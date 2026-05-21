Violette Nozière, “une jeune fille libre et un peu perdue aussi

Au 9, rue de Madagascar, le fait divers ne commence pas par le crime, mais par un étouffement. Pour Michèle Pedinielli, qui dirige la collection « L’Affaire qui… » à L’Aube noire, Violette Nozière, icône et criminelle ne rouvre pas un dossier pour en rejouer le scandale.

Le roman de Jérôme Leroy fait revenir la France de 1933, son ordre familial, sa presse et sa morale sexuelle. La directrice de collection nous présente l'ouvrage, dans notre dernier podcast, à écouter ci-dessous :

« On a l’impression de connaître ce fait divers. On en a entendu parler, on a peut-être vu le film de Chabrol, il y a eu un peu de littérature sur elle. Mais on a beaucoup oublié Violette Nozière, et surtout ce qu’elle a pu représenter dans l’été 1933, pour cette France de l’entrée de guerre. » Ce qui séduit Pedinielli tient précisément à cette résurrection. « Jérôme Leroy la fait vivre telle que je l’ai imaginée : une jeune fille libre et un peu perdue. »

Un appartement comme piège social

Le premier lieu du livre n’a rien d’un décor. Le 12e arrondissement d’alors, rappelle Pedinielli, est « très populaire, très prolétaire ». La rue de Madagascar « n’est pas une rue bourgeoise du tout ». « Il n’y a pas d’intimité. Violette a un lit pliant dans la cuisine. » Dans la nuit du 22 au 23 août 1933, Violette alerte un voisin : elle dit avoir trouvé ses parents inanimés, après une probable fuite de gaz.

L’espace domestique donne déjà la clef sociale du récit. « Imaginons-nous, à 18 ans, enfermés dans trente mètres carrés avec nos parents. Surtout pas. C’est une jeune fille éprise de liberté, et cet appartement familial, c’est tout le contraire. C’est un enfermement dont elle essaie de s’échapper le plus souvent possible. » Pedinielli poursuit : « C’est un appartement sans charme, sans décoration, juste fonctionnel, avec deux parents dedans. Pour elle, ça ressemble un peu aux portes de l’enfer. »

Cette lecture éclaire le choix des auteurs. « Ce sont des auteurs qui ont l’habitude d’écrire du noir, pas forcément historique, mais qui ont l’habitude de faire un travail de critique sociale, parce que le noir sert à ça : gratter toujours là où ça fait mal. » L’affaire, pour Pedinielli, ne se résume donc ni au meurtre ni à l’instruction. « Bien plus qu’une affaire retentissante, c’est ce qu’elle dit de la société de l’époque, entre autres par le récit que vont en faire les médias. »

Paris contre la maison

Violette traverse Paris pour sortir de l’appartement, de la famille, du destin qu’on lui assigne. Le Quartier latin, les cafés et les bars forment une cartographie du contrôle social. « Elle s’évade comme elle peut. Elle ment à ses parents, souvent à ses amis, mais surtout elle s’évade dans Paris. Elle aimerait partir au bal, mais il faut de l’argent. Alors elle reste dans les rues de Paris, et celles qui font le plus voyager, c’est le Quartier latin. »

Le roman oppose l’élan d’une jeune fille au récit moralisateur qui l’engloutit. « Il y a des étudiants étrangers, des cafés, des terrasses. On discute, on boit, on chante, on rigole, on danse dans les rues. Pour Violette, c’est ça, la vie. Mais une jeune fille de 18 ans n’est pas censée faire la fête, qui plus est avec des étrangers, en oubliant les convenances. » Cette tension place l’affaire dans l’entre-deux-guerres, entre crise, suites de la Grande Guerre et montées du fascisme.

Jérôme Leroy a choisi spontanément Violette Nozière. Pedinielli y reconnaît d’abord un appel littéraire. « Violette ressemble à un personnage de roman. Ça pourrait être un personnage de Simenon. » Puis vient l’angle politique, porté par les archives de presse consultées pour le livre. Les journaux, explique-t-elle, lisent la jeune femme à travers la perversion, le racisme et l’ordre moral. Elle « tombe sous le coup de tout ce qui peut faire hurler cette France-là », celle de certains titres nationalistes et réactionnaires.

Croire Violette

La cavale accentue cette dimension romanesque. Après l’empoisonnement de ses parents et la mort de son père, Violette échappe à la police, passe par l’hôpital puis rejoint les lieux qu’elle aime ou dont elle rêve, notamment Montmartre. « Elle va dans les cafés, dans les bars. Cela dure plusieurs jours, et pendant ce temps elle est la femme la plus recherchée de France. Son portrait est à la une des journaux, et elle est avec ses amis en train de faire la fête. »

Le basculement le plus fort tient à l’accusation portée contre le père. Pedinielli parle d’« une terrible histoire, presque banale, d’inceste » et rappelle que Violette déclare au commissaire Guillaume, puis au juge d’instruction, les violences sexuelles qu’elle dit subir depuis l’enfance. « Fait extraordinaire pour 1933, ces deux hommes la croient. Ils sont persuadés qu’elle dit la vérité. Ils trouvent quelques éléments, mais il n’y a pas d’analyse génétique possible. Tout est très limité. »

Au procès, les surréalistes prennent le relais. « Les poètes surréalistes, avec Breton en tête, vont dire : oui, Violette, on te croit, on a compris ton histoire. » Un recueil de poèmes est publié en Belgique. En France, la publication est impossible. Pedinielli note aussi l’échec de Colette, envoyée au procès : « La seule femme qui avait suffisamment de pouvoir pour comprendre Violette ne l’a pas comprise et ne l’a pas crue. »

La collection s’appuie sur RetroNews et les fonds de la BnF, mais les archives ne servent pas seulement de documentation. Elles deviennent une matière critique. « Ce que j’aime dans le roman noir, c’est qu’il met en lumière nos zones grises, nos zones d’ombre. Je demande à ces auteurs de reprendre des affaires plus vieilles pour nous parler de la société de cette époque, et voir s’il y a une évolution ou pas. » Dans Violette Nozière, icône et criminelle, Jérôme Leroy raconte une jeune femme condamnée par la presse, la morale et le regard masculin avant même son procès.

Crédits photo © Mouloud Zoughebi

Par Nicolas Gary

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