Les bibliothèques britanniques réclament un cap sur l’IA

Dans une tribune publiée par le Financial Times, le directeur des bibliothèques de l’Université d’Oxford, Richard Ovenden défend une stratégie britannique qui traite les lieux de savoir comme une infrastructure publique face à l’intelligence artificielle.

Un filet budgétaire face à un réseau stratégique

Le plaidoyer intervient alors que Londres prépare une nouvelle feuille de route. Le gouvernement britannique a annoncé le 2 mars une enveloppe allant jusqu’à 150.000 £ pour soutenir l’Année nationale de la lecture 2026, avec des projets dans 72 autorités locales. La même communication promet une stratégie nationale au cours de l’année. Ovenden juge ce cadre trop étroit au regard des besoins.

Son argument central porte sur la fiabilité de l’information. L’IA impose une médiation plus forte sur la qualité des sources, la désinformation et les données utilisées par les systèmes automatisés. Les professionnels du secteur disposent déjà d’un savoir-faire dans le classement, l’accès et la vérification documentaire. La tribune transforme ainsi un sujet budgétaire en question de souveraineté culturelle.

Le pilotage constitue l’autre point sensible. Les services relèvent des collectivités locales, mais leurs missions touchent l’éducation, la culture, la recherche, l’inclusion numérique et la cybersécurité. Ovenden réclame une autorité ministérielle plus forte pour coordonner des politiques dispersées entre plusieurs administrations.

La cyberattaque comme preuve par la faille

La crise de la British Library donne à cette alerte son exemple le plus concret. L’établissement indique que l’attaque informatique d’octobre 2023 a perturbé de nombreux services et que la restauration complète se poursuit. Nous rapportions, en mars 2024, le vol estimé à 600 Go de données, la demande de rançon de 600.000 £ et un coût de reconstruction alors évalué à plusieurs millions.

Cette affaire déplace la lecture publique vers un terrain longtemps réservé aux grandes infrastructures numériques. Collections, catalogues, données d’usagers et services de recherche forment un actif stratégique. Une panne prolongée ne bloque pas seulement l’emprunt ou la consultation : elle atteint la capacité d’un pays à garantir l’accès aux savoirs, aux archives et aux ressources scientifiques.

Le secteur cherche aussi à peser collectivement. Libraries Connected a annoncé le 15 avril le lancement de la Libraries Alliance, partenariat réunissant établissements publics, scolaires, universitaires, nationaux, indépendants et de santé. L’objectif consiste à parler d’une voix plus forte auprès des décideurs et à documenter leur contribution sociale, culturelle et économique.

Un actif public mesuré en millions d’usages

Le chiffre fixe l’échelle du sujet : plus de 232 millions de visites annuelles dans plus de 4500 lieux physiques au Royaume-Uni et plus de trois quarts de milliard de prêts ou consultations, physiques et numériques. La future stratégie britannique engage donc l’accès à la lecture, la sécurité des données et la capacité publique à encadrer les usages de l’IA.

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Par Clément Solym

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