenté comme une solution écologique, face au livre papier, perd de sa superbe pour alimenter les arguments de ses détracteurs

La source originelle de ces estimations est l’association HOP, qui dénonce le coût caché de l’arrêt de fonctions essentielles sur d’anciens appareils Amazon. Depuis ce 20 mai 2026, les liseuses Kindle et tablettes Kindle Fire sorties en 2012 ou avant serviront toujours à lire... mais ni achat, ni emprunt, en somme aucun téléchargement de contenus depuis la boutique Kindle n'est possible. C'est ballot.

Livre acheté, accès administré

HOP estime que 2 millions de liseuses et tablettes sont concernées. En retenant un coût minimal de 88 € après la remise de 20 % proposée par Amazon sur certains modèles récents, l’association chiffre le renouvellement possible à 176 millions d’euros. Elle avance aussi jusqu’à 470 000 tonnes de CO2 en cas de remplacement massif, un ordre de grandeur lié à la fabrication de nouveaux terminaux.

Le dossier dépasse donc le seul vieillissement d’un matériel. Il touche à la dépendance du livre numérique à un compte, à un format et à une infrastructure commerciale. La fermeture progressive des voies de transfert manuel des livres achetés sur Kindle, en octobre 2025, constituait d'ailleurs un premier indice. Dans ce modèle, l’objet de lecture reste utilisable, mais son alimentation par le catalogue dépend du bon fonctionnement de l’écosystème.

Amazon défend une décision liée à l’âge des appareils. Selon Reuters, le groupe souligne avoir assuré un support pendant quatorze ans ou davantage. Un porte-parole ajoute : « La technologie a beaucoup évolué pendant cette période. » L’entreprise accompagne la transition par une réduction sur des modèles récents et un crédit en livres numériques.

La sobriété numérique rattrape la bibliothèque

L’argument environnemental donne au conflit une portée plus large. L’étude Arcep-Ademe attribue 79 % de l’empreinte carbone du numérique aux équipements des utilisateurs. Elle souligne aussi que la fabrication représente près de 80 % des émissions liées à un terminal durant sa vie. L’allongement de l’usage constitue donc un levier central.

Le droit français encadre déjà ce terrain. L’article L. 441-2 du Code de la consommation interdit les techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit. Ce rappel ne qualifie pas juridiquement la décision d’Amazon ; il indique le cadre dans lequel se lisent désormais ces coupures de service.

Au niveau européen, les exigences d’écoconception applicables depuis le 20 juin 2025 aux smartphones, téléphones classiques, téléphones sans fil et tablettes de type ardoise imposent des obligations de durabilité et de suivi logiciel, rappelle la Commission européenne. Les liseuses occupent une zone moins nette, précisément parce que leur usage se situe entre terminal de lecture, service connecté et accès marchand.

Pour les éditeurs, un verrou de distribution

Pour l’industrie du livre, l’affaire expose un point sensible : la chaîne de valeur numérique ne s’arrête pas au fichier. Elle inclut l’appareil, l’identification du lecteur, le logiciel de lecture, la boutique et les serveurs. Quand l’un de ces maillons cesse de fonctionner, l’accès aux ouvrages devient une décision de plateforme.

La controverse intervient donc au croisement de trois enjeux : durabilité des équipements, souveraineté des bibliothèques personnelles et pouvoir des distributeurs. À partir du 20 mai 2026, de vieux Kindle physiquement fonctionnels perdent une partie de leur utilité commerciale. Le livre numérique rappelle ainsi qu’un catalogue acheté reste dépendant de l’infrastructure qui l’autorise.

Sollicitée ou citée par Reuters, la firme américaine défend sa décision par la durée du support déjà assuré — quatorze ans ou davantage — et par l’évolution des technologies, tout en proposant une réduction sur l’achat d’un modèle récent et un crédit en livres numériques.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

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