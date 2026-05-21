La présomption d'utilisation des oeuvres par l'IA discutée à l'Assemblée nationale en juin

Le 12 mai dernier, la conférence des présidents de groupes de l'Assemblée nationale n'avait pas retenu la proposition de loi de Laure Darcos, Agnès Evren et Pierre Ouzoulias, déposée en décembre 2025 et votée par le Sénat le 8 avril dernier. Elle avait écarté le sujet de la présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle de la semaine transpartisane, au début du mois de juin.

La proposition de loi se trouvait ainsi en mauvaise posture, alors que le calendrier parlementaire est particulièrement chargé, que la fin de la session s'approche et que l'échéance présidentielle, en 2027, limite les possibilités.

Les industries culturelles, très engagées en faveur de cette proposition de loi, avaient perdu du terrain face aux entreprises de la tech, qui ne ménagent pas leurs efforts pour freiner la réflexion législative sur le sujet de l'intelligence artificielle. Ce texte inverserait en effet la charge de la preuve, dans les litiges opposant les développeurs aux ayants droit : le fournisseur devrait alors prouver que l'œuvre n'a pas été utilisée pour développer son outil.

Aujourd'hui, auteurs et titulaires de droits, pour obtenir une rémunération à la hauteur de l'usage fait d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, doivent prouver que celle-ci a été exploitée par le fournisseur d'une IA pour entrainer cette dernière. Or, faute de transparence sur le moissonnage de données réalisé, il reste difficile d'avancer que telle ou telle œuvre a servi à « entrainer » une intelligence artificielle générative.

« On siffle la fin de la récré de trois à quatre ans de moissonnage sans retour de valeur. Il faut remettre les choses à plat. Mettre tout le monde autour de la table », nous expliquait Laure Darcos au sujet de ce texte, en revendiquant une première étape dans la régulation des usages des œuvres protégées par les développeurs d'intelligences artificielles. Elle évoquait déjà, en mars dernier, le calendrier particulier serré pour le texte.

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Celui-ci sera finalement examiné par l'Assemblée nationale le jeudi 11 juin prochain, à l'occasion de la journée réservée du groupe Gauche Démocrate et Républicaine (GDR), avec le député Emmanuel Maurel (Val-d'Oise), proche de Pierre Ouzoulias, en rapporteur.

La veille, un autre texte codéposé par Laure Darcos, avec Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain), sera examiné, cette fois par le Sénat, en première lecture, après une inscription par le groupe Les Indépendants. Cette autre proposition de loi est relative au contrat d'édition et à la simplification de l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap.

Photographie : L'Assemblée nationale (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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