Violette Nozière, “une jeune fille libre et un peu perdue aussi

Directrice de la collection « L’Affaire qui… » à L’Aube noire, Michèle Pedinielli revient sur le nouveau livre de sa collection, Violette Nozière, icône et criminelle, de Jérôme Leroy. À travers l’affaire de 1933, elle lit moins un crime qu’un révélateur social : famille, classe, presse, morale sexuelle, surréalistes et regard masculin composent le portrait d’une jeune femme jugée avant même son procès, et d’une époque dont les journaux fabriquent déjà le verdict.
Le 21/05/2026 à 16:29 par Nicolas Gary
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21/05/2026 à 16:29
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Au 9, rue de Madagascar, le fait divers ne commence pas par le crime, mais par un étouffement. Pour Michèle Pedinielli, qui dirige la collection « L’Affaire qui… » à L’Aube noire, Violette Nozière, icône et criminelle ne rouvre pas un dossier pour en rejouer le scandale.
Le roman de Jérôme Leroy fait revenir la France de 1933, son ordre familial, sa presse et sa morale sexuelle. La directrice de collection nous présente l'ouvrage, dans notre dernier podcast, à écouter ci-dessous :
« On a l’impression de connaître ce fait divers. On en a entendu parler, on a peut-être vu le film de Chabrol, il y a eu un peu de littérature sur elle. Mais on a beaucoup oublié Violette Nozière, et surtout ce qu’elle a pu représenter dans l’été 1933, pour cette France de l’entrée de guerre. » Ce qui séduit Pedinielli tient précisément à cette résurrection. « Jérôme Leroy la fait vivre telle que je l’ai imaginée : une jeune fille libre et un peu perdue. »
Le premier lieu du livre n’a rien d’un décor. Le 12e arrondissement d’alors, rappelle Pedinielli, est « très populaire, très prolétaire ». La rue de Madagascar « n’est pas une rue bourgeoise du tout ». « Il n’y a pas d’intimité. Violette a un lit pliant dans la cuisine. » Dans la nuit du 22 au 23 août 1933, Violette alerte un voisin : elle dit avoir trouvé ses parents inanimés, après une probable fuite de gaz.
L’espace domestique donne déjà la clef sociale du récit. « Imaginons-nous, à 18 ans, enfermés dans trente mètres carrés avec nos parents. Surtout pas. C’est une jeune fille éprise de liberté, et cet appartement familial, c’est tout le contraire. C’est un enfermement dont elle essaie de s’échapper le plus souvent possible. » Pedinielli poursuit : « C’est un appartement sans charme, sans décoration, juste fonctionnel, avec deux parents dedans. Pour elle, ça ressemble un peu aux portes de l’enfer. »
Cette lecture éclaire le choix des auteurs. « Ce sont des auteurs qui ont l’habitude d’écrire du noir, pas forcément historique, mais qui ont l’habitude de faire un travail de critique sociale, parce que le noir sert à ça : gratter toujours là où ça fait mal. » L’affaire, pour Pedinielli, ne se résume donc ni au meurtre ni à l’instruction. « Bien plus qu’une affaire retentissante, c’est ce qu’elle dit de la société de l’époque, entre autres par le récit que vont en faire les médias. »
Violette traverse Paris pour sortir de l’appartement, de la famille, du destin qu’on lui assigne. Le Quartier latin, les cafés et les bars forment une cartographie du contrôle social. « Elle s’évade comme elle peut. Elle ment à ses parents, souvent à ses amis, mais surtout elle s’évade dans Paris. Elle aimerait partir au bal, mais il faut de l’argent. Alors elle reste dans les rues de Paris, et celles qui font le plus voyager, c’est le Quartier latin. »
Le roman oppose l’élan d’une jeune fille au récit moralisateur qui l’engloutit. « Il y a des étudiants étrangers, des cafés, des terrasses. On discute, on boit, on chante, on rigole, on danse dans les rues. Pour Violette, c’est ça, la vie. Mais une jeune fille de 18 ans n’est pas censée faire la fête, qui plus est avec des étrangers, en oubliant les convenances. » Cette tension place l’affaire dans l’entre-deux-guerres, entre crise, suites de la Grande Guerre et montées du fascisme.
Jérôme Leroy a choisi spontanément Violette Nozière. Pedinielli y reconnaît d’abord un appel littéraire. « Violette ressemble à un personnage de roman. Ça pourrait être un personnage de Simenon. » Puis vient l’angle politique, porté par les archives de presse consultées pour le livre. Les journaux, explique-t-elle, lisent la jeune femme à travers la perversion, le racisme et l’ordre moral. Elle « tombe sous le coup de tout ce qui peut faire hurler cette France-là », celle de certains titres nationalistes et réactionnaires.
