Les bibliothèques britanniques réclament un cap sur l’IA

Au Royaume-Uni, Richard Ovenden, directeur des bibliothèques bodléiennes d’Oxford, place la future stratégie publique pour les bibliothèques au cœur du débat sur l’IA. Sa tribune défend un réseau mieux financé, capable de former les citoyens, de protéger les données et de tirer les leçons de la cyberattaque qui a durablement affecté la British Library. Un enjeu qui touche à la souveraineté documentaire du pays.
Le 21/05/2026 à 14:36 par Clément Solym
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21/05/2026 à 14:36
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Dans une tribune publiée par le Financial Times, le directeur des bibliothèques de l’Université d’Oxford, Richard Ovenden défend une stratégie britannique qui traite les lieux de savoir comme une infrastructure publique face à l’intelligence artificielle.
Le plaidoyer intervient alors que Londres prépare une nouvelle feuille de route. Le gouvernement britannique a annoncé le 2 mars une enveloppe allant jusqu’à 150.000 £ pour soutenir l’Année nationale de la lecture 2026, avec des projets dans 72 autorités locales. La même communication promet une stratégie nationale au cours de l’année. Ovenden juge ce cadre trop étroit au regard des besoins.
Son argument central porte sur la fiabilité de l’information. L’IA impose une médiation plus forte sur la qualité des sources, la désinformation et les données utilisées par les systèmes automatisés. Les professionnels du secteur disposent déjà d’un savoir-faire dans le classement, l’accès et la vérification documentaire. La tribune transforme ainsi un sujet budgétaire en question de souveraineté culturelle.
Le pilotage constitue l’autre point sensible. Les services relèvent des collectivités locales, mais leurs missions touchent l’éducation, la culture, la recherche, l’inclusion numérique et la cybersécurité. Ovenden réclame une autorité ministérielle plus forte pour coordonner des politiques dispersées entre plusieurs administrations.
La crise de la British Library donne à cette alerte son exemple le plus concret. L’établissement indique que l’attaque informatique d’octobre 2023 a perturbé de nombreux services et que la restauration complète se poursuit. Nous rapportions, en mars 2024, le vol estimé à 600 Go de données, la demande de rançon de 600.000 £ et un coût de reconstruction alors évalué à plusieurs millions.
Cette affaire déplace la lecture publique vers un terrain longtemps réservé aux grandes infrastructures numériques. Collections, catalogues, données d’usagers et services de recherche forment un actif stratégique. Une panne prolongée ne bloque pas seulement l’emprunt ou la consultation : elle atteint la capacité d’un pays à garantir l’accès aux savoirs, aux archives et aux ressources scientifiques.
Le secteur cherche aussi à peser collectivement. Libraries Connected a annoncé le 15 avril le lancement de la Libraries Alliance, partenariat réunissant établissements publics, scolaires, universitaires, nationaux, indépendants et de santé. L’objectif consiste à parler d’une voix plus forte auprès des décideurs et à documenter leur contribution sociale, culturelle et économique.
Le chiffre fixe l’échelle du sujet : plus de 232 millions de visites annuelles dans plus de 4500 lieux physiques au Royaume-Uni et plus de trois quarts de milliard de prêts ou consultations, physiques et numériques. La future stratégie britannique engage donc l’accès à la lecture, la sécurité des données et la capacité publique à encadrer les usages de l’IA.
Crédits photo © hkmm
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Deux lettres manuscrites signées Rosa Luxemburg et Virginia Woolf sont proposées aux enchères du 6 au 15 mars sur Catawiki. Datées de 1906 et 1930, ces documents offrent un aperçu singulier de la pensée de deux figures majeures du XXe siècle, à la croisée de la littérature, de la politique et de l’histoire des idées.
06/03/2026, 16:32
Deux manuscrits de nouvelles inédites de Kenzaburō Ōe, lauréat du prix Nobel de littérature en 1994 et disparu en 2023, ont été récemment découverts au Japon. Rédigés vers 1957, au moment où l’écrivain faisait ses débuts littéraires, ces textes viennent éclairer les premières années de création d’un auteur majeur de la littérature japonaise contemporaine.
04/03/2026, 18:41
Fin 2024, des héritiers de Marcel Proust annonçaient la mise en vente d'archives inédites de l'auteur de La Recherche. Depuis, l'État fait des pieds et des mains afin de réunir la somme nécessaire à l'acquisition de ce fonds exceptionnel, proposé par la maison de vente aux enchères Sotheby's. Un nouvel appel au mécénat d'entreprise est lancé, visant un objectif de 4,96 millions € tout de même.
02/03/2026, 10:06
Dans les sous-sols, les rayonnages saturent. À Oxford comme à Cambridge, les collections papier grossissent, alors même que la recherche étudiante se déporte vers le numérique. Le problème reste matériel : des kilomètres d’étagères, des coûts de stockage, et la hantise du mauvais tri, celui qui efface un ouvrage rare au nom du désencombrement.
28/02/2026, 09:03
Le Sénat met à l’honneur la Description de l’Égypte conservée dans ses collections. Les 23 volumes de cette œuvre colossale, conservés dans leur édition impériale originale, sont présentés à travers une sélection de planches et de documents reproduits sur le site Mémoire du Sénat, dédié à la diffusion et à la valorisation du patrimoine historique de la Seconde chambre.
25/02/2026, 11:53
À l’écart des statues figées, certaines figures historiques résistent aux lectures définitives. André Malraux appartient à cette catégorie rare : écrivain, homme d’action, penseur de l’art et acteur politique, il incarne les tensions majeures du XXᵉ siècle. En lui consacrant un dossier dense et pluriel, la Revue des Deux Mondes choisit de rouvrir le dossier Malraux, non pour le sanctifier, mais pour en restituer les contradictions, les élans et la puissance intellectuelle intacte. Par Vincent Hein.
18/02/2026, 16:30
Une découverte réalisée à la Bibliothèque nationale centrale de Florence (BNCF) apporte un éclairage nouveau sur la formation intellectuelle du bien nommé Galileo Galilei. Un exemplaire imprimé de l’Almageste de Claude Ptolémée, publié à Bâle en 1551, a été identifié comme portant de nombreuses annotations manuscrites attribuées au savant pisan.
17/02/2026, 16:36
Il aura fallu plus de 80 ans pour qu’un modeste volume retrouve son histoire. Un exemplaire de la Description abrégée de la cathédrale d’Amiens, ayant appartenu à l’historien Marc Bloch, a été restitué à ses ayants droit ce lundi. Saisi en 1942 lors des spoliations antisémites menées sous l’Occupation, l’ouvrage avait ensuite intégré, à tort, les collections publiques françaises.
16/02/2026, 18:17
C’est un retour aussi inattendu que symbolique. Un manuscrit ancien, disparu des collections pontificales depuis plus de deux siècles, vient de réintégrer la Bibliothèque apostolique vaticane (BAV). Réapparu récemment sur le marché antiquaire à Vienne, le Pal. lat. 851 retrouve aujourd’hui sa place au sein du prestigieux fonds des Palatini latini, l’un des ensembles historiques majeurs de la bibliothèque du Vatican.
16/02/2026, 16:36
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