La cavale accentue cette dimension romanesque. Après l’empoisonnement de ses parents et la mort de son père, Violette échappe à la police, passe par l’hôpital puis rejoint les lieux qu’elle aime ou dont elle rêve, notamment Montmartre. « Elle va dans les cafés, dans les bars. Cela dure plusieurs jours, et pendant ce temps elle est la femme la plus recherchée de France. Son portrait est à la une des journaux, et elle est avec ses amis en train de faire la fête. »
Le basculement le plus fort tient à l’accusation portée contre le père. Pedinielli parle d’« une terrible histoire, presque banale, d’inceste » et rappelle que Violette déclare au commissaire Guillaume, puis au juge d’instruction, les violences sexuelles qu’elle dit subir depuis l’enfance. « Fait extraordinaire pour 1933, ces deux hommes la croient. Ils sont persuadés qu’elle dit la vérité. Ils trouvent quelques éléments, mais il n’y a pas d’analyse génétique possible. Tout est très limité. »
Au procès, les surréalistes prennent le relais. « Les poètes surréalistes, avec Breton en tête, vont dire : oui, Violette, on te croit, on a compris ton histoire. » Un recueil de poèmes est publié en Belgique. En France, la publication est impossible. Pedinielli note aussi l’échec de Colette, envoyée au procès : « La seule femme qui avait suffisamment de pouvoir pour comprendre Violette ne l’a pas comprise et ne l’a pas crue. »
La collection s’appuie sur RetroNews et les fonds de la BnF, mais les archives ne servent pas seulement de documentation. Elles deviennent une matière critique. « Ce que j’aime dans le roman noir, c’est qu’il met en lumière nos zones grises, nos zones d’ombre. Je demande à ces auteurs de reprendre des affaires plus vieilles pour nous parler de la société de cette époque, et voir s’il y a une évolution ou pas. » Dans Violette Nozière, icône et criminelle, Jérôme Leroy raconte une jeune femme condamnée par la presse, la morale et le regard masculin avant même son procès.
Crédits photo © Mouloud Zoughebi
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 05/06/2026
128 pages
Editions de l’Aube
11,90 €
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Sous les arbres de Gradignan, les voix de Julien Biziat et Gaëlle Duhazé s’accordent naturellement. Entre deux séances de dédicaces, les deux auteurs jeunesse évoquent leur parcours, leurs doutes et cette part d’enfance qu’ils n’ont jamais voulu abandonner. Tout, chez eux, semble partir de là : un émerveillement intact, une curiosité têtue, et le plaisir du jeu devenu art narratif.
12/10/2025, 09:29
Sous les chapiteaux bruissants de Lire en Poche, à Gradignan, deux autrices-illustratrices partagent une complicité contagieuse. Caly et Maylis, figures montantes du manga francophone, parlent de création, d’indépendance et d’une passion née très tôt, entre lycées et carnets de croquis. Leur rencontre, ponctuée de rires et de réflexions profondes, dit beaucoup sur l’énergie d’une génération décidée à tracer sa propre voie dans le neuvième art.
12/10/2025, 08:31
Sur la place Jean-Jaurès, les chapiteaux bruissent de pages et d’histoires. À quelques encablures des nouveautés, les bouquinistes stéphanois tiennent bon, rangées d’ouvrages patinés par le temps et dialogues passionnés à la clé. À la Fête du Livre de Saint-Étienne, ils ne sont pas relégués au second plan : ils font partie intégrante du salon, une exception dans le paysage des festivals français.
11/10/2025, 17:00
L’un et l’autre écrivent pour comprendre et pour réparer : l’un par la fiction poétique, l’autre par le récit de soin. Dans ce dialogue, leurs voix se répondent autour des thèmes de la vulnérabilité, de la mémoire, du silence et du rapport au corps — autant de façons de raconter la condition humaine. Jean-Baptiste Andréa et Baptiste Beaulieu sont nos invités pour un podcast exceptionnel
11/10/2025, 16:26
Sur la place Chavanelle, le chapiteau jeunesse bourdonne d’énergie et de curiosité. Entre les rires des enfants, les lectures à voix haute et le bruissement des pages qu’on feuillette, la 39e Fête du Livre de Saint-Étienne, qui se tient du 10 au 12 octobre, s’anime dans une atmosphère familiale et joyeuse.
11/10/2025, 11:22
À peine débarquée à l’aéroport Charles de Gaulle, après quatorze heures de vol depuis Santiago du Chili, Nicole Mersey Ortega rayonne malgré la fatigue. Dans le vacarme des annonces et les effluves de kérosène, l’autrice franco-chilienne a accepté de livrer ses premières impressions. Son séjour en France s’annonce dense : deux mois de rencontres, entre librairies et salons, pour présenter son premier roman Même le froid tremble, paru aux éditions Anne Carrière.
03/10/2025, 17:45
Dans ce nouvel épisode du podcast ÉCRIRE, Aurélie Lévy reçoit Constance Rivière, autrice de L’Incendiaire (éditions Stock). Normalienne et énarque, ancienne collaboratrice à l’Élysée auprès de François Hollande et aujourd’hui directrice générale du Musée national de l’histoire de l’immigration, Constance Rivière a longtemps côtoyé le pouvoir. Mais c’est dans la littérature qu’elle choisit d’explorer ses zones de fragilité et ses silences.
02/10/2025, 11:10
Il y a des romans qui, d’emblée, se placent du côté de la lumière, même quand leur décor pourrait sembler sombre. Du côté des vivants, le nouveau livre de Violaine Bérot publié chez Buchet-Chastel, appartient à cette catégorie. Installée dans la chambre 308 d’un petit hôpital de campagne, l’autrice y fait entrer tout un monde : patients, soignants, familles, visiteurs. Une galerie de voix qui, tour à tour, murmurent, rient, s’effondrent, et surtout vivent.
02/09/2025, 17:47
À l'occasion de la troisième Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC 3), qui se tenait à Nice du 9 au 13 juin 2025, les éditions Actes Sud inauguraient leur tout premier podcast, Océan Vivant, une série en six épisodes. À travers ce voyage sonore, les éditions souhaitent mettre en lumière l'océan et ses mystères, en donnant la parole à des experts et créateurs dont les œuvres explorent ce vaste monde.
27/08/2025, 11:14
C’est l’un des rendez-vous phares de la rentrée littéraire : Anne Berest signe Finistère (Albin Michel). Après l’immense succès de La Carte postale, couronné de prix et adoré des libraires, l’autrice poursuit sa plongée dans les mémoires familiales et l’histoire collective.
23/08/2025, 18:51
Dans Revenir à Marimbaut, publié chez Notabilia, Stéphanie Chaillou poursuit son exploration des blessures intimes et des fractures familiales. Son roman met en scène Jean-Noël Dutier, architecte quinquagénaire parisien, rappelé brusquement dans sa ville d’origine par l’appel de son frère. Ce retour, qui ressemble à une convocation plus qu’à une volonté, devient pour lui une plongée vertigineuse dans une mémoire qu’il croyait enfouie.
21/08/2025, 10:26
Éditrice, romancière et lectrice passionnée, Lola Nicolle se tient à l’intersection d'un « triangle de la littérature ». Cofondatrice des éditions Les Avrils, elle publie aujourd’hui chez Phébus son nouveau roman, Le Grand Horizon. Un livre né d’une fascination : la Transcontinental Race, course mythique qui traverse l’Europe sur près de 4000 kilomètres.
20/08/2025, 10:28
Elle parle vite, rit souvent, revendique ses choix avec une conviction sans fard. Depuis 1979, Anne-Marie Métailié trace une route singulière dans le monde de l’édition. Loin des modes et des injonctions commerciales, elle s’est fait une spécialité : publier des voix inconnues, venues d’ailleurs. Pour fuir l'ennui.
31/07/2025, 12:32
« Les jeunes ne lisent plus » par-ci, « les jeunes ne lisent plus » par-là... Alors que la lecture est une activité qui semble intéresser de moins en moins les Français, son décrochage chez les jeunes concentre la majorité des inquiétudes. Loin des chiffres et des graphiques, nous nous sommes directement rendus à la rencontre des principaux intéressés au Livrodrome, le parc d'attractions littéraire conçu par l’association Plateforme Culture et soutenu par le CNL.
07/07/2025, 18:26
PODCAST – La romancière Titiou Lecoq inaugure chez Livre de Poche Jeunesse une collection, Le Livre de mes 10 ans, sur une idée originale : des autrices et auteurs proposent de découvrir l'ouvrage qui, à leurs 10 ans, les a particulièrement marqués.
02/07/2025, 09:00
Et si la conquête spatiale avait commencé sous le Second Empire ? C’est le pari romantique et graphique d’Alex Alice, auteur du Château des Étoiles, uchronie mêlant science, rêve et esthétique XIXᵉ. Invité pour la première fois aux 29es RDVBD d’Amiens, il revient sur la genèse de son univers, ses influences verniennes et son attachement à une science poétique — où l’émerveillement compte autant que la technologie.
08/06/2025, 19:20
Dans le tumulte amiennois, Chantal Montellier apparaît comme une silhouette marquée par l’engagement, l’ironie, la mémoire et la révolte. De ses débuts en tant que professeure désabusée à sa place de pionnière dans le dessin de presse politique, son parcours retrace une lutte continue pour la représentation des femmes et l’émancipation par l’image. Podcast et gare aux oreilles, majeur levé !
07/06/2025, 14:44
